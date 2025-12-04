A Szent István Filharmonikusok a magyar zenekultúra szolgálatában

– Két évadnyitó koncertet tartottak az idei évad felütéseként. Milyen programokat emelne ki a repertoárból?

Záborszky Kálmán karmester, a Szent István Filharmonikusok igazgatója (Fotó: Emmer László)

A Szent István Filharmonikusok idei évada

– Az első koncert, A szép kék Dunánál, ifj. Johann Strauss születésének 200. évfordulója előtt tisztelgett a Müpában. Ez nemcsak főhajtás volt a „valcerkirály” előtt, hanem egyben ősbemutató is. A mű kórusra és zenekarra írt változatát most hallhatta először a közönség. A másodikon, a Zeneakadémián valódi „istvános” összekapcsolódással indítottuk a Gaudeamus bérletet a Mester & MesterTársai sorozat részeként. Itt Mozart és Haydn színpadi ihletésű műveit hallhatta a nagyérdemű Kolonits Klára és Berecz Mihály előadásában. Most már az ünnepekre koncentrálunk: hamarosan Szarvason, a Szent Klára-templomban adunk hangversenyt Adventi fények címmel a szarvasi önkormányzat felkérésére.

– Az említett koncerteket ön vezényelte. Kik dirigálják még ebben az évadban az „istvánosokat”?

– Ugyancsak a Mester & (Mester)Társai sorozatban Baráti Kristóf vezényletével két különösen izgalmas kora nyári koncertet tartunk: május 10-én Tomasz Mátéval, június 8-án pedig Horváth Péter és Vedres Péter közreműködésével lépnek pódiumra a Zeneakadémián. Tomasz Mátét még tücsökzenekaros kora óta ismerem, egészen kivételes tehetségű muzsikus, aki két éve a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szóló csellistája. Baráti Kristóf pedig – zenei nagysága mellett – a tehetséggondozásban is évek óta fontos partnerem, tucatnyi koncertet vezényel nálunk. A második esten az a Keszler-tanítvány Vedres Péter lesz az egyik szólista, aki a Szent István Filharmonikusok első fagottosa, a másik szólista Horváth Péter első klarinétosunk.

Tavasszal két újabb jublieumi programunk is lesz: április 19-én a Müpa ad otthont egy különleges estnek, vezényel Antal Mátyás, akinek egyúttal 80. születésnapját ünnepeljük Saint-Saëns III. szimfóniájával és Orff Carmina Buranájával.

A Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Fúvószenekara Fúvósok reflektorfényben – Tíz év remekművei a Müpában címmel február 7-én lép fel, dirigál az alapító-karmester, Makovecz Pál. A magyar kultúra napját január 22-én ünnepeljük, a Szent István Filharmonikusok ennek jegyében a Zeneakadémián Otthon, Európa szívében címmel január 31-én hangversennyel tiszteleg a nagy elődök előtt. A zenekart Medveczky Ádám vezényli, műsoron: Bartók, Kodály, és Dvořák művei. Ezek az események jól mutatják, hogy évadunk a hagyományok ápolása mellett a művészi megújulásra és az értékek átadására is nagy hangsúlyt fektet.