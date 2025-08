Trianon árnyéka: brutálisan támadják a magyar keresztény örökséget Nagyváradon

Újabb támadás érte a partiumi magyar kulturális és egyházi örökséget: a nagyváradi, román többségű önkormányzat májusban kilakoltatási eljárást indított a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság ellen, célkeresztbe állítva Fejes Rudolf Anzelm prépost-prelátust. A rendi vezetőt illegális lakóként próbálják perbe fogni saját kolostorában – annak ellenére, hogy 1997 óta jogszerűen él az apátsági épületben, amely a premontrei rend történelmi és egyházi tulajdonát képezi – írja a Mandiner az MCC Magyar Összetartozás Intézeténél megjelent publikációra hivatkozva. A szerző, Balázs D. Attila kifejti, hogy a nagyváradi önkormányzat ötnapos határidőt szabott a kilakoltatásra, amely egyértelműen politikai és etnikai színezetű támadásként értékelhető, hiszen a cél egy újabb magyar kulturális intézmény kisajátítása. Egy olyan épületegyüttesé, amelyhez a mai Mihai Eminescu Főgimnázium is tartozik. A konfliktus hátterében egy feltételezhetően 20 millió eurós EU-s támogatás is húzódik, amelyhez a város csak akkor férhetne hozzá, ha az ingatlant „megtisztítják” a premontrei jelenléttől – jegyzi meg Balázs D. Attila.

Amikor még minden érintetlen volt – Az egyik legrégebbi képeslap a premontrei épületkomplexumról 1898-ból (Fotó: Balázs D. Attila)

Tőkés László is felemelte a szavát az ügyben

Mint ismert: a Tusványoson felszólaló Tőkés László református püspök – a romániai forradalom egykori kirobbantója, az Európai Parlament volt alelnöke – határozottan emelte fel szavát az ügyben. Beszéde ország-világ előtt hangzott el élő televíziós közvetítésben: „Van egy írott szövegem, hogy nehogy túllépjem az időhatárt, de ennek előtte én is örömemet fejezem ki, hogy a miniszterelnök úr találkozott Bolojan miniszterelnök úrral, és immár hagyománya teremtődött a tábort megelőző miniszterelnöki vacsoráknak. Ugyanakkor szintén az írott szöveg elmondása előtt szóvá akarom tenni a nagyváradi premontrei rend ügyét, ugyanis a polgármesteri hivatal ki akarja lakoltatni se szó, se beszéd főtisztelendő és nagyméltóságú Fejes Anzelm Rudolf főapát urat a rendházból, a mostani Eminescu, volt premontrei rend iskolájából. 35 év alatt a premontrei rend megannyi ingatlanügye még mindig nem oldódott meg, és most még ebből az utolsó fészekből is ki akarják tenni őket.”

Kérem a kormányon lévő RMDSZ-t, hogy hathatósan járjon közben ennek az ügynek a békés rendezése érdekében

– mondta tusványosi beszédében Tőkés, cselekvésre szólítva fel az RMDSZ-t.