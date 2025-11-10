Óriásit megy a Predátor: Halálbolygó, a franchise legjobb rajtját produkálta

A Predator: Halálbolygó 40 millió dolláros nyitányával a közel 40 éves franchise legjobb rajtját produkálta – olvasható a portálon. Ezzel a korábbi csúcstartó Paul W. S. Anderson 2004-es filmjét, az Alien vs. Predatort is megelőzte, amely 38 millió dolláros startot produkált. A franchise legújabb felvonása kétségtelenül jól sikerült, hogy miért, arról kritikánkban olvashat.

A Predator: Halálbolygó az a folytatás, amire a franchise már több, mint 30 éve vár. Forrás: TMDb

Ráadásként a Halálbolygó 80 milliós kezdést mutatott be nemzetközi szinten, ezzel ugyancsak az egész filmsorozat új csúcstartója lett, ezzel pedig Trachtenbergék már az első hétvégén mérföldköveket értek el.