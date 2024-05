Az öt legjobb Humprey Bogart-film – Sierra Madre kincse + videó

A múlt héten befejeződött filmes időutazásunk Anthony Hopkins filmjeit bemutató része. Nem állunk meg, tovább haladunk a színészek és a filmek bemutatásával. Ezúttal egy nagyon régen várt színészóriás, Humprey Bogart filmjei kerülnek sorra. Bogart filmjeinek bemutatása rendhagyó lesz, hiszen most először szerepel a sorozatunkban olyan színész, aki már nem él. Azonban színészi kvalitása és klasszikussá vált filmjei miatt mindenképpen helyet követelt a Filmkép sorozatunkban.

Ki volt Humprey Bogart?

Bogart 1899. december 25-én született New Yorkban. Apja, Belmont DeForest Bogart sebész volt, anyja, Maud Humphrey pedig sikeres kereskedelmi illusztrátor. A rangos Phillips Akadémiára járt Andoverben, Massachusettsben, de kirúgták. Lázadó és fegyelmezetlen viselkedése miatt nem felelt meg az iskola elvárásainak. Az akadémián eltöltött ideje alatt Bogart gyakran került összetűzésbe a szabályokkal és az iskola vezetésével, ami végül az elbocsátásához vezetett. Az incidensek pontos részletei nem teljesen ismertek, de közismert tény, hogy Bogart fiatal korában nem volt mintadiák, és a szigorú iskolai környezetben nem találta meg a helyét. A massachusettsi akadémián töltött röpke félév után 1918 májusában besorozták a haditengerészethez. A legenda szerint itt szerezte a felső ajkán látható forradást, amikor az őrizetére bízott rab szökni próbált, és szájon vágta őt a bilinccsel.

Bogart a Casablanca című filmben (1942) (Fotó: Picasa / Képernyőfotó - Wikipédia)

A történet szerint Bogart mit sem törődve sérülésével, vakmerően a szökevény után vetette magát és elfogta a menekülőt. Egy prózaibb változat szerint a sebet 12 éves korában ejtette rajta egy jókora, hegyes fadarab. Mindig érdekelte a színészet. Pályafutását az 1920-as években kezdte Broadway-produkciókban. Majd az 1930-as években kisebb szerepekben tűnt fel a filmvásznon. Jelentős sikert ért el A megkövült erdő (The Petrified Forest, 1936) című filmben nyújtott alakításával. Ezt követően hosszú távú szerződést kötött a Warnerral amely jelentősebb szerepeket hozott számára. A Magas Sierra című filmet Raoul Walsh rendezte, a forgatókönyvet Bogart ivócimborája és barátja, John Huston írta. Évekkel később rátalált A máltai sólyom (1941) főszerepe. A magándetektív Sam Spade megformálása, amely a rafináltság, sárm és becsületesség izgalmas keverékét eredményezte, lenyűgözte a nézőket. Ezzel egy időben zajlott a Casablanca című háborús románc szereplőválogatása, amelynek során Bogart mellé a fiatal svéd szépséget, Ingrid Bergmant választották ki. Végül olyan alkotás született, amelyet ma is minden idők legjobb filmjei között jegyeznek. 1947-ben forgatta A Sierra Madre kincsét, a következő évben pedig a Key Largót.

Fotó: Mafab

Az igazi nagy dobás 1952-ben érkezett el, amikor Katharine Hepburn partnereként az Afrika királynőjében megformált szerepért elnyerte a legjobb színész Oscar-díját. Számos nagy hatású filmben hozta a róla kialakult ikonikus képet: a nyers, cinikus és szűkszavú stílus, modora és tehetsége Hollywood aranykorának legnépszerűbb férfisztárjává avatta. Lauren Bacallal való együttműködése és kapcsolatuk az egyik legismertebb hollywoodi szerelmi történet. Sorozatunkat egy kevésbé ismert, de annál jelentősebb mozival indítjuk, A Sierra Madre kincse (The Treasure of the Sierra Madre) című klasszikus filmmel.

5. A Sierra Madre kincse (1948)

A kalandfilmet John Huston rendezte, B. Traven azonos című regénye alapján. A produkciót négy Oscar-díjra jelölték, amelyből hármat nyert meg. A Sierra Madre kincse az egyike az első olyan hollywoodi filmnek, amit az Egyesült Államok területén kívül forgattak, Huston munkája esetében Mexikóban. Habár az éjszakai jeleneteket már hazai stúdióban vették fel. A filmet 1990-ben az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Filmmegőrzési Bizottsága beválasztotta a Nemzeti Filmarchívumba.

Fotó: Mafab

A történet

A történet három aranyásóról szól, akik a mexikói Sierra Madre hegységben próbálnak szerencsét. A három férfi, Fred C. Dobbs (Humphrey Bogart), Bob Curtin (Tim Holt) és Howard (Walter Huston) összefog, hogy megtalálják az aranyat. Az aranykeresés azonban próbára teszi barátságukat és jellemüket, és a kapzsiság, a bizalmatlanság és a paranoia uralkodik el rajtuk. John Huston hű maradt B. Traven regényéhez, és a film több elemét közvetlenül a könyvből merítette. A filmet széles körben elismerték a kritikusok, és ma is az egyik legjobb amerikai alkotásként tartják számon.

Érdekességek

Stanley Kubrick kedvenc tíz filmjében A Sierra Madre kincse a negyedik helyet foglalja el. Paul Thomas Anderson mialatt a Vérző olaj forgatókönyvén dolgozott, többször megnézte Huston filmjét. John Huston rendező rövid szerepben is feltűnik a film elején. Ő az a fehér öltönyös férfi, akitől Bogart karaktere, Fred C. Dobbs pénzt kér. Bogart szándékosan ápolatlan és koszos külsejű volt a filmben, ami eltért a szokásos hollywoodi sztárimidzstől. Ez a realisztikus megjelenés hozzájárult a film hitelességéhez.

Összegzés

Bogart annyira elkötelezett volt a szerep iránt, hogy ténylegesen lefogyott és fizikailag kimerítette magát, hogy hitelesen ábrázolja a karakterét. A Sierra Madre kincse ezért lett ikonikus mozi, mert a karakterek hitelesek voltak és zseniálisan mozogtak az autentikus helyszíneken.

A történet amellett, hogy mai szemmel is izgalmas és fordulatos, a kapzsiságot és az emberi természetet mutatja meg és erőteljes képi megjelenítéssel viszi vászonra. A film híres zárójelenetében Howard és Curtin nevetnek a szélben szétszóródó arany pora fölött. Ez a jelenet szimbolizálja a kapzsiság hiábavalóságát és a sors kiszámíthatatlanságát. Fiatal mozirajongóknak kötelező darab, mert ma már ennyire hiteles és meggyőző erejű mozit nem nagyon forgatnak. Örök élmény.

Idővonal: A Sierra Madre című filmet 1948-ban mutatták be, abban az évben, amikor Magyarország megkötötte a Szovjetunióval a barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést, Horthy Miklóst tanúként a nemzetközi törvényszék elé idézték Edmund Veesenmayer háborús bűnös perében, Dávid Ben-Gúrión, Izrael első miniszterelnöke Tel-Avivban bejelentette az önálló állam megalakulását, az ENSZ határozata alapján Palesztinát arab és zsidó államra osztják fel, a Koreai-félsziget amerikai megszállási zónájában kikiáltották a Koreai Köztársaságot (elterjedtebb nevén Dél-Koreát), Szöul központtal és hazánkban lemondatták Tildy Zoltán köztársasági elnököt, utódja Szakasits Árpád lett. - Wikipédia

A Humprey Bogart filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a negyedik helyezett mozival érkezünk.

Borítókép: A három aranyásó, Fred C. Dobbs (Humphrey Bogart), Bob Curtin (Tim Holt) és Howard (Walter Huston) - (Fotó: Mafab.hu)