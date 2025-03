Surján Orsolya arra a felvetésre reagált, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetése szerint 2023-ban 10 százalékkal nőtt az európai térségben a gyermekek körében a tuberkulózis- (tbc) fertőzöttek száma, Ukrajnában pedig aggasztó mértékben vannak jelen az antibiotikumokra nem reagáló baktériumok. Vagyis Ukrajna uniós csatlakozásával, a határok megnyílásával tuberkulózis-járványveszélyes helyzet is kialakulhat a világban. A szakember elmondta: az elmúlt évtizedekben az Európai Unión belül folyamatosan csökkent a tbc előfordulása, kiváltképp a Covid-járvány alatt, amikor minimálisra csökkent az emberek közötti kontaktus. Megfigyelhető viszont, hogy a pandémiát követően minden kórokozó visszacsap – számolt be róla az MTI.

Ugyanakkor tőlünk keletebbre, a többi között Ukrajnában figyelhető meg a fertőzések nagyarányú emelkedése, a háború pedig tovább rontott a helyzeten

– folytatta. Ugyanis Ukrajnában a háború előtt sem volt túl jó az egészségügyi ellátás, a háború pedig ezt tovább rontotta.

Kiváltképp megnövekedett a multirezisztens kórokozók terjedése, a fertőzést pedig a háború elől menekülők behozzák Európába

– tette hozzá.

Magyarországon a nemzeti immunizációs program keretében mindenki számára biztosított az oltás.

Ukrajnában viszont ugyan létezik védőoltásprogram, ám az nem egységes. Különböző típusú oltóanyagokat alkalmaznak az egyes területeken, és nem követik nyomon szorosan az átoltottságot, vagyis, hogy ki kapott vakcinát és ki nem. Így van ez a kanyaró vagy a járványos gyermekbénulás tekintetében is, ami szintén veszélyt jelent Magyarországra. Úgy vélekedett: a schengeni határ bizonyos védelmet ad. Továbbá a magyarországi szabályozás szerint a harmadik országból menekültként, munkavállalási vagy tanulási céllal érkezők szűrésre is kötelezhetők.

Az Európai Unión belül viszont szabad az emberek mozgása, így uniós állampolgárok nem kötelezhetők vizsgálatra. Vagyis Ukrajna uniós csatlakozása jelentős járványügyi felkészülést igényelne

– ismertette. Arról is szólt, hogy terjed a hepatitis A fertőzés Magyarországon, ezért nagyon fontos a személyes higiénia megtartása, különösen a rendszeres kézmosás.

Surján Orsolya azt is hangsúlyozta, hogy a kockázatos csoportok tagjai esetében akár halálos is lehet a tbc-fertőzés.

Mindenki ebbe a csoportba tartozik, akinek gyengébb az immunrendszere, a többi között a HIV-fertőzöttek, az alkoholfüggők, a cukorbetegek, a hajléktalanok és a menekültek. A védőoltás immár hetven éve jól működik Magyarországon, amelynek a fenntartása különösen indokolt, mert a tbc egy újraéledő betegség. Különösen Ukrajnában, ahol az adatok szerint a multirezisztens tbc terjedése jóval magasabb arányú, mint más országokban.

Ukrajna uniós csatlakozása esetén ugyan a Covid-járványhoz hasonló, tömeges megbetegedéssel nem kell számolni, viszont számítani lehet a gyógyszerekre rezisztens kórokozók terjedésére, ami honfitársaink elvesztésével járhat

– mondta Surján Orsolya.

Borítókép: Ukrán és európai uniós zászló (Fotó: AFP)