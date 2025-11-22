felnőttkori adhdszerhasználatifigyelemhiányosdrog

Nagyon komoly veszély leselkedik az ADHD-val küzdőkre

Az ADHD-val élő személyek hajlamosak korábban és nagyobb mennyiségben kipróbálni különféle kábítószereket, mint kortársaik, ami növeli a függőség kialakulásának valószínűségét – tudatta a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a kokainhasználat erősebb ADHD-tünetekhez és alacsonyabb IQ-hoz vezet, a cannabisfogyasztás pedig összefüggésbe hozható a felnőttkori ADHD tüneteinek fokozódásával.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 11. 22. 19:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A partidrogok – mint például az MDMA, a ketamin vagy az amfetaminszármazékok – rövid távon javíthatják az ADHD-vel (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) küszködő egyének hangulatát, növelhetik az energiaszintjüket és enyhíthetik a belső feszültségüket, így hasonlóan a cannabishoz, a kokainhoz vagy az opioidokhoz, vonzó alternatívát jelenthetnek nekik – hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, az ADHD-val élők gyakran küzdenek impulzuskontrollal, szorongással és alacsony dopaminszinttel, ami fokozott hajlamot eredményezhet a különféle stimuláns szerek kipróbálására. Kutatások szerint 

az ADHD-s fiatalok kétszer akkora eséllyel kezdenek el alkoholt vagy drogokat fogyasztani serdülőkorban, mint társaik.

Cannabis (Fotó: Illusztráció/Europress/AFP)

 

 

Súlyos hatással lehet a drog az ADHD-sekre

A kábítószer-használat azonban hosszú távon súlyosbíthatja az ADHD tüneteit, és növelheti a függőség kialakulásának esélyét. Az agyi jutalmazó rendszer egyensúlyának hiánya, amely az ADHD egyik alapvető jellemzője, szoros összefüggést mutat a szerhasználat motivációival. Emellett a nem megfelelő családi háttér, a stresszes környezet és a társas nyomás tovább fokozhatja a kockázatot. Az ADHD egyik jellegzetes tünete az impulzivitás, amely instabil döntéshozatalhoz és kockázatvállaló viselkedéshez vezethet. 

Az ADHD-val élő személyek hajlamosak korábban és nagyobb mennyiségben kipróbálni különféle kábítószereket, mint kortársaik, ami növeli a függőség kialakulásának valószínűségét.

Az ADHD alacsony dopaminszinttel jár, ami nehézségeket okozhat a motiváció, a jutalmazás feldolgozása és a koncentráció terén. Sok ADHD-val élő személy fordul drogokhoz vagy alkoholhoz öngyógyítás céljából, hogy ideiglenesen javítsa figyelmét vagy hangulatát. A nikotin, az alkohol, a drogok és a stimulánsok rövid távon enyhülést hozhatnak, de hosszú távon súlyosbítják az ADHD tüneteit, és hozzájárulnak a függőség kialakulásához.

 

Mi motiválja az ADHD-sokat a droghasználatra?

Az ADHD gyakran okoz nehézségeket az iskolai teljesítményben, a munkahelyi helytállásban és a társas kapcsolatokban. Az elutasítással, frusztrációval és alacsony önértékeléssel való küzdelem arra késztetheti az érintetteket, hogy a szerhasználatot válasszák megküzdési stratégiaként. A társuló mentális zavarok – például a szorongás és a depresszió – jelenléte tovább növeli a függőség kialakulásának kockázatát.

Tanulmányok szerint a kokainfüggőség miatt kezelésre jelentkezők körében a gyermekkori ADHD előfordulási aránya 10–35 százalék. Azok a kokainhasználók, akik gyermekként ADHD-val éltek, fiatalabb korban kezdik el kapni a kezelést, súlyosabb szerhasználati tendenciák jellemzik őket, gyakrabban és intenzívebben fogyasztanak kokaint, valamint orron keresztül vagy intravénásan alkalmazzák azt. Az UMMAS-vizsgálatban, amely klinikára beutalt felnőtteket vizsgált, a kokainhasználat erős összefüggést mutatott az ADHD-val. A kutatás szerint 

a kokainhasználat erősebb ADHD-tünetekhez és alacsonyabb IQ-hoz vezet, továbbá sokrétűbb bűnelkövetési palettához kapcsolódott.

 

Több az ADHD-s cannabishasználó

A kutatások alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy az ADHD-val élő felnőttek körében magasabb a cannabishasználat előfordulása, mint a kontrollcsoportokban. Ez a tendencia már serdülőkorban megfigyelhető, és a hosszabb távú vizsgálatok is megerősítik, hogy 

a cannabishasználat összefüggésbe hozható a felnőttkori ADHD tüneteinek fokozódásával. 

Az ADHD-s egyének pedig hajlamosabbak a nikotin- és alkoholfogyasztásra is, ami arra utal, hogy állapotuk fokozott kockázatot jelent a szerhasználat szempontjából.

Nagyon kevés kutatás vizsgálja az ADHD és az opioidhasználati zavar közötti kapcsolatot. A meglévő vizsgálatok azonban azt sugallják, hogy a kezelésre jelentkező krónikus opioidhasználók körében az ADHD előfordulási aránya magas: 16–19 százalék között mozog.

A tanulmányok eredményei alapján levonható az a következtetés, miszerint az ADHD nemcsak a figyelem és impulzuskontroll terén jelent kihívást, hanem jelentősen növeli a pszichoaktív szerek kipróbálásának és rendszeres használatának esélyét. Ezért kiemelten fontos a korai felismerés, a célzott prevenciós programok és az olyan kezelési stratégiák alkalmazása, amelyek figyelembe veszik a szerhasználat kockázatát is – mutatott rá a DKI. 

Borítókép: A cannabisfogyasztás összefüggésbe hozható a felnőttkori ADHD tüneteinek fokozódásával (Fotó: Europress/AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu