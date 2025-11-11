Feltárul a Walk My World univerzuma: a vörös bárban gyilkosság történik

A Walk My World sokkal több, mint egy színházi előadás, film, kiállítás vagy show. Egy művészien és tudatosan megkomponált produkció, amely már akkor elkezdődik, amikor még be sem léptünk a mitikus univerzumba. A vörös fényben úszó bár, a falakat borító grafikák, az arcunkat takaró fekete maszk és a különös szabályok mind jelzik: eddigi legvadabb, legőrültebb álmainkban sem tapasztaltunk hasonlót. Mintha egy különös filmbe vagy videójátékba lépnénk be, amelynek nem csupán szemlélői, hanem részesei is vagyunk.

Dido és Aeneas tragikus szerelmi történetét dolgozza fel a Walk My World című produkció. Fotó: Nagy Attila

A Walk My World kizökkent a hétköznapi valóságból

A sötét, nyomasztó térben egyszer csak katonák jelennek meg, mellettünk egy nő vonszolja magát. Eleinte a frászt hozzák ránk a szereplők, mert nem tudhatjuk, a következő pillanatban honnan lép elő valaki. Ám a döntés és a felelősség a miénk, hogy kit követünk Aeneas és Dido tragikus szerelmének útvesztőjében, ami még annak is kihívás, aki ismeri Vergilius eposzát.

Egy pillanat múlva már három artista repül a levegőben egy hatalmas robot előtt, majd hirtelen elnémul minden. A következő helyszínen egy szűk folyosón járunk, ahol egy csatornaszerű csőben egy artista pár küzd egymásért. Ahogy egyre mélyebbre érünk ebben a mitikus világban, feltárul előttünk elképesztő részletgazdagsága. A legemlékezetesebb terek egyike a vörös bár, ahol a plafonról hinta lóg, a háttérben trón magasodik – a bárpultnál foglalunk helyet. A pult mögött az egyik karakter mérget kever, amit megitat a gonosszal. A következő pillanatban együtt emelkednek a levegőbe és egy drámai mutatvány veszi kezdetét. Nincs azonban idő a látottakon merengni, mert a mérget kikeverő alak hirtelen kézen fog, hogy kövessük.

E momentum kissé zavarba ejtő, hiszen a koncepció sérül, s ez egyfajta anomáliát eredményez a nézőben: mégsem a mi kezünkben van a döntés? A meglepettségből felocsúdva megyünk tovább.

Egy szőke lány elsuhan mellettünk, majd egymásba gabalyodva táncolnak.

Az emeleten egy hatalmas, kör alakú medencében az artista lány a haján függ, fentebb egy emelvényen három pár kortárs tánca bontakozik ki – ritkán láthatunk ilyesmit ennyire közelről. Mire leérünk az emeletről, egy kötéltáncos lép a színre. Könnyedén jár-kel a levegőben kifeszített kötélen, mintha csak a földön sétálna, és még a spárga is megy neki.