Visszahív a forgalomból több tucat szappan- és bőrápolási terméket egy amerikai gyártó, miután tesztelés közben egy veszélyes baktériumra bukkantak a termékekben – adta hírül a Today.
Szappant hívnak vissza a forgalomból, miután veszélyes baktériumra bukkantak a használata közben
Nem tisztít, megbetegít.
A DermaRite Industries augusztus 8-án jelentette be a visszahívást, miután Burkholderia cepacia komplexet (BCC) mutattak ki négy, országszerte értékesített és forgalmazott termékből álló tételben. A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok (CDC) szerint a vízben és a talajban is megtalálható a BCC baktériumcsoport, és emberről emberre terjedhet, krónikus tüdőfertőzéseket okozhat, különösen cisztás fibrózisban vagy más krónikus tüdőbetegségben szenvedőknél.
Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) augusztus 9-i közleményében a hivatal közölte, a BCC mindenkire veszélyes, különösen az immunhiányos, vagy az őket gondozó emberekre.
Közben a vállalat azt állítja, hogy még nem kaptak értesítést megbetegedésről. A szappanokat az Amerikai Egyesült Államokban és Puerto Ricóban árusították.
