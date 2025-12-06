Ők kapták idén a Prima Primissima díjakat

A korábban már bejelentett Prima díjasok közül magyar építészet kategóriában Kertész András Tibor építészmérnök, egyetemi tanár; magyar oktatás és köznevelés kategóriában Pataki Klára gyógypedagógus; magyar sport kategóriában Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó; magyar tudomány kategóriában Gósy Mária nyelvész, fonetikus kapta a Prima Primissima elismerést.

Kertész András Tibor építészmérnök, egyetemi tanár magyar építészet kategóriába vette át a Prima Primissima díjat ( Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Átadták a Prima Primissima díjakat

Magyar népművészet és közművelődés kategóriában Fábián Éva népiének-tanár, énekes, mesemondó előadóművész; magyar ismeretterjesztés és média kategóriában Szám Katalin újságíró, a Képmás Magazin főszerkesztője; magyar irodalom kategóriában Visky András író, drámaíró; magyar képző- és iparművészet kategóriában Gaál József festő-, grafikus- és szobrászművész, az MKE egyetemi docense nyerte el a Prima Primissima díjat.

Magyar zeneművészet kategóriában Záborszky Kálmán karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója; magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában pedig Vári Éva színművész vehette át az egyenként 20 millió forinttal járó, kiemelkedő elismerést.

Az ugyancsak 20 millió forinttal járó közönségdíjat a Cantemus kóruscsalád kapta.

A huszonkét éve alapított díj átadó ünnepségén Csányi Péter, az OTP Bank Nyrt. vezérigazgatója köszöntötte a meghívottakat.

A Prima Primissima célja ugyanaz, mint amikor Demján Sándor megalapította 2003-ban, elismerni azokat, akik példát mutatnak, akik munkájukkal másokat is arra inspirálnak, hogy a saját területükön a legjobbra törekedjenek

– fogalmazott, hozzátéve, ebben az évben is mintegy 900 jelölés érkezett a rangos elismerésre, ami világosan jelzi, hogy mennyi tehetség, szorgalom és elhivatottság él ebben az országban.

Csányi Péter arról is beszélt, hogy tavaly jelentősen megemelték a díjazás összegét, és ezzel nem csupán a díj presztízsét erősítették, hanem azt is kifejezték, hogy az erkölcsi elismerés mellett a méltó anyagi megbecsülés is fontos számukra.

Hiszünk abban, hogy a díj nem lezár egy életpályát, hanem ösztönöz a további alkotásra, kutatásra, tanításra vagy éppen a sportteljesítményre

– emelte ki Csányi Péter a gálaesten, amelyen jelen volt Lévai Anikó, a kormányfő felesége, Pintér Sándor belügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Freund Tamás, az MTA elnöke, valamint Áder János és Schmitt Pál volt köztársasági elnök is.