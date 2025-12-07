Jégbe zárt csodavilág: új szereposztással tért vissza a Kristály

A történet Hólandiában, a jeges fegyelem és elfojtott érzelmek országában játszódik. Ott, ahol tilos a nevetés és a jókedv, Kristály királynő jéghideg rendje uralkodik. A királynő elvesztette hitét az emberi érzelmekben, ezért fagyasztotta jégbe a világot. Ám a rideg falakon időről időre repedések keletkeznek: a tiltott szerelem melege lassan elolvasztja a jégtáblákat és reményt csempész a szívekbe.

A Kristály című produkció csaknem teljesen új szereposztással látható. Fotó: Hirling Bálint

A Kristály egy klasszikus téli mese újcirkuszi köntösben

A Vági Bence művészeti vezető által megálmodott produkció a cirkusz és a tánc nyelvén idézi meg a klasszikus téli mesék világát. A 2018-as bemutató óta évről évre telt házzal futó előadásban a közönség lélegzetelállító közelségből figyelheti a fejük felett elsuhanó artisták mutatványait.

Az immerzív színházi élmény különlegessége, hogy a nézők a művészekkel együtt mozognak a hóval borított térben, így szó szerint belépnek a mese univerzumába, és együtt kutatják a szeretet melegének visszatérését.

Új szereposztás, friss energiák

A Müpa szervezésében megvalósuló produkció idén csaknem teljesen új szereplőgárdával látható. A Hókirálynőt ezúttal két művész alakítja felváltva: a szerepet hosszú évek óta formáló Horányi Juli, valamint Horváth Mónika színész-énekesnő. A mindig csipkelődő, mégis szerethető udvari Manót a Recirquel rajongói számára jól ismert Egyed Brigitta kelti életre.

A társulat kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek támogatására, idén több frissen végzett artistaművész, köztük a Baross Imre Artistaképző Intézet növendékei is bemutatkoznak a produkcióban. A látványos cirkuszi számokat dinamikus táncelemek egészítik ki, és Magyarország legkiválóbb hip-hop táncosai is színpadra lépnek.

Látvány, zene, varázslat

A Kristály hangulatát eredeti zeneművek és klasszikus karácsonyi dallamok különleges adaptációi teremtik meg, Terjék Gábor és Mester Dávid zenei vezetésével. A jelmezeket Kasza Emese, a díszleteket Klimó Péter, a fényeket Lenzsér Attila tervezte. Az előadás társrendezője és artista-koreográfusa Illés Renátó, koreográfusa Zsíros Gábor.