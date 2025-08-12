Szappant hívnak vissza a forgalomból, miután veszélyes baktériumra bukkantak a használata közben

Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) augusztus 9-i közleményében a hivatal közölte, a BCC mindenkire veszélyes, különösen az immunhiányos, vagy az őket gondozó emberekre.

Közben a vállalat azt állítja, hogy még nem kaptak értesítést megbetegedésről. A szappanokat az Amerikai Egyesült Államokban és Puerto Ricóban árusították.