Sokan a legkiválóbb kortárs punkegyüttesnek tartják, az első önálló koncertjüket adják Magyarországon

2019-ben a Szigeten már játszottak, jövőre azonban visszatérnek a fővárosba. A brit Idles tökéletesen bizonyítja, hogy a 2000-es évek után is születtek meghatározó gitárzenekarok, július 8-án a Budapest Parkban támasztják alá mindezt.

Munkatársunktól
Forrás: Live Nation2025. 11. 22. 13:50
Forrás: Live Nation
Az Idles 2009-ben alakult Bristolban, kezdetben még egyetemi zenekarként működtek. Az élő koncerteken megedződött csapat 2017-ben adta ki sokat dicsért Brutalism című debütáló albumát, amelyet azóta négy másik lemez követett, legutóbb a 2024-ben kiadott TANGK. Ez a zenekar eddigi legambiciózusabb és legmeghökkentőbb munkája, hiszen míg korábban az Idles a világ pimaszságait figurázta ki kemény állkapoccsal szembe szállva az igazságtalanságokkal, addig ezen az anyagon a traumáik feldolgozása kerül középpontba. Egy új korszakhoz értek, ahol a kitartás gyümölcseit kínálják: a szeretetet, az örömöt és a hálát – pusztán már a létezés lehetőségéért is. A TANGK-ból radikális és dacos megerősítés sugárzik, olyan csúcspontokkal, mint a lüktető és koszos Dancer. A Crawler után ez lett a banda második olyan albuma, amely listavezetővé vált az Egyesült Királyságban.

Idles
Az Idles a Haldern Pop Festivalon 2019-ben Fotó: Alexander Kellner/Wikipédia 

A formáció az energikus dalaival az évek során az egyik legmarkánsabb gitárzenei együttesévé vált, rendszerkritikus szövegeikkel és az elnyomott csoportok melletti kiállásukkal sosem feledve küldetésüket. A csapat eddig egyszer járt Budapesten, akkor a Sziget Fesztiválon arattak zajos sikert 2019-ben, most pedig ismét itt az idő egy hatalmas közös bulira, ahol elszállhat minden düh és előtérbe kerülhet az önfeledt boldogság július 8-án, a Budapest Parkban.



 

