Kispál és a Borzzenekargyász

Meghalt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz alapító-dobosa

Meghalt Bräutigam Gábor „Ricsi”, a Kispál és a Borz alapítója és a zenekar első dobosa.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 12:58
Forrás: Facebook
A hírről a zenekar hivatalos Facebook-oldala számolt be, de a Kiscsillag is közzétett egy posztot:

Bräutigam a 1987-es alapításától 1995-ig volt a Kispál és a Borz dobosa, és ő játszik a zenekar első öt nagylemezén is – írja a Telex. Az évek során Bräutigam nyíltan beszélt korábbi alkoholizmusáról és arról, mindez milyen hatással volt rá és a zenekarára. Az elmúlt években reaktiválódott Kispál és a Borz visszatérő koncertjén vendégzenészként is fellépett, illetve dobolt a legutóbbi nagylemezükön is. Emellett Lovasi András másik zenekarának, a Kiscsillagnak is alapítója, ahol három évig dobolt – teszik hozzá a cikkben.

 

