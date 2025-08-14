Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása: Brüsszel gőzerővel dolgozik rajta

Ukrajna gyorsított csatlakozásáról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszélt februárban, az orosz–ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóján, Kijevben.

Ursula von der Leyen hangoztatta:

Továbbra is ki kell állnunk Ukrajna mellett, több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtanunk, nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, és igen, egyértelmű, utat kell mutatnunk Ukrajna számára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz

Ursula von der Leyen azt is kijelentette: „A csatlakozási folyamat érdemeken alapul, és Ukrajna kiérdemelte, hogy továbbléphessen.”

Olaf Scholz, Németország volt kancellárja szintén határozottan kijelentette, hogy Ukrajna nem felelős a háború kirobbantásáért, és hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak nyitva kell tartania kapuit Ukrajna előtt, mint potenciális tagállam előtt.

Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb frakcióját, az Európai Néppártot (EPP) vezető politikus szintén határozottan kiállt Ukrajna EU-csatlakozása mellett.

Mi vagyunk Európa pártja, a jogállamiság pártja, és Ukrajna támogatásának pártja

– fogalmazott Weber, ezzel egyértelművé téve, hogy álláspontja szerint az uniós döntéshozatalban kiemelt figyelmet kell fordítani Ukrajna érdekeire.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke 2025 tavaszán kijelentette: „Ukrajna jogos helye az európai családban van”, és felgyorsított csatlakozási folyamatot sürgetett.