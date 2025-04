Ursula von der Leyen megerősítette: Ukrajna a legfontosabb

A Magyar Külügyi Intézet számításai arra is rámutatnak, hogy Ukrajna csatlakozása a következő öt évben mintegy 2,5 ezermilliárd euró költséget jelentene az EU számára.

Magyarországra vetítve ez fejenként körülbelül kétmillió forintos kiadást jelentene, míg az ország hozzájárulása Ukrajna támogatásához 48,1 milliárd euróra becsülhető, ami a 2023-as magyar költségvetés 68 százalékának felel meg.

Ukrajna EU-csatlakozása nemcsak komoly gazdasági és politikai, hanem valós társadalmi kihívásokat is felvet. Ukrajna európai uniós csatlakozása például jelentős járványügyi felkészülést is igényelne. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetése szerint 2023-ban tíz százalékkal nőtt az európai térségben a gyermekek körében a tuberkulózis-fertőzöttek száma, Ukrajnában pedig aggasztó mértékben vannak jelen az antibiotikumokra nem reagáló baktériumok. Vagyis Ukrajna uniós csatlakozásával, a határok megnyílásával tuberkulózis-járványveszélyes helyzet is kialakulhat a világban.