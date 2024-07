Az öt legjobb Donald Sutherland-film – A piszkos tizenkettő + videó

A 1980-as években az Átlagemberek című Robert Redford által rendezett drámában nyújtott teljesítménye tovább erősítette hírnevét, majd az 1990-es években Oliver Stone JFK című politikai thrillerében játszott Mr. X szerepe is emlékezetes maradt. Az új évezredben a fiatalabb közönség számára is ismertté vált a Hunger Games filmsorozatban, ahol Snow elnököt alakította. 2009 nyarán Magyarországon is forgatott. A katedrális című – Ken Follett azonos című regényéből készült – minisorozatban játszott.

Jelenet a Piszkos tizenkettő című filmből - Fotó: Mafab.hu

Sutherland elismerések hosszú sorát tudhatja magáénak, köztük két Emmy- és két Golden Globe-díjat, valamint egy tiszteletbeli Oscar-díjat, amelyet 2017-ben kapott a filmművészethez való hozzájárulásáért. Magánéletében is sikeres, öt gyermeke közül többen is a színészetet választották, közülük a legismertebb Kiefer Sutherland. Most induló sorozatunkat azonnal egy világhírű mozival a Piszkos tizenkettővel (The Dirty Dozen) indítjuk.

5. Piszkos tizenkettő (1967)

A klasszikus mozit 1967-ben mutatták be. A filmet Robert Aldrich rendezte, a mű alapjául E. M. Nathanson azonos című regénye szolgált. A második világháborús film világsztárokat vonultatott fel: a később a Volt egyszer egy vadnyugattal (1968) híressé vált Charles Bronson, a több háborús filmben is szereplő Lee Marvin, a korszak legnagyobb színészei közé tartozó Ernest Borgnine, a sztársportolóból lett fekete színész, Jim Brown valamint John Cassavetes, Telly Savalas, Clint Walker és természetesen Donald Sutherland.

Fotó: Mafab.hu

Történet

A film a második világháború idején játszódik, és egy különleges katonai küldetést mutat be. A történet középpontjában egy titkos akció áll, amely során tizenkét elítélt katonát, akik különféle súlyos bűncselekmények miatt várnak büntetésre, egy öngyilkos küldetésre választanak ki. A feladatuk az, hogy behatoljanak egy német tiszti találkozóhelyre Franciaországban és megöljék az ott tartózkodó magas rangú tiszteket, ezzel gyengítve a német hadigépezetet. A film elképesztő sztárparádé. Érdemes külön megemlíteni a szereplőket.

Lee Marvin mint John Reisman őrnagy: A katonai parancsnok, aki a tizenkét elítélt kiképzéséért és vezetéséért felelős.

mint John Reisman őrnagy: A katonai parancsnok, aki a tizenkét elítélt kiképzéséért és vezetéséért felelős. Ernest Borgnine mint Worden tábornok: Reisman parancsnoka, aki támogatja a küldetést.

mint Worden tábornok: Reisman parancsnoka, aki támogatja a küldetést. Charles Bronson mint Joseph Wladislaw: Az egyik elítélt katona, aki a küldetés kulcsfontosságú tagjává válik.

mint Joseph Wladislaw: Az egyik elítélt katona, aki a küldetés kulcsfontosságú tagjává válik. Jim Brown mint Robert Jefferson: Egy másik elítélt, aki szintén fontos szerepet játszik a küldetésben.

mint Robert Jefferson: Egy másik elítélt, aki szintén fontos szerepet játszik a küldetésben. John Cassavetes mint Victor Franko: Egy lázadó természetű elítélt.

mint Victor Franko: Egy lázadó természetű elítélt. Telly Savalas mint Archer Maggott: Az egyik legveszélyesebb és legzavarodottabb elítélt.

mint Archer Maggott: Az egyik legveszélyesebb és legzavarodottabb elítélt. Donald Sutherland mint Vernon Pinkley: Az egyik elítélt katona, akinek humoros jelenetei is vannak.

Vernon Pinkley jelent - Fotó: Mafab.hu

„A piszkos tizenkettő" tagjai harc közben esnek el, leszámítva Maggott-t, akit Jefferson lő hátba, amikor az ellenük fordul. Életben maradt tagjait visszahelyezik korábbi beosztásukba, a többiek rokonainak pedig a „kötelessége teljesítése közben életét vesztette” üzenetet küldik, a korábban kiszabott büntetés említése nélkül - írja a film Wikipédia oldala.

Érdekességek

Bár a film és a regény fikció, a történet alapját valós események ihlették. A második világháború során több különleges egységet hoztak létre, amelyek célja hasonlóan kockázatos küldetések végrehajtása volt. A legenda szerint Az Angyal kalandjai forgatásán ismerkedett meg Roger_Moore-ral, aki beajánlotta őt A piszkos tizenkettő producereinek. Sutherland egy interjúban elmondta, hogy eredetileg egyetlen sora lett volna a klasszikus háborús moziban, ám Clint Walker egy jelenetben nem volt hajlandó tábornoknak kiadni magát.