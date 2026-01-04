Ötszörös Grammy-díjas jazzistennő érkezik Budapestre

A Müpa közönsége által legrégebben és legjobban visszavárt művészek egyike Esperanza Spalding. Az évek előrehaladtával egyre kevésbé kategorizálható Spalding érdeklődési köre jóval túlmutat énekes-basszushangszeres művészetén: önmagát mint zeneszerző, költő, táncos, terapeuta, történetmondó, oktató és közösségépítő is meghatározza, aki még a talajmegújítás terén is tesz erőfeszítéseket.

Esperanza Spalding február 10-én ad koncertet Budapesten (Forrás: Müpa)

Ötszörös Grammy-díjas, tizenegyszeres jelölt, nyolc nagylemezt jegyez. Legutóbbi, 2024-es alkotása a legendás Milton Nascimentóval készült, akit Wayne Shorterhez hasonlóan a mentorának is tekinthet. Mostani triójában hozzá közel álló muzsikustársak, a lenyűgözően sokoldalú Morgan Guerin billentyűs-szaxofonos-basszusgitáros és Eric Doob dobos csatlakoznak hozzá a színpadon.