Húsz métert repülnek az artisták, hajukon lógnak a művészek a Walk My World című produkcióban + galéria

Novembertől egészen biztos, hogy újra kell fogalmaznunk a színház-, tánc- és cirkuszművészetről alkotott nézeteinket, benyomásainkat, hiszen ahogy Vági Bence a próbán fogalmazott: a Recirquel Walk My World című immerzív előadása ismét elmossa a határvonalat a művészek és a közönség között. – Itt minden esemény karnyújtásnyira zajlik a nézőtől, aki a több mint negyven előadóteret és helyiséget szabadon bejárva, közelről figyelheti a művészeket. Mintha ő is színpadon létezne, benne van az előadó valóságában – magyarázta a művészeti vezető, aki szerint a cél nem pusztán a látvány, hanem egy újfajta színházi minőség megteremtése, melyben az előadó-művészet, a tér és a történet együtt hat a nézőre, ezáltal újradefiniálja az alkotás és befogadás viszonyát.

Hajukon lógó művészek is szerepelnek a Walk My World című immerzív produkcióban. Fotó: Kurucz Árpád

Feltárul a Walk My World mitikus világa

Mint elhangzott, a Walk My World művészeit több hónapos szereplőválogatás során választották ki: négy kontinensről – Észak- és Dél-Amerikából, Ausztráliából és Európából – húsz világklasszis artista és táncművész érkezett. A produkció rendkívül összetett és sokrétű előadóművészi tudást igényel, ezért olyanokat kerestek, akik a cirkuszi és tánctechnikai tudás mellett magas szintű színészi képességekkel is bírnak.

Vági Bence elmondása szerint

a Walk My World két és fél órás immerzív élménye minden érzékszervünkre hat majd.

A filmdíszleteket idéző, varázslatos világot megteremtő installációk között, lenyűgöző tánc- és újcirkuszi produkciók közepette kel életre az ókori Róma költője, Vergilius Aeneas és Dido szerelmi tragédiája.

Az egész estés előadás során húsz különféle cirkuszi zsáner lesz látható, köztük több világszinten is ritkaságnak számít, különleges technikai tudást igényel. Európa legnagyobb immerzív produkciójában levegőben húsz métert repülő artistákat, a hajuknál fogva lógó művészeket, lélegzetelállító parkour-akrobatákat, mankóval breaktáncoló mitikus hőst is láthatunk.

Tízméteres magasságban húsz métert repítő orosz hinta, hajlógás, szóló- és duó gurtni, kötél, kínai rúd, rhönrad, cyr, létra is szerepel az előadásban.

A Walk My Worldben a táncművészet rendkívül gazdag repertoárjával is találkozhatunk: a kortárs tánc és a balett mellett az urbánus táncok és a kontakt improvizáció is fontos szerepet kapnak. A produkció szerves részét képezik az egyedülálló technikai felkészültséget, képességeket igénylő tánc- és mozgásformák. A dinamikus, akrobatikus parkour-jeleneteken túl egészen különleges eleme lesz a produkciónak a mankóval táncoló mitikus hős karaktere. Az amerikai táncos, koreográfus, Bill Shannon által kifejlesztett mozgásforma az utcai tánc, a hip-hop-, a breaktánc, valamint a kortárs tánc elemeit ötvözi.