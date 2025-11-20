Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

drogaktivistaTéglásy Kristófdrogpolitikaidroghasználat

Támadás indult a drogellenes hajtóvadászat ellen, lelepleződtek az álcivilek

Az úgynevezett drogpolitikai szakértők, civil elemzők, jogvédők és független szakmai szervezetek mögött valójában keményvonalas drogaktivisták állnak – mutatott rá Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. A szakértő hangsúlyozta: ők egy ideológiai mozgalom agitátorai, akik a szakmaiság álcájával próbálnak nyomást gyakorolni. Szerinte a hatósági ellenőrzések a kábítószer-terjesztést akadályozzák, fenntartják a közbiztonságot és csökkentik a tragédiák számát, akik pedig ezt megakadályoznák, azok a saját ideológiai programjukat szolgálják.

2025. 11. 20.
Az utóbbi hetekben újra fellángolt a vita a rendőrségi ellenőrzések körül, szinte azonnal, ahogy a hatóságok jelezték: folytatni kívánják a szórakozóhelyek ellenőrzését és erősítik a fellépést a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás ellen – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. A szakember úgy vélte: ez önmagában nem meglepő, mivel az értelmes, érvekre alapozott vita minden jogállam természetes működéséhez hozzátartozik. Ami azonban igazán figyelemreméltó, az a reakció, amelyet a döntés előidézett.

Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója (Fotó: Bach Máté)

 

Drogaktivisták a civilálarc mögött

Téglásy Kristóf kiemelte, hogy mostanra kétséget kizáróan bebizonyosodott valami, amit sokan már régóta sejtettek: 

az úgynevezett drogpolitikai szakértők, civil elemzők, jogvédők és független szakmai szervezetek mögött valójában keményvonalas drogaktivisták állnak.

Nem szakmai érvek, hanem ideológiai célok vezérlik őket. Nem az emberek biztonsága fontos nekik, hanem egy olyan társadalom eszméje, ahol a kábítószer-használat normalizált, elfogadott és politikai fegyverként felhasználható. 

Amit ők szakmai vitának próbálnak beállítani, az valójában erőteljes politikai kampány: támadás a rend, a közösségi szabályok és a józan többség értékrendje ellen. 

Az elmúlt években több szervezet is igyekezett „független szakmai tanácsadóként” pozicionálni magát. Konferenciák, tanulmányok, sajtónyilatkozatok, Facebook-posztok: a kommunikáció látszólag tudományos, higgadt és modern, csakhogy mostanra lehullt az álarc.

 

Ideológiai harcos álszakértők

Amikor a hatóságok bejelentették az új ellenőrzési hullámot, ezek a „szakértők” hirtelen félretették a tudományos hanghordozást, és olyan fenyegető, radikális aktivista retorikára váltottak, amely egyértelművé tette valódi céljaikat. Kiabálás, uszítás, „felemeljük a fenekünket”, „ellenállás”, „rave-forradalom”, „hadat üzenünk” – ezek nem szakmai kifejezése, hanem egy ideológiai mozgalom harci jelszavai. Ha valaki nyíltan úgy fogalmaz, hogy „hadat üzenünk a drogellenes háborúnak”, az világossá teszi: nem a párbeszéd, nem a probléma megoldása, hanem a konfliktus kiélezése a célja. Ez a radikalizmus pedig élesen szembemegy mindazzal, amit a szakmaiság jelent. 

A valódi szakértő ugyanis nem politizál, nem uszít, nem szervez utcai megmozdulást lemezjátszókkal a Parlament előtt. A valódi szakértő nem akarja átvenni az utcán a politikai irányítást, nem agitál rave-eszközökkel, hanem az emberek biztonságát tartja szem előtt. Aki pedig a kábítószer-használatot relativizálja, normalizálja, sőt romantizálja, az nem szakértő, hanem aktivista

– szögezte le a DKI stratégiai igazgatója.

 

Árulkodó jelek

Az egyik leglátványosabb és legárulkodóbb elem az a narratíva, amely szerint a rendőri ellenőrzés a bulizó közösség elleni támadás. 

A posztokban feltűnően keveredik a politikai aktivizmus és az önigazolás: a fiatalokat próbálják meggyőzni arról, hogy a hatóságok ellenségek, a felelősség elvárása elnyomás, a droghasználat pedig „szabadság”. Ez az egyik legveszélyesebb csúsztatás. 

A szabadság nem akkor kezdődik, amikor valaki kontrollvesztetten fogyaszt tudatmódosító szereket. A szabadság ott kezdődik, ahol felelősség van., ahol az ember képes dönteni, mérlegelni, nemet mondani – önmagáért és másokért. A drogaktivisták viszont éppen ezt a felelősséget próbálják elmosni. A „rave-demonstrációk” romantizálása, a bulizók hősként való felépítése, a rendőri ellenőrzés démonizálása olyan eszköz, amellyel a mozgalom saját szerepét felnagyítja, miközben relativizálja a droghasználat következményeit.

Kedvelt hivatkozási alapjuk Grúzia esete, ahol egy látványos demonstráció után enyhítették a drogjogi szabályozást. Csakhogy 

a drogaktivisták elfelejtik hozzátenni: az ország ma súlyos társadalmi és közegészségügyi problémákkal küzd, amelyek jó része éppen az ész nélküli liberalizáció következménye.

 Az a gondolat, hogy egy ország akkor progresszív, ha nem üldözi a droghasználatot, nem szakmai, nem tudományos és nem felelős érvelés, hanem ideológiai propaganda.

 

A drogaktivisták kisebbségben vannak

A magyar fiatalok nem politikai játszmák kellékei és főleg nem azok a mozgalomépítő eszközök, amelyekkel egy radikális aktivistacsoport szeretné tágítani a saját hatáskörét. A rendőrség ellen indított kampány nem a szabadságért, nem a demokratikus jogokért folyik, hanem egy olyan drogpolitikai vízióért, amely ellen a józan többség joggal tiltakozik. 

A hatósági ellenőrzések célja egyértelmű: megakadályozni a kábítószer-terjesztést, csökkenteni a tragédiák számát, fenntartani a közbiztonságot. Azok, akik ezt akadályozni próbálják, nem a közösség érdekeit szolgálják, hanem a saját ideológiai programjukat

– jelezte Téglásy Kristóf.

Szerinte ha valaki szakértőnek nevezi magát, akkor az átláthatóság minimuma, hogy ne keverje össze a szerepeket, ne legyen politikai aktivista szakmai köntösben, ne manipulálja a közvéleményt és ne bújtasson ideológiai célokat szakmai terminológiába. Mert 

amikor a szakértői mezben valójában egy radikális mozgalom kommunikál, az nem véleményszabadság, hanem megtévesztés, ami mostanra  teljesen világossá vált. 

– Nekünk, a társadalom 90 százalékát jelentő többségnek nem kell bocsánatot kérnünk azért, mert kiállunk a rend, a szabályok, a fiatalok egészsége, a közösség biztonsága és a drogokkal szembeni határozott fellépés mellett. Ez nem „háború”, hanem felelősség – mutatott rá a stratégiai igazgató.

Hozzátette, a drogaktivisták nyugodtan hirdethetik a saját ellenállásukat, de a magyar társadalomnak joga van világosan látni: ők nem szakértők és nem a közjóért dolgoznak. 

Ők egy ideológiai mozgalom agitátorai, akik a szakmaiság álcájával próbálnak nyomást gyakorolni.

A kérdés most nem az, hogy ki tud hangosabban kiabálni, hanem hogy ki áll a valóság, a felelősség és a közösség oldalán. Ez a tábor sokkal nagyobb, csendesebb és józanabb, mint amilyennek a drogaktivisták remélik – fogalmazott Téglásy Kristóf.

