Világhírű szentpétervári művészekkel láthatjuk országszerte A diótörőt, a karácsony balettjét

A világhírű St. Petersburg Academic Ballet már megérkezett Magyarországra és Szegeden láthatta is a közönség Csajkovszkij A diótörő című balettjét. Egy országos turné részeként tíz városban nézhetjük meg a varázslatos előadást. A diótörő generációk óta meghatározó része a téli ünnepi időszaknak. Csajkovszkij ikonikus zenéje és a szentpétervári balett tradíciója most olyan formában találkozik, amely egyszerre őrzi a klasszikus balett időtlen szépségét és kínál különleges élményt a mai közönség számára.

2026. 01. 04. 15:00
Előadásaikban a precíz technika, a finom mozdulatvilág és az érzelmi ívek harmonikus egységben jelennek meg. Forrás: St. Petersburg Academic Ballet
Világhírű táncosok, lélegzetelállító díszletek és a több mint 130 éves baletthagyomány ereje kel életre minden mozdulatban. A diótörő balettelőadás egyszerre ünnepi, friss és magával ragadó, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt felejthetetlen élmény. Az előadás különlegességét fokozza, hogy Csajkovszkij ikonikus zenéje minden helyszínen élőben csendül fel. A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara mellett Szegeden és Debrecenben a Kodály Filharmonikusok kísérik a társulatot, még teljesebbé téve a karácsonyi élményt. A dallamok, a fények és a mozdulatok együttesen idézik meg a csodát.

diótörő
Világhírű táncosok, lélegzetelállító díszletek A diótörő balett előadásán (Fotó: St. Petersburg Academic Ballet)

A diótörő balett országos turnéra indult

Szentpétervár, Oroszország kulturális fővárosa, a világ legnevesebb balettszínházainak és iskoláinak otthona. Ez a város a balett történelmével lélegzik, utcáit a múlt nagy mestereinek nevei őrzik. 

A St. Petersburg Academic Ballet társulata e gazdag kulturális örökség részének érzi magát és célja, hogy a balettművészetet továbbfejlessze ebben a különleges közegben.

Előadásaiban a precíz technika, a finom mozdulatvilág és az érzelmi ívek harmonikus egységben jelennek meg. Tolmácsolásukban A diótörő a karácsonyfa ragyogásától a hópelyhek táncán át a játékok birodalmának varázsáig egy egységes, lírai és látványos színpadi mesévé válik.
 

A látványvilág hűen követi a klasszikus hagyományokat: részletgazdag díszletek, elegáns jelmezek és nagyívű színpadi kompozíciók idézik meg az eredeti balett atmoszféráját. A koreográfia megőrzi a hagyományos formákat, ugyanakkor friss lendülettel teszi átélhetővé a történetet mindazok számára, akik először találkoznak ezzel a művel.


Ez az előadás nem csupán egy kulturális program, hanem az ünnepi hagyomány újragondolása: a klasszikus balett eleganciája, a szimfonikus zene ereje és a karácsony meghitt hangulata találkozik benne. A turné ebben a hónapban az ország több városát érinti: Debrecenben a Főnix Arénában, Szombathelyen az Aréna Savariaban, Kaposváron a Kaposvár Arénában, Pécsett a Lauber Dezső Arénában, Egerben a Gárdonyi Géza Színházban, Miskolcon a Generali Arénában, Veszprémben a Veszprém Arénában, Győrben az Olimpiai Sportpark Multicsarnokban és Budapesten a BOK Csarnokban lesz látható a darab. 


 

