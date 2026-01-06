Kávé, Montmartre és akcióhősök – Francia filmes kvíz

Tárlat mutatja be az igazi Budapestet
A nemzet lelkületéhez közel álló város jelenik meg Földházi Árpád fotóin keresztül.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A nemzet lelkületéhez közel álló város jelenik meg Földházi Árpád fotóin keresztül.
Idén is elindítja Animato bérletes koncertsorozatát az Anima Musicae Kamarazenekar, a koncerteken a hazai kamarazenekarok vezetőit látják vendégül.
Singular/Plural címmel rendezik meg idén a fesztivált
A költő, műfordító 82 éves volt.
A nemzet lelkületéhez közel álló város jelenik meg Földházi Árpád fotóin keresztül.
Idén is elindítja Animato bérletes koncertsorozatát az Anima Musicae Kamarazenekar, a koncerteken a hazai kamarazenekarok vezetőit látják vendégül.
Singular/Plural címmel rendezik meg idén a fesztivált
A költő, műfordító 82 éves volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!