Történelmi szintlépés: a Müpa belépett a világ elit művészeti központjai közé

Új mérföldkőhöz érkezett a Müpa és az NCPA közötti sokéves partnerség: a felek bejelentették, hogy meghosszabbítják együttműködésüket, és még ambiciózusabb közös terveket tűztek ki. Nagyszabású művészeti projektek, közös koprodukciók és turnék várhatók a következő években, amelyek tovább erősítik a magyar és a kínai kulturális élet kapcsolódási pontjait.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a kínai kulturális központ elnökével, Ning Wanggal (Fotó: Nagy Attila)

Új szintre lépett a Müpa és az NCPA közötti partnerség

A kooperáció elmélyítésén túl egy másik fontos bejelentés is született: a Müpa negyvenedik tagként csatlakozott a pekingi központ által alapított World Association of Performing Artshoz (WAPA). A szervezet a világ vezető hangversenytermeit és operaházait tömöríti, és történetében most először fogadott magyar intézményt tagjai közé.

Hazánk egyik legmodernebb előadó-művészeti központját nem éri váratlanul az elismerés: a Müpa 2010 óta az Európai Hangversenytermek Szervezetének (ECHO) is aktív tagja, így több mint egy évtizede szerepel a kontinens kulturális élvonalában.

Kiváló lehetőség a társasághoz csatlakozni. A Müpa és az NCPA közötti együttműködésnek és a WAPA-tagságnak köszönhetően különleges programcseréket és új koprodukciókat valósíthatunk meg közösen, illetve tovább erősíthetjük a két ország közötti kulturális kapcsolatokat és párbeszédet

– fogalmazott Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, aki a megállapodást december 6-án ünnepélyes keretek között írta alá a kínai kulturális központ elnökével, Peking korábbi főpolgármester-helyettesével, Ning Wanggal.

Az új szerződés 2028 végéig biztosítja, hogy a két intézmény továbbra is meghatározó szerepet játsszon a nemzetközi kulturális együttműködések alakításában.