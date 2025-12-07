MüpaKínaNCPAkoprodukcióegyüttműködésKáel Csaba

Történelmi szintlépés: a Müpa belépett a világ elit művészeti központjai közé

Több mint tizenhárom éve indult el az a szakmai és kulturális szövetség, amely ma a magyar–kínai kulturális kapcsolatok egyik legfontosabb tartóoszlopa, a Müpa és a pekingi National Centre for the Performing Arts (NCPA) együttműködése. Bár a két ikonikus épületet több ezer kilométer választja el egymástól, a vízióik meglepő harmóniában találkoznak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 16:35
Ning Wang és Káel Csaba Fotó: Nagy Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új mérföldkőhöz érkezett a Müpa és az NCPA közötti sokéves partnerség: a felek bejelentették, hogy meghosszabbítják együttműködésüket, és még ambiciózusabb közös terveket tűztek ki. Nagyszabású művészeti projektek, közös koprodukciók és turnék várhatók a következő években, amelyek tovább erősítik a magyar és a kínai kulturális élet kapcsolódási pontjait.

Müpa
Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a kínai kulturális központ elnökével, Ning Wanggal (Fotó: Nagy Attila)

Új szintre lépett a Müpa és az NCPA közötti partnerség

A kooperáció elmélyítésén túl egy másik fontos bejelentés is született: a Müpa negyvenedik tagként csatlakozott a pekingi központ által alapított World Association of Performing Artshoz (WAPA). A szervezet a világ vezető hangversenytermeit és operaházait tömöríti, és történetében most először fogadott magyar intézményt tagjai közé.

Hazánk egyik legmodernebb előadó-művészeti központját nem éri váratlanul az elismerés: a Müpa 2010 óta az Európai Hangversenytermek Szervezetének (ECHO) is aktív tagja, így több mint egy évtizede szerepel a kontinens kulturális élvonalában.

Kiváló lehetőség a társasághoz csatlakozni. A Müpa és az NCPA közötti együttműködésnek és a WAPA-tagságnak köszönhetően különleges programcseréket és új koprodukciókat valósíthatunk meg közösen, illetve tovább erősíthetjük a két ország közötti kulturális kapcsolatokat és párbeszédet

– fogalmazott Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, aki a megállapodást december 6-án ünnepélyes keretek között írta alá a kínai kulturális központ elnökével, Peking korábbi főpolgármester-helyettesével, Ning Wanggal.

Az új szerződés 2028 végéig biztosítja, hogy a két intézmény továbbra is meghatározó szerepet játsszon a nemzetközi kulturális együttműködések alakításában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu