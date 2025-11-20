Támadás indult a drogellenes hajtóvadászat ellen, lelepleződtek az álcivilek

Az utóbbi hetekben újra fellángolt a vita a rendőrségi ellenőrzések körül, szinte azonnal, ahogy a hatóságok jelezték: folytatni kívánják a szórakozóhelyek ellenőrzését és erősítik a fellépést a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás ellen – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. A szakember úgy vélte: ez önmagában nem meglepő, mivel az értelmes, érvekre alapozott vita minden jogállam természetes működéséhez hozzátartozik. Ami azonban igazán figyelemreméltó, az a reakció, amelyet a döntés előidézett.

Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója (Fotó: Bach Máté)

Drogaktivisták a civilálarc mögött

Téglásy Kristóf kiemelte, hogy mostanra kétséget kizáróan bebizonyosodott valami, amit sokan már régóta sejtettek:

az úgynevezett drogpolitikai szakértők, civil elemzők, jogvédők és független szakmai szervezetek mögött valójában keményvonalas drogaktivisták állnak.

Nem szakmai érvek, hanem ideológiai célok vezérlik őket. Nem az emberek biztonsága fontos nekik, hanem egy olyan társadalom eszméje, ahol a kábítószer-használat normalizált, elfogadott és politikai fegyverként felhasználható.

Amit ők szakmai vitának próbálnak beállítani, az valójában erőteljes politikai kampány: támadás a rend, a közösségi szabályok és a józan többség értékrendje ellen.

Az elmúlt években több szervezet is igyekezett „független szakmai tanácsadóként” pozicionálni magát. Konferenciák, tanulmányok, sajtónyilatkozatok, Facebook-posztok: a kommunikáció látszólag tudományos, higgadt és modern, csakhogy mostanra lehullt az álarc.

Ideológiai harcos álszakértők

Amikor a hatóságok bejelentették az új ellenőrzési hullámot, ezek a „szakértők” hirtelen félretették a tudományos hanghordozást, és olyan fenyegető, radikális aktivista retorikára váltottak, amely egyértelművé tette valódi céljaikat. Kiabálás, uszítás, „felemeljük a fenekünket”, „ellenállás”, „rave-forradalom”, „hadat üzenünk” – ezek nem szakmai kifejezése, hanem egy ideológiai mozgalom harci jelszavai. Ha valaki nyíltan úgy fogalmaz, hogy „hadat üzenünk a drogellenes háborúnak”, az világossá teszi: nem a párbeszéd, nem a probléma megoldása, hanem a konfliktus kiélezése a célja. Ez a radikalizmus pedig élesen szembemegy mindazzal, amit a szakmaiság jelent.

A valódi szakértő ugyanis nem politizál, nem uszít, nem szervez utcai megmozdulást lemezjátszókkal a Parlament előtt. A valódi szakértő nem akarja átvenni az utcán a politikai irányítást, nem agitál rave-eszközökkel, hanem az emberek biztonságát tartja szem előtt. Aki pedig a kábítószer-használatot relativizálja, normalizálja, sőt romantizálja, az nem szakértő, hanem aktivista

– szögezte le a DKI stratégiai igazgatója.