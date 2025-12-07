Történelmi szintlépés: a Müpa belépett a világ elit művészeti központjai közé

Új mérföldkőhöz érkezett a Müpa és az NCPA közötti sokéves partnerség: a felek bejelentették, hogy meghosszabbítják együttműködésüket, és még ambiciózusabb közös terveket tűztek ki. Nagyszabású művészeti projektek, közös koprodukciók és turnék várhatók a következő években, amelyek tovább erősítik a magyar és a kínai kulturális élet kapcsolódási pontjait.
Új szintre lépett a Müpa és az NCPA közötti partnerség
A kooperáció elmélyítésén túl egy másik fontos bejelentés is született: a Müpa negyvenedik tagként csatlakozott a pekingi központ által alapított World Association of Performing Artshoz (WAPA). A szervezet a világ vezető hangversenytermeit és operaházait tömöríti, és történetében most először fogadott magyar intézményt tagjai közé.
Hazánk egyik legmodernebb előadó-művészeti központját nem éri váratlanul az elismerés: a Müpa 2010 óta az Európai Hangversenytermek Szervezetének (ECHO) is aktív tagja, így több mint egy évtizede szerepel a kontinens kulturális élvonalában.
Kiváló lehetőség a társasághoz csatlakozni. A Müpa és az NCPA közötti együttműködésnek és a WAPA-tagságnak köszönhetően különleges programcseréket és új koprodukciókat valósíthatunk meg közösen, illetve tovább erősíthetjük a két ország közötti kulturális kapcsolatokat és párbeszédet
– fogalmazott Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, aki a megállapodást december 6-án ünnepélyes keretek között írta alá a kínai kulturális központ elnökével, Peking korábbi főpolgármester-helyettesével, Ning Wanggal.
Az új szerződés 2028 végéig biztosítja, hogy a két intézmény továbbra is meghatározó szerepet játsszon a nemzetközi kulturális együttműködések alakításában.
