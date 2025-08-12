Lezuhant a negyedikről egy 16 éves fiú Sopronban

Egy négyemeletes társasház erkélyéről lezuhant egy 16 éves fiatalember Sopronban hétfő délelőtt – adta hírül a Kisalföld. A tinédzser nem élte túl a tragédiát.
A Soproni Rendőrkapitányság a portállal az közölte, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel az ügyben. Az esetet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják. Az ügy részleteiről a Kisalföld cikkében részletesebben is olvashat, ott azt írják, a fiú epilepsziás rohamot kaphatott.
