Az öt legjobb Humprey Bogart-film – Hosszú álom + videó

Az elmúlt héten elindítottuk Humphrey Bogart filmjeit bemutató sorozatunkat. A minitoplistánkon az ötödik helyezett egy kevésbé ismert, de annál jelentősebb mozi, A Sierra Madre kincse (The Treasure of the Sierra Madre) lett. Az előkelő negyedik pozíciót pedig a Raymond Chandler amerikai író által megteremtetett magándetektív, Philip Marlowe első esetét bemutató Hosszú álom (Big Sleep) című krimi szerezte meg.

4. Hosszú álom (1946)

A filmet Howard Hawks készítette Raymond Chandler 1939-es első Marlowe-regényéből. A Hosszú álom forgatókönyvét William Faulkner, Leigh Brackett és Jules Furthman írta. A klasszikus mozi főszereplője Humphrey Bogart, aki Philip Marlowe magándetektívet alakítja, és Lauren Bacall, aki Vivian Rutledge szerepét játssza. A film egyik fontos jellemzője a bonyolult és néha nehezen követhető cselekmény, ami az eredeti regény sajátja is. Azonban ez adja meg azt a sajátos, noire hangulatot, amiről elhíresült ez a nagyszerű mozi. Humphrey Bogart és Lauren Bacall ekkor már népszerű páros volt, és a köztük lévő a kémia jelentősen hozzájárult a mozi sikeréhez. A film premierje 1946-ban volt, és azóta is a film noir műfaj egyik klasszikusának tekintik.

A történet

Philip Marlowe magánnyomozót egy milliomos idős férfi azzal bízza meg, hogy derítse ki, mivel zsarolja lányát egy könyvekkel üzletelő férfi. A detektív felkeresi a könyvkereskedőt, de már csak a hulláját találja – a holttest mellett pedig ott ül megbízója lánya, önkívületi állapotban. Marlowe ettől fogva, ahová csak beteszi a lábát, holttestekbe botlik, kaszinótulajdonosokat és simlis üzletembereket követ, gazdag és veszélyes nők társaságában forog, ügyetlen bérencek lövései elől menekül, cinikus humorát azonban még a legveszélyesebb helyzetekben sem veszíti el.