Óriásit megy a Predátor: Halálbolygó, a franchise legjobb rajtját produkálta

Dan Trachtenberg új mozija, a Predator: Halálbolygó 40 millió dolláros nyitányával a közel negyvenéves franchise legjobb rajtját produkálta – írja a Variety.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 6:48
Dimitrius Schuster-Koloamatangi Forrás: TMDb
A Predator: Halálbolygó 40 millió dolláros nyitányával a közel 40 éves franchise legjobb rajtját produkálta – olvasható a portálon. Ezzel a korábbi csúcstartó Paul W. S. Anderson 2004-es filmjét, az Alien vs. Predatort is megelőzte, amely 38 millió dolláros startot produkált. A franchise legújabb felvonása kétségtelenül jól sikerült, hogy miért, arról kritikánkban olvashat.

Óriásit megy a Predátor: Halálbolygó, a franchise legjobb rajtját produkálta
A Predator: Halálbolygó az a folytatás, amire a franchise már több, mint 30 éve vár. Forrás: TMDb

Ráadásként a Halálbolygó 80 milliós kezdést mutatott be nemzetközi szinten, ezzel ugyancsak az egész filmsorozat új csúcstartója lett, ezzel pedig Trachtenbergék már az első hétvégén mérföldköveket értek el.

 

