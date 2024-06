Az öt legjobb Humphrey Bogart-film – A máltai sólyom + videó

A Humphrey Bogart filmjeit bemutató sorozatunk toplistáján az ötödik helyezett egy kevésbé ismert, de annál jelentősebb mozi, A Sierra Madre kincse (The Treasure of the Sierra Madre) lett. Az előkelő negyedik pozíciót a Raymond Chandler amerikai író által megteremtetett magándetektív, Philip Marlowe első esetét bemutató Hosszú álom (Big Sleep) című krimi szerezte meg. A bronzérmet egy igazi klasszikus film, az Afrika királynője (The African Queen) szerezte meg. Ezen a héten már az ezüstérmes mozival érkezünk, ami nem más, mint legendás noir krimi, A máltai sólyom (The Maltese Falon), Bogart mellett a főszerepet az Oscar-díjas Mary Astor játszotta, de szerepelt a moziban a magyar származású Peter Lorre is.

Az értékes szobor körül forognak az események – Fotó: Mafab

2. A máltai sólyom (1941)

A filmet az a John Huston rendezte, aki később számos produkcióban dolgozott együtt Bogarttal. A Máltai sólyom első rendezői munkája. A mozi Roy Del Ruth 1931-es azonos című filmjének remake-je. Mindkét alkotás történetének alapjául Dashiell Hammett A máltai sólyom című regénye szolgált. A produkciót Roger Ebert filmkritikus minden idők egyik legjobb filmjének nevezte, az Entertainment Weekly szerint a film noir műfaj első jelentősebb darabja. A filmet 1989-ben Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Filmmegőrzési Bizottsága beválasztotta a Nemzeti Filmarchívumba.

Fotó: Mafab

A máltai sólyom az egyik legfontosabb film noir műként van számon tartva, és gyakran tekintik a műfaj egyik meghatározó alkotásának. Humphrey Bogart ezzel a szereppel vált igazán híressé és szimbolikus alakjává a kemény, cinikus magánnyomozónak. A film 1941-ben három Oscar-díjra is jelölést kapott, köztük a legjobb film, legjobb férfi mellékszereplő (Sydney Greenstreet) és legjobb adaptált forgatókönyv kategóriákban.

A történet

A történet egy San Franciscó-i magánnyomozóról, Sam Spade-ről (Humphrey Bogart) szól, aki egy rejtélyes ügybe keveredik, amikor egy nő, Brigid O'Shaughnessy (Mary Astor), segítségét kéri egy eltűnt szobor, A máltai sólyom felkutatásában. Az események során Spade több gyilkosság és árulás nyomára bukkan, miközben különféle szereplőkkel kerül összetűzésbe, akik mind a kincset akarják megszerezni. Az értékes áru pedig nem más, mint a XVI. századból származó, drágakövekkel díszített aranysólyom, amelyet a Máltai Lovagrend adományozott V. Károly spanyol királynak 1539-ben. A sólyom szimbóluma a kapzsiságnak, az árulásnak és az emberi természet sötét oldalának.

Sam Spade magánnyomozó, Bogart szenzációs alakítása Fotó: Mafab

Érdekességek

A filmet viszonylag alacsony költségvetéssel forgatták, és a forgatás gyorsan, mindössze nyolc hét alatt lezajlott. A máltai sólyom szobrának replikája a filmtörténet egyik leghíresebb kelléke lett, és az eredeti szobrot az egyik aukción több millió dollárért értékesítették. A film többnyire stúdióban forgott, de néhány külső jelenetet is tartalmaz. A szűk, sötét belső terek és az éjszakai városi képek a film noir stílusának kulcsfontosságú elemei. A film szerepel az 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz című, Steven Jay Schneider által készített gyűjteményben. A film nagy részét Humphrey Bogart válla fölötti szemszögből forgatták, így a nézők az ő szemszögéből láthatják az eseményeket – olvasható a Mafab összeállításában.

Összegzés

A máltai sólyom egy utánozhatatlan hangulatú úgynevezett noir krimi. A sötét, borongós hangulat végigvonul az egész filmen, mégis vonzó és nagyon érdekes mind a mai napig. Mágnesként vonzza a nézőket, szinte beszippant a történet. Bogart alakítása Sam Spade-ként meghatározta a egész későbbi karrierjét és a nevéhez fűződő legendás figurát: személyében megszületett a jéghideg, kemény és cinikus fickó, amely a későbbiek során számos moziban meg tudott jeleníteni. Ez volt az egyik első olyan film, amely bemutatta a film noir stílusjegyeit, ilyen a sötét, árnyékos képi világ és a bonyolult, sokszor cinikus karakterek. Huston kiválóan használja a fény-árnyék játékot, ami hozzájárul a feszültség és a rejtély fokozásához. A zenei aláfestést Adolph Deutsch szerezte, amely hatékonyan növeli a film noir atmoszféráját.

A mozi rendkívül hűen követi a regényt, szinte szóról szóra ugyanazokat a párbeszédeket használva, mégis friss maradt ennyi év után is. A máltai sólyom máig egy ikonikus film, amely jelentős hatást gyakorolt a detektívfilmek és a film noir műfajára.

A Humphrey Bogart filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten kiderül, hogy melyik mozi szerezte meg az első helyet.

Borítókép: Sam Spade (Humphrey Bogart) kezében a felbecsülhetetlen értékű Máltai sólyom (Fotó: Mafab.hu)