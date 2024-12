Egy film kulisszái közé csöppenünk a Recirquel legújabb produkciójában + videó

Aki belép a Walk my world kapuján, egy másik valóságban találja magát. Mintha egy film kulisszái közé csöppenne, ahol lenyűgöző gazdagságú, felfedezésre váró tér és a mítoszokból ismert istenek, halandók és különös lények veszik körül. A nézők a saját útjukat járva fedezhetik fel a legendás Trója és Karthágó mitikus főhőseinek történetét.

Lebilincselő, immerzív produkcióra készül a Recirquel. Fotó: Recirquel

A produkciót jövőre mutatják be

Vági Bence, a társulat alapítója, művészeti vezetője a keddi sajtótájékoztatón lapunknak elmondta, hogy az immerzív élmény átélését a Recirquel formanyelvén szeretné átadni a közönségnek, hiszen egy ilyen attrakció átélése hosszú távon nyomot hagy az ember lelkében.

Mindig az a célunk, hogy valami olyat adjunk a közönségnek, amit eddig még nem éltek át, nem tapasztaltak

– tette hozzá.

Vági Bence az eseményen arról is beszélt, hogy a Walk my world koncepciója több mint ötéves alkotófolyamat eredménye. Az istenek játszmáival, cselszövésekkel, ármánnyal és szerelemmel átszőtt világában bárkivel bármi megtörténhet. Csak a nézőn múlik, merre indul el, mit fedez fel, kit követ, kinek a titkos szobájába les be a kulcslyukon át, és belekóstol-e egy fülledt szobában hagyott bájitalba.

A lebilincselő történet megfejtése mindenkinek a saját kezében van, maga alkothatja meg az egyedi, megismételhetetlen valóságát: szobáról szobára, helyiségről helyiségre járva újabb titkokra, különleges teremtményekre vagy az általa követett eseményeknek egy újabb epizódjára lelhet.

A hatalmas, hatezer négyzetméteres tér minden helyszínén addig fel nem tárt részletek és rejtélyek, pusztító csaták, nyüzsgő forgatagok, alvilági félistenek és elbűvölő karakterek várják a nézőket.

A Walk my world az ókori Róma költője, Vergilius eposzának ismert történetét, Aeneas és Dido szerelmi tragédiáját kelti életre.

Vági Bence elmondta, hogy az előadás az eposz első hat énekét dolgozza fel. A történetbe beleszőtte a görög és római mítoszt és mitológiát, szerepel benne a Minotaurusz, Vénusz és Ámor is. A modern formában újjászülető mítosz a világon egyedülálló módon, lenyűgöző újcirkuszi és táncprodukciók közepette elevenedik meg, teremt minden érzékszervre ható élményt, lüktető, érzéki valóságot. Vági Bence kifejtette, hogy az installációk között sétálva egészen közelről figyelhetjük az előadóművészeket, akik folyamatosan új rejtélyeket tárnak fel a szemeink előtt.

A produkció innovatív, magával ragadó kulturális és szórakoztató élményt ígér. Fotó: Recirquel

A két óra negyven percesre tervezett produkció színház, kiállítás, szerepjáték és testet öltött kalandregény egyszerre.

Egy minden ízében innovatív, magával ragadó kulturális és szórakoztató élmény. A több tucatnyi szálon futó és formálódó történet az első pillanattól kezdve lebilincseli a látogatót, akit a körülötte kibontakozó eseményeken túl a filmdíszleteket idéző, monumentális előadótér is magával ragad. A kellékek és díszletek túlnyomó többsége megérinthető, sőt rengeteg tárgy további történetet mesél.

Vági Bence szerint a Walk my world mind kulturális, mind turisztikai szempontból unikális attrakciója lesz a magyar fővárosnak. Egyedülálló élmény, melyhez hasonló léptékű produkció eddig csak New Yorkban, Londonban és Sanghajban volt látható. Az előadás művészeti tartalmának fejlesztésén több mint öt éve dolgozik a Recirquel kreatív csapata, a díszletek, a jelmezek, a zene, a fények és a karakterek megformálása is mind magyar alkotók munkája. A produkció szereplőgárdáját a társulat artistái mellett kiváló magyar táncművészek és világklasszis nemzetközi előadók alkotják majd.

A Walk my world a tervek szerint 2025. november 5-én mutatkozik be a nagyközönség előtt, a premiert követően állandó előadásként lesz látható a Millenáris nagycsarnokában.

A jegyek már elérhetők a produkció hivatalos weboldalán.