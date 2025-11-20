Jókai Mór társaságában vonatozhatjuk be Magyarországot

Jókai Mór hitt abban, hogy a világ megismerhető, és a tudás, a tudomány és a technológiai fejlődés jobbá teszi azt. Hőssé tette a műszaki értelmiséget a regényeiben: az Egy magyar nábobban csakúgy, mint a Kárpáthy Zoltánban a vasútépítők, a gépészmérnökök, vagyis a technikai haladás embereit tette meg igazi hőseivé. Írásaiban a gőzvonat maga a fejlődés, amely leküzdi a távolságokat, összeköti az embereket és új jövőt ígér – mondta el Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány főigazgatója a Gödöllői Királyi Váróteremben csütörtökön, ahol a Jókai 200 emlékév alkalmából átadtak egy, az író képmását viselő mozdonyt.

Schmidt Mária a Jókai Mór-emlékmozdony átadásán. Fotó: Polyák Attila

A történész hozzátette, a szerző jól értette nemcsak a múlt jelentőségét és a saját kora igazságait, hanem a jövőt is.

Jókai az életet írta meg. Szerette az életet és szerette a hazáját. Talán ezért is tudta megírni nekünk, mindannyiunknak a legszerethetőbb Magyarországot. Ezzel a szép mozdonnyal Jókai Mór emlékezetét is útjára bocsátjuk, és ezzel bejárjuk mindazokat a tájakat, amelyeket ő is beutazott, mint a legmagyarabb író, aki mindig olyan sokat és olyan szívesen utazott, és az egész Magyarországot feltérképezte számunkra

– zárta a szavait.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter úgy fogalmazott, hogy az író minden tette és minden szava a hazaszeretetről szólt, jogos büszkeség, hogy a Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából ünnepi festést kapott mozdony elindul szerte hazánkban. Ugyanis Magyarország településein 1242 utca és közterület őrzi Jókai nevét, ezek hossza összesen 605 kilométer, amely megközelítőleg azonos közúton Magyarország legkeletibb és legnyugatibb pontját összekötő távolsággal – így köti össze a szerző is a magyarokat. A miniszter beszédében mindenkit arra biztatott, hogy az évforduló alkalmából nézzünk csodálatos Jókai-filmadaptációkat és az adventi időszak során legalább egy regényét olvassuk el.

Az átadón Lepsényi István, a MÁV Zrt. igazgatósági elnöke megköszönte a Kertész Imre Intézetnek a megtisztelő felkérést, hiszen mint elmondta, ritkán és csak valóban különleges alkalmakkor öltöztetnek ünnepi díszbe mozdonyokat, kizárólag olyan események kapcsán, amelyek összekötnek bennünket és amelyekhez magyarként mindannyian kötődünk. Ilyen volt az Eucharisztikus Kongresszus vagy amikor az Aranycsapat tiszteletére a tizenegy labdarúgó arcképe volt látható és ilyen most a Jókai Mór-emlékév is, hiszen sokunk számára ő jelentette a belépőt az irodalom és az olvasás világába.