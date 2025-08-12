társasházerkélySopronbangyanú

Lezuhant a negyedikről egy 16 éves fiú Sopronban

Megszólalt a rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: Kisalföld2025. 08. 12. 18:22
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
Egy négyemeletes társasház erkélyéről lezuhant egy 16 éves fiatalember Sopronban hétfő délelőtt – adta hírül a Kisalföld. A tinédzser nem élte túl a tragédiát. 

A Soproni Rendőrkapitányság a portállal az közölte, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel az ügyben. Az esetet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják. Az ügy részleteiről a Kisalföld cikkében részletesebben is olvashat, ott azt írják, a fiú epilepsziás rohamot kaphatott. 

 

