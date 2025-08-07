díjszínművészKaszás Attila-díjelismerésjelölt

Bejelentették a Kaszás Attila-díj jelöltjeit

Szeptember 4-én éjfélig szavazhat a közönség a Kaszasattiladij.hu oldalon arra a három színművészre, akiket a saját közösségük, színésztársaik emeltek a Kaszás Attila-díj jelöltjei közé. Bakonyi Csillára, aki a tatabányai Jászai Mari Színház tagja, Sodró Elizára, aki a budapesti Radnóti Miklós Színházé, illetve Csathó Norbertre, aki az egri Gárdonyi Géza Színház társulatát erősíti.

Kató Lenke
2025. 08. 07. 15:35
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kaszás Attila-díjat Pokorni Zoltán fideszes politikus, pedagógus, országgyűlési képviselő és Szűcs Gábor színművész, rendező alapította 2008-ban a magyar kultúra napja alkalmából, egy évvel a Jászai Mari-díjas színész halálát követően. Az elismerés különlegessége és egyben erőssége a kiválasztási folyamat: a díjazott személyét a magyarországi és határon túli, állandó társulatú kőszínházak, valamint a jelentősebb alternatív színházi műhelyek tagjai maguk közül választhatják ki, majd így – 2012-ig – a második fordulóba bejutott színészek titkos szavazással dönthettek a nyertesről. A kétfordulós eljárást immár tizenhárom éve háromfordulósra bővítették, így az utolsó körben a közönség szavazatai döntenek a díjazott személyéről.

Kaszás Attila-díj
A Kaszás Attila-díj két jelöltje: Csathó Norbert és Bakonyi Csilla. Sodró Eliza egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott megjelenni az eseményen (Fotó: Kurucz Árpád)

Éppen ez a jó ebben a díjban, hogy a szakma és a közönség is szavaz

– hangsúlyozta lapunknak Bakonyi Csilla színművész, aki komoly elismerésnek tartja már a jelölést is, és egyben örül neki.

Három színművészre szavazhatnak a Kaszás Attila-díj honlapján

A csütörtöki jelöltbejelentő sajtóeseményen minden művészről elhangzott egy laudáció, amelyben társulatuk vezetője a tevékenységüket is méltatta. Beszéltek elismert szerepeikről és arról is, hogy milyen odaadással tevékenykednek annak érdekében, hogy társulatuk igazi közösséggé váljon. 

Ez az az ismérv, ami mindegyiküket alkalmassá teszi a Kaszás Attila-díj elnyerésére, hiszen az alapítók anno a fiatalon elhunyt színész hagyatékának ápolását tűzték ki célul, így a díj odaítélésének egyik fő kritériumaként a kiemelkedő mesterségbeli tudás és művészeti teljesítmény mellett az adott társulatban vállalt tudatos közösségépítő magatartást jelölték meg.

Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár az eseményen elmondta, hogy a Kaszás Attila-díj mára a magyar teátrumi világ egyik legrangosabb civil elismerésévé vált, éppen ezért a díj felelősséggel is jár, hiszen a jutalmazott személye és értékteremtő munkássága példaként áll majd a jövő nemzedékei előtt.

A kulturális kormányzat elkötelezett abban, hogy a példaértékű életművek elismerésével, valamint nem állami rendszerű díjak támogatásával az alapértékek mellé álljon

– hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

A díj minden évben egy kisplasztika, amely Paulikovics Iván szobrászművész munkája, valamint nyolcszázezer forint pénzjutalomban is részesül a nyertes művész. Az elismerést szeptember 9-én a Debreceni Csokonai Színházban, az országos színházi évadnyitó ünnepség részeként adják át.

Szavazni a Kaszasattiladij.hu oldalon tudnak.

Az elismerést a korábbi években Szarvas József, Nemes Levente, Mátray László, Mucsi Zoltán, Bányai Kelemen Barna, Borovics Tamás, Nagy Alfréd, Mészáros Tibor, Schneider Zoltán, Krisztik Csaba, Nagy Csongor Zsolt, Orosz Ákos, Földes Tamás, Rusznák András, Harsányi Attila, Csankó Zoltán és Balla Eszter vehette át.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu