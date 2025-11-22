Nagyon komoly veszély leselkedik az ADHD-val küzdőkre

A partidrogok – mint például az MDMA, a ketamin vagy az amfetaminszármazékok – rövid távon javíthatják az ADHD-vel (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) küszködő egyének hangulatát, növelhetik az energiaszintjüket és enyhíthetik a belső feszültségüket, így hasonlóan a cannabishoz, a kokainhoz vagy az opioidokhoz, vonzó alternatívát jelenthetnek nekik – hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, az ADHD-val élők gyakran küzdenek impulzuskontrollal, szorongással és alacsony dopaminszinttel, ami fokozott hajlamot eredményezhet a különféle stimuláns szerek kipróbálására. Kutatások szerint

az ADHD-s fiatalok kétszer akkora eséllyel kezdenek el alkoholt vagy drogokat fogyasztani serdülőkorban, mint társaik.

Cannabis (Fotó: Illusztráció/Europress/AFP)

Súlyos hatással lehet a drog az ADHD-sekre

A kábítószer-használat azonban hosszú távon súlyosbíthatja az ADHD tüneteit, és növelheti a függőség kialakulásának esélyét. Az agyi jutalmazó rendszer egyensúlyának hiánya, amely az ADHD egyik alapvető jellemzője, szoros összefüggést mutat a szerhasználat motivációival. Emellett a nem megfelelő családi háttér, a stresszes környezet és a társas nyomás tovább fokozhatja a kockázatot. Az ADHD egyik jellegzetes tünete az impulzivitás, amely instabil döntéshozatalhoz és kockázatvállaló viselkedéshez vezethet.

Az ADHD-val élő személyek hajlamosak korábban és nagyobb mennyiségben kipróbálni különféle kábítószereket, mint kortársaik, ami növeli a függőség kialakulásának valószínűségét.

Az ADHD alacsony dopaminszinttel jár, ami nehézségeket okozhat a motiváció, a jutalmazás feldolgozása és a koncentráció terén. Sok ADHD-val élő személy fordul drogokhoz vagy alkoholhoz öngyógyítás céljából, hogy ideiglenesen javítsa figyelmét vagy hangulatát. A nikotin, az alkohol, a drogok és a stimulánsok rövid távon enyhülést hozhatnak, de hosszú távon súlyosbítják az ADHD tüneteit, és hozzájárulnak a függőség kialakulásához.

Mi motiválja az ADHD-sokat a droghasználatra?

Az ADHD gyakran okoz nehézségeket az iskolai teljesítményben, a munkahelyi helytállásban és a társas kapcsolatokban. Az elutasítással, frusztrációval és alacsony önértékeléssel való küzdelem arra késztetheti az érintetteket, hogy a szerhasználatot válasszák megküzdési stratégiaként. A társuló mentális zavarok – például a szorongás és a depresszió – jelenléte tovább növeli a függőség kialakulásának kockázatát.