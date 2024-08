Az öt legjobb Donald Sutherland-film – Tű a szénakazalban + videó

A Donald Sutherland filmjeit bemutató sorozatunkban elérkeztünk a győztes mozihoz. Idézzük fel, hogy milyen filmek kerültek fel a topistánkra. Az ötödik helyezett egy világhírű háborús mozi, A piszkos tizenkettő lett, a negyedik pozíciót egy kevésbé ismert és kicsit talán alulértékelt neo-noir krimi, a Klute szerezte meg, a harmadik helyre egy megindító dráma, az Átlagemberek (Ordinary People) futott be, az ezüstérmes mozi egy szenzációs sci-fi-horror a Testrablók támadása (Invasion of the Body Snatchers) lett. A győzelmet pedig egy remekült megkomponált második világháborús kémfilm, egy igazi klasszikus, a Tű a szénakazalban (Eye of the Needle) szerezte meg.

1.Tű a szénakazalban (1981)

Győztes mozink egy 1981-ben bemutatott brit-amerikai kémthriller, amely Ken Follett azonos című, 1978-ban megjelent regényén alapul. A filmet Richard Marquand rendezte, aki pár évvel későbbi munkájával, a Star Wars VI: A Jedi visszatér (Star Wars Episode VI: Return of the Jedi) című mozival lett világhírű. A zenéjét a magyar származású zeneszerző, Rózsa Miklós szerezte, aki komoly hírnévre tett szert a drámai és epikus filmzenéivel. Háromszoros Oscar-díjas zeneszerző. olyan moziknak komponált zenét, mint a A bagdadi tolvaj – Thief of Bagdad, 1940; A dzsungel könyve – The Jungle Book, 1942; Quo Vadis?, 1951 vagy éppen a Ben–Hur, 1959. A Tű a szénakazalban általánosságban pozitív kritikákat kapott, különösen Donald Sutherland alakítását méltatták a kritikusok. A feszült hangulat és a történet izgalmas fordulatai megfogták a nézőket és mára igazi klasszikusnak számít.

A film viszonylag hűen követi Ken Follett regényének cselekményét, bár néhány kisebb változtatást csináltak a történet filmes adaptációja során. Az egyik jelentős változtatás a karakterek közötti kapcsolatok és a történet végkifejlete. A regény részletesebb betekintést nyújt a karakterek belső világába, míg a film a vizuális és érzelmi hatásokra helyezi a hangsúlyt. A filmben használt speciális effektek és díszletek a korszakhoz képest kiemelkedőek voltak. A háborús jelenetek és a szigeten játszódó részek különösen jól sikerültek, és hozzájárultak a történet hitelességéhez.