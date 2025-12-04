Szent István FilharmonikusokdíjBartók Rádió

A Szent István Filharmonikusok a magyar zenekultúra szolgálatában

Kiemelkedő zenei teljesítmények elismeréseként másodszor adta át díjait idén a Bartók rádió. Az év zenekara kategória győztese a Szent István Filharmonikusok, amely az elmúlt évadban ünnepelte hetvenéves jubileumát. Igazgatójuk, Záborszky Kálmán Kossuth-díjas karmester, gordonkaművész, tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja magyar zeneművészet kategóriában már biztosan Príma díjas. December 5-én este a Müpában rendezendő díjátadó gálán és az M5 csatornán derül ki, kit választ a közönség és kik lesznek a Primissimák. Záborszky Kálmán karmesterrel beszélgettünk a a Szent István Filharmonikusok jelenéről, múltjáról és jövőjéről.

Bényei Adrienn
2025. 12. 04. 5:45
Az Év zenekara kategória győztese lett a zenekar Fotó: Németh Szabolcs
Két évadnyitó koncertet tartottak az idei évad felütéseként. Milyen programokat emelne ki a repertoárból?

Szent István Filharmonikusok
Záborszky Kálmán karmester, a Szent István Filharmonikusok igazgatója (Fotó: Emmer László)

A  Szent István Filharmonikusok idei évada

– Az első koncert, A szép kék Dunánál, ifj. Johann Strauss születésének 200. évfordulója előtt tisztelgett a Müpában. Ez nemcsak főhajtás volt a „valcerkirály” előtt, hanem egyben ősbemutató is. A mű kórusra és zenekarra írt változatát most hallhatta először a közönség. A másodikon, a Zeneakadémián valódi „istvános” összekapcsolódással indítottuk a Gaudeamus bérletet a Mester & MesterTársai sorozat részeként. Itt Mozart és Haydn színpadi ihletésű műveit hallhatta a nagyérdemű Kolonits Klára és Berecz Mihály előadásában. Most már az ünnepekre koncentrálunk: hamarosan Szarvason, a Szent Klára-templomban adunk hangversenyt Adventi fények címmel a szarvasi önkormányzat felkérésére.

Az említett koncerteket ön vezényelte. Kik dirigálják még ebben az évadban az „istvánosokat”?

– Ugyancsak a Mester & (Mester)Társai sorozatban Baráti Kristóf vezényletével két különösen izgalmas kora nyári koncertet tartunk: május 10-én Tomasz Mátéval, június 8-án pedig Horváth Péter és Vedres Péter közreműködésével lépnek pódiumra a Zeneakadémián. Tomasz Mátét még tücsökzenekaros kora óta ismerem, egészen kivételes tehetségű muzsikus, aki két éve a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szóló csellistája. Baráti Kristóf pedig – zenei nagysága mellett – a tehetséggondozásban is évek óta fontos partnerem, tucatnyi koncertet vezényel nálunk. A második esten az a Keszler-tanítvány Vedres Péter lesz az egyik szólista, aki a Szent István Filharmonikusok első fagottosa, a másik szólista Horváth Péter első klarinétosunk. 

Tavasszal két újabb jublieumi programunk is lesz: április 19-én a Müpa ad otthont egy különleges estnek, vezényel Antal Mátyás, akinek egyúttal 80. születésnapját ünnepeljük Saint-Saëns III. szimfóniájával és Orff Carmina Buranájával.

 A Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Fúvószenekara Fúvósok reflektorfényben – Tíz év remekművei a Müpában címmel február 7-én lép fel, dirigál az alapító-karmester, Makovecz Pál. A magyar kultúra napját január 22-én ünnepeljük, a Szent István Filharmonikusok ennek jegyében a Zeneakadémián Otthon, Európa szívében címmel január 31-én hangversennyel tiszteleg a nagy elődök előtt. A zenekart Medveczky Ádám vezényli, műsoron: Bartók, Kodály, és Dvořák művei. Ezek az események jól mutatják, hogy évadunk a hagyományok ápolása mellett a művészi megújulásra és az értékek átadására is nagy hangsúlyt fektet.

Nagyon ígéretesek az elkövetkező programok, de a tavalyi ünnepi eseménysorozatot nehéz felülmúlni. Hogy emlékszik vissza erre?

– A 70. jubileumot majd felülmúljuk a 2034/35-ös évadban, amikor 80 éves lesz a zenekar. De nem szeretném eltréfálni a választ, mert valóban revelatív élményekkel lettünk gazdagabbak. 

Édesapám, Záborszky József 1954-ben 16 diákkal alapította a zenekart, napjainkban a Szent István Zenei Műhely 16 együttessel büszkélkedhet. Jubileumi koncertjeinket a Zeneakadémián és a Budapest Kongresszusi Központban 510 muzsikus – köztük 370 diák – részvételével ünnepeltük. A nyitóeseményen Erkel, Mosonyi, Liszt és Bartók művei után Kodály Zoltán Budavári Te Deuma hangzott el, neves szólisták és a Szent István Király Oratóriumkórus közreműködésével, az est fővédnöke, díszvendége Kodály Zoltánné jelenlétében.

 A második jubileumi esemény valódi zeneünneppé vált: a Szent István Zenei Műhely több mint tíz együttese lépett fel a generációkat átívelő produkciókban. Tavasszal a jubileumhoz kapcsolódva bemutattuk a 70 év történetét összefoglaló albumot 44 istvános önvallomásával, majd teremavató, névadó ceremóniákkal tisztelegtünk a kiemelkedő művészpedagógusok előtt a Szent István Zeneházban. A megemlékezést a Pastorale programsorozat estje zárta, amelyen Kőrösiné Belák Erzsébet Junior Prima díjas tanítványai, nemzetközileg is ismert és elismert fiatal istvános zongoraművészek léptek színpadra. Az évad méltó módon tisztelgett a zenekar gazdag múltja, és jövőbe mutató művészi küldetése előtt.

A Felfedezőúton sorozatuk nézőszáma tizennégy év alatt meghaladta a százötvenezret. Mit takar ez és hogyan folytatódik?

– A 2025/26-os évad második szemeszterében ünnepeljük az ötszázadik előadást. Felfoghatatlan. A „missziót” 2011 őszén indítottuk útjára azzal a céllal, hogy élményszerű módon hozza közel a művészeteket – elsősorban a zenét, de a társművészeteket is – a fiatal korosztályhoz, válaszul arra a megdöbbentő tényre, hogy a magyar gyerekek csupán egy százaléka jut el szüleivel művészeti rendezvényekre. A kezdetben csak a zuglói iskolásoknak szervezett előadásokat mára már öt budapesti kerületben (XIII., XIV., XV., XVI.) tartjuk meg, így évente több, mint tízezer gyerek élhet át magas színvonalú, érzelmileg is formáló művészeti élményt. A program őszi szemesztere a 10–18 éveseknek, a tavaszi szemeszter az 5–10 éves korosztálynak szól. 

Idén ősszel a nagyobbak Beethoven és a magyarság kapcsolatáról hallhattak, a kisebbeknek szóló tematika pedig a természet megjelenése a művészetekben: zenében, táncban, képzőművészetben.

 A sorozat célja túlmutat az egyszeri élményen: közönséget nevelünk, ízlést formálunk, mert hosszú távon szeretnénk hozzájárulni a fiatalok lelki gazdagodásához.

Idén másodszor adta át a Bartók rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként díjait a hazai klasszikus zene kiválóságainak. Az év zenekara kategória győztese a Szent István Filharmonikusok. Mit jelent ez a díj önnek és a zenekarnak?

– Valójában minden díjat és elismerésünket elsősorban édesapámnak szeretném megköszönni. Ő alapította az iskolát, a zenekart, hálás vagyok, hogy ezt az örökséget vihetem tovább. 

Az Év zenekara díj hatalmas megtiszteltetés számunkra. Megerősít bennünket abban, hogy a közösen végzett művészi munka valóban értéket képvisel. Nemcsak visszajelzés, ösztönzés is. Azt jelzi, hogy jó úton járunk, de minden elismerés komoly felelősséget hordoz a jövőre nézve.

 

