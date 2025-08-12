szappanbaktériumcsoportforgalom

Szappant hívnak vissza a forgalomból, miután veszélyes baktériumra bukkantak a használata közben

Nem tisztít, megbetegít.

Forrás: Today2025. 08. 12. 17:27
Visszahív a forgalomból több tucat szappan- és bőrápolási terméket egy amerikai gyártó, miután tesztelés közben egy veszélyes baktériumra bukkantak a termékekben – adta hírül a Today.

A DermaRite Industries augusztus 8-án jelentette be a visszahívást, miután Burkholderia cepacia komplexet (BCC) mutattak ki négy, országszerte értékesített és forgalmazott termékből álló tételben. A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok (CDC) szerint a vízben és a talajban is megtalálható a BCC baktériumcsoport, és emberről emberre terjedhet, krónikus tüdőfertőzéseket okozhat, különösen cisztás fibrózisban vagy más krónikus tüdőbetegségben szenvedőknél.

Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) augusztus 9-i közleményében a hivatal közölte, a BCC mindenkire veszélyes, különösen az immunhiányos, vagy az őket gondozó emberekre.

Közben a vállalat azt állítja, hogy még nem kaptak értesítést megbetegedésről. A szappanokat az Amerikai Egyesült Államokban és Puerto Ricóban árusították. 

 

 

