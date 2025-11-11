mítoszuniverzumvilágpremierújcirkuszMillenárisRecirquel

Feltárul a Walk My World univerzuma: a vörös bárban gyilkosság történik

Mostantól bárki istenek és különös lények között sétálhat. A Recirquel Walk My World című produkciója olyan művészi élményt kínál a Millenáris Nagycsarnokában, amely világviszonylatban is ritka. Itt nincs színpad, nincs nézőtér, helyette van monumentális, filmszerű díszlet, lélegzetelállító mutatványok, mindez hatezer négyzetméteren. Így szabadon bolyonghatunk és dönthetünk arról, hogy melyik mitikus történetszálat követjük ebben a sötét tónusú, titkokkal teli univerzumban. Unikális, olykor zavarba ejtő, helyenként anomáliát eredményező előadásról van szó, amit szépséghibái ellenére is érdemes megnézni.

Petrovics Gabriella
2025. 11. 11. 5:42
Artistamutatvány a Walk My World című produkció egyik ikonikus helyszínén, a vörös bárban Fotó: Hirling Bálint
A Walk My World sokkal több, mint egy színházi előadás, film, kiállítás vagy show. Egy művészien és tudatosan megkomponált produkció, amely már akkor elkezdődik, amikor még be sem léptünk a mitikus univerzumba. A vörös fényben úszó bár, a falakat borító grafikák, az arcunkat takaró fekete maszk és a különös szabályok mind jelzik: eddigi legvadabb, legőrültebb álmainkban sem tapasztaltunk hasonlót. Mintha egy különös filmbe vagy videójátékba lépnénk be, amelynek nem csupán szemlélői, hanem részesei is vagyunk.

Walk My World
Dido és Aeneas tragikus szerelmi történetét dolgozza fel a Walk My World című produkció. Fotó: Nagy Attila

A Walk My World kizökkent a hétköznapi valóságból

A sötét, nyomasztó térben egyszer csak katonák jelennek meg, mellettünk egy nő vonszolja magát. Eleinte a frászt hozzák ránk a szereplők, mert nem tudhatjuk, a következő pillanatban honnan lép elő valaki. Ám a döntés és a felelősség a miénk, hogy kit követünk Aeneas és Dido tragikus szerelmének útvesztőjében, ami még annak is kihívás, aki ismeri Vergilius eposzát.

Egy pillanat múlva már három artista repül a levegőben egy hatalmas robot előtt, majd hirtelen elnémul minden. A következő helyszínen egy szűk folyosón járunk, ahol egy csatornaszerű csőben egy artista pár küzd egymásért. Ahogy egyre mélyebbre érünk ebben a mitikus világban, feltárul előttünk elképesztő részletgazdagsága. A legemlékezetesebb terek egyike a vörös bár, ahol a plafonról hinta lóg, a háttérben trón magasodik – a bárpultnál foglalunk helyet. A pult mögött az egyik karakter mérget kever, amit megitat a gonosszal. A következő pillanatban együtt emelkednek a levegőbe és egy drámai mutatvány veszi kezdetét. Nincs azonban idő a látottakon merengni, mert a mérget kikeverő alak hirtelen kézen fog, hogy kövessük.

E momentum kissé zavarba ejtő, hiszen a koncepció sérül, s ez egyfajta anomáliát eredményez a nézőben: mégsem a mi kezünkben van a döntés? A meglepettségből felocsúdva megyünk tovább.

Egy szőke lány elsuhan mellettünk, majd egymásba gabalyodva táncolnak.

Az emeleten egy hatalmas, kör alakú medencében az artista lány a haján függ, fentebb egy emelvényen három pár kortárs tánca bontakozik ki – ritkán láthatunk ilyesmit ennyire közelről. Mire leérünk az emeletről, egy kötéltáncos lép a színre. Könnyedén jár-kel a levegőben kifeszített kötélen, mintha csak a földön sétálna, és még a spárga is megy neki.

Walk My World
A Walk My World című produkcióban bármi megtörténhet. Fotó: Hirling Bálint

Most már csak az a kérdés, mikor jön az orosz hintás mutatvány, ami igazi ritkaságnak számít az újcirkusz világában. Az egyre vadabb zenére nyolc-tíz artista jelenik meg a harctéren, és elkezdődik a hinta a magasban, aztán jönnek a szaltók – a férfienergiák és a tesztoszteron szinte tapintható a térben. Érződik, hogy összeszokott, profi és precíz a csapat.

A két és fél órás bolyongás végén a tömeg a finálét várja, ami mély és drámai. A korábban látott artista pár most a magasban, egymásba kapaszkodva mutat be lélegzetelállító számot. Hátborzongató látni, ahogy a nő élete a férfi kezében van, minden mozdulatukban ott az összhang, a bizalom és a fegyelem. Fájdalmasan szép pillanat ez.

A Walk My World nem mesélni akar, hanem átélhetővé tenni a mítoszt.

Az előadás lényege a személyes felfedezés: ha egy szereplőt követünk, lemaradunk a többi történetszálról, de éppen ettől válik az egész egyedivé. A produkció minden érzékszervünkre hat, ám mélységében akkor tárul fel igazán, ha egyedül indulunk útnak és saját tempónkban fedezzük fel e bizarr, mégis lenyűgöző univerzum legrejtettebb titkait. Vitathatatlan, hogy a Vági Bence által alapított és vezetett Recirquel társulata, valamint a produkcióra szerződtetett nemzetközi művészek pályájuk csúcsán vannak, és elrepítenek minket egy olyan világba, ami két és fél órára kizökkent a hétköznapi valóságból – és talán egyre többen épp erre vágyunk.

A világpremiert követően a produkciót december 31-ig folyamatosan játsszák, és hamarosan a januári előadások időpontja is elérhető lesz a Walk My World honlapján.

 

 

