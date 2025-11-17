Ünnepi hangverseny a Zeneakadémián

A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara, amelyet 1853-ban Erkel Ferenc alapított, immár 172. alkalommal rendezi meg ünnepi hangversenyét – a hazai zenei élet egyik legrégebbi hagyományú eseményét. Az együttes a különleges esten ismét a hagyomány és a megújulás harmóniáját kínálja: a múlt mesterei és a kortárs alkotók párbeszédét a Zeneakadémia termében.

Az est dirigense Hontvári Gábor, aki már számos hazai és nemzetközi zenekar élén aratott sikert. Érzékeny muzikalitása és precíz irányítása különösen közel áll a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának művészi világához.

A koncert középpontjában két zeneszerző áll, akik szoros kapcsolatban voltak a társasággal: Johannes Brahms és Dohnányi Ernő. Brahms 1879 és 1890 között többször is vezényelte a zenekart, e kapcsolat emlékét most a II. (D-dúr) szimfónia, op. 73 felidézése őrzi – a természet és az emberi derű zenéje, méltó zárása az ünnepi estnek.

Dohnányi Ernő 42 éven át volt a társaság elnök-karnagya. Fisz-moll szvitje, op. 19 a századforduló eleganciáját, a későromantika gazdagságát és Dohnányi briliáns hangszerelését idézi: a szólamok finoman simulnak egymáshoz, mintha egy operaházi színpad jelenetei peregnének egymás után.

Hagyomány, hogy az ünnepi hangversenyen egy kortárs magyar szerző új műve is felhangzik. Idén Gyöngyösi Levente új kompozíciója, „A Dunánál” – koncertária basszusszólóra és zenekarra csendül fel először a közönség előtt. A József Attila versére írt mű a folyó szimbolikáján keresztül a múlt és jövő egymásba fonódását idézi meg. Szólistája Cser Krisztián, a Magyar Állami Operaház magánénekese, aki mélyen átélt előadásmódjával különleges érzelmi rétegeket tár fel a zene és a költészet kapcsolatában.

A koncertet műsorvezetője Becze Szilvia, aki betekintést enged a művek születésének hátterébe, és segít megérteni a koncert dramaturgiájának mélységeit.

A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara – Magyarország első szimfonikus együttese – ezen a különleges estén három zeneszerző, három korszak és három zenei világ találkozását kínálja. A 172. ünnepi hangverseny nem csupán múltidézés, hanem a folytonosság ünnepe: annak bizonyítéka, hogy a hagyomány és a kortárs szellem együtt adják meg a zenekar művészi erejét immár több mint másfél évszázada. Három géniusz zenéje találkozik ezen az estén: Dohnányi, Brahms és Gyöngyösi hangjai a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának előadásában a zene időtlen erejét ünneplik.

Karmester: Hontvári Gábor