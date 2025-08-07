Bejelentették a Kaszás Attila-díj jelöltjeit

A Kaszás Attila-díjat Pokorni Zoltán fideszes politikus, pedagógus, országgyűlési képviselő és Szűcs Gábor színművész, rendező alapította 2008-ban a magyar kultúra napja alkalmából, egy évvel a Jászai Mari-díjas színész halálát követően. Az elismerés különlegessége és egyben erőssége a kiválasztási folyamat: a díjazott személyét a magyarországi és határon túli, állandó társulatú kőszínházak, valamint a jelentősebb alternatív színházi műhelyek tagjai maguk közül választhatják ki, majd így – 2012-ig – a második fordulóba bejutott színészek titkos szavazással dönthettek a nyertesről. A kétfordulós eljárást immár tizenhárom éve háromfordulósra bővítették, így az utolsó körben a közönség szavazatai döntenek a díjazott személyéről.

A Kaszás Attila-díj két jelöltje: Csathó Norbert és Bakonyi Csilla. Sodró Eliza egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott megjelenni az eseményen (Fotó: Kurucz Árpád)

Éppen ez a jó ebben a díjban, hogy a szakma és a közönség is szavaz

– hangsúlyozta lapunknak Bakonyi Csilla színművész, aki komoly elismerésnek tartja már a jelölést is, és egyben örül neki.

Három színművészre szavazhatnak a Kaszás Attila-díj honlapján

A csütörtöki jelöltbejelentő sajtóeseményen minden művészről elhangzott egy laudáció, amelyben társulatuk vezetője a tevékenységüket is méltatta. Beszéltek elismert szerepeikről és arról is, hogy milyen odaadással tevékenykednek annak érdekében, hogy társulatuk igazi közösséggé váljon.

Ez az az ismérv, ami mindegyiküket alkalmassá teszi a Kaszás Attila-díj elnyerésére, hiszen az alapítók anno a fiatalon elhunyt színész hagyatékának ápolását tűzték ki célul, így a díj odaítélésének egyik fő kritériumaként a kiemelkedő mesterségbeli tudás és művészeti teljesítmény mellett az adott társulatban vállalt tudatos közösségépítő magatartást jelölték meg.

Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár az eseményen elmondta, hogy a Kaszás Attila-díj mára a magyar teátrumi világ egyik legrangosabb civil elismerésévé vált, éppen ezért a díj felelősséggel is jár, hiszen a jutalmazott személye és értékteremtő munkássága példaként áll majd a jövő nemzedékei előtt.

A kulturális kormányzat elkötelezett abban, hogy a példaértékű életművek elismerésével, valamint nem állami rendszerű díjak támogatásával az alapértékek mellé álljon

– hangsúlyozta a helyettes államtitkár.