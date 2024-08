Az öt legjobb Robin Williams-film – Sötétkamra + videó

Múlt héten befejeződött Donald Sutherland filmjeit bemutató sorozatunk. Nem állunk meg, tovább haladunk a színészek és a filmek bemutatásával. Ezúttal egy nagyon régen várt színész, Robin Williams filmjei kerülnek sorra. Robin Williamst (1951. július 21.–2014. augusztus 11.) a világ egyik legnagyobb színésztehetségének tartották, amit be is bizonyított. Karrierje során különböző műfajokban mutatta meg rendkívüli tehetségét, a stand-up komédiától kezdve a drámai szerepekig. Az ötödik helyet sorozatunkban a Sötétkamra (One Hour Photo) című alulértékelt pszichológiai thriller szerezte meg, amelyben Williams nagyszerű alakítást nyújtott

Kicsoda Robin Williams?

Robin McLaurin Williams Chicagóban született. Gyermekkorát főként Michiganben és Kaliforniában töltötte. A középiskola után a Claremont McKenna College-ba járt, majd beiratkozott a Juilliard Schoolba, ahol többek között Christopher Reeve-vel tanult. Williams először stand-up komikusként vált ismertté a 1970-es években. Első nagy televíziós sikere az Egy úr az űrből (Mork & Mindy) című sitcom volt (1978–1982), amelyben egy űrlényt játszott. Ez a szerep hozta meg neki az országos hírnevet.

Egy úr az űrből. Forrás: Mafab.hu

Williams számos ikonikus filmben szerepelt, amelyek közül érdemes megemlíteni néhányat: Jó reggelt, Vietnám! (Good Morning, Vietnam, 1987): Adrian Cronauer rádiós DJ szerepéért Golden Globe-díjat kapott, Holt költők társasága (Dead Poets Society, 1989): John Keating tanár szerepéért Oscar-jelölést kapott, Mrs. Doubtfire (1993): Az átváltozó apuka szerepéért ismét Golden Globe-díjat nyert, Good Will Hunting (1997): Sean Maguire pszichológus szerepéért megkapta az Oscar-díjat a legjobb mellékszereplő kategóriában.

A színész kétszer nősült és három gyermeke született. A magánélete nem volt mentes a problémáktól, beleértve a kábítószer- és alkoholfüggőséget, amelyekről nyíltan beszélt. 2014-ben öngyilkosságot követett el. Halála után kiderült, hogy súlyos demenciában szenvedett, amely súlyosbította depresszióját és szorongását.