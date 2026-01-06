francia filmjean renoLuc Besson

Kávé, Montmartre és akcióhősök – Francia filmes kvíz

A francia film egyszerre tud lírai és vagány lenni: egyik pillanatban egy félénk lány rendezi titokban mások életét Montmartre-ban, a másikban egy csendes bérgyilkos védi a gyermeket New York utcáin. Ez a kvíz a francia mozi játékos, közismert arcát mutatja meg – különösebb felkészülés nélkül is élvezhetően.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 5:12
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik párizsi városrészben játszódik a Amélie csodálatos élete nagy része?

 

