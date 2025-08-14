idezojelek
Vélemény

A globalista pillanatnak vége

Az Obama-korszak Washington után Brüsszelt is a mérgező ideológiák mocsarává változtatta.

Szánthó Miklós avatarja
Szánthó Miklós
Cikk kép: undefined
Amerika nyugati együttműködés szövetség Trump 2025. 08. 14.

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves bará­taim, patrióták és konzervatívok!

Megtiszteltetés számomra, hogy Magyarországról érkezve a countryzene világfővárosában, Nashville-ben szólhatok önökhöz, de még inkább öröm, hogy nemcsak a zene, hanem közös értékeink is összekötnek bennünket: a haza, a hit és a család szeretete.

Isten, haza, család – ez a három szó nemcsak politikai iránytűként szolgál számunkra, hanem életmódunkat is meghatározza.

Ma már nem kérdés, hogy Magyarország miért van jelen a nemzetközi konzervatív porondon. Hazánk úttörője lett egy új, nemzetközi összefogásnak, amely a globalizmus térhódításával szemben kínál alternatívát, amelynek a CPAC Hungary egyik kulcsfontosságú eleme.

Mi, magyarok a demográfiai kihívásokat nem migránsok tömeges betelepítésével, hanem határaink megvédésével és a családok támogatásának megerősítésével kezeljük. Rendületlenül hiszünk zsidó–keresztény hagyományainkban, amelyeket az alaptörvényünk is rögzít. Józan ésszel elutasítjuk a woke-izmus ostobaságát, a szülői jogokat pedig alapvetőnek tekintjük.

Fontos újra és újra kimondani mindezt, mert saját magunk dicsérete oly fontos feladat, hogy azt nem bízhatjuk másokra. És azért is, mert mindez egy rendkívül lényeges, reménykeltő és dicsőséges valóságra világít rá a patriotizmus állapotáról: Együtt erő vagyunk! Szövetségben harcolunk civilizációnk megmentéséért, a nemzeti mozgalmak nemzetközi összefogása ma már valóság.

Álljunk meg egy pillanatra, és becsüljük meg ezt a tényt!

2018 környékén, amikor elkezdtük összegyűjteni azokat a legkülönbözőbb jobboldali erőket, amelyek készek voltak fellépni az egyre erősebb és veszélyesebb globalista baloldallal szemben, sokan csak legyintettek. Azt mondták: összehangolni Európa – hát még a világ – hazafias mozgalmainak törekvé­seit olyan, mintha macskákat próbálnánk összeterelni. Lengyel, olasz, amerikai barátaink is megkapták ugyanezt a „jó tanácsot”. És mégis, most itt vagyunk. Kiderült, hogy még a jobboldali macskák is képesek összefogni, ha a cél elég nemes, és a veszély elég komoly.

A globalista baloldal fenyegetése ma is igen jelentős. Hatalmuk csúcsán, Barack Obama elnöksége idején olyan kifinomult, globális befolyásolási hálózatot építettek ki, amely igyekezett elszakítani bennünket történelmünktől, gyermekeinktől, és szét akarta vágni azokat az ősi kötelékeket, amelyek nemzeteinket összefűzik. 

Az Obama-korszak liberális birodalma szinte akadálytalanul működhetett, és majdnem sikerült is aláásnia civilizációnk két fő pillérét: Amerikát és Európát. Egy dologban azonban kétségtelenül eredményesek voltak: Washington után Brüsszelt is a mérgező ideológiák politikai mocsarává változtatták.

De csak kis híján, ezt fontos leszögezni! Amerikában ugyanis megjelent „a narancssárga férfi”, aki egy aranyozott mozgólépcsőn lejött, és az önök támogatásával megváltoztatta a történelem menetét. Magyarország eközben a normalitás, a szabadság és a szuverenitás bástyája maradt Európában.
Donald Trump megválasztása volt az első igazi reménysugár a Nyugat számára. Bebizonyította, hogy a baloldal legyőzhető, és hogy a valódi értékek – Isten, haza, család (ami nem véletlenül volt az első CPAC Hungary mottója is) – győzedelmeskedhetnek a globalisták istentelen hármasa felett: a háború, a migráció és a genderőrület ellenében.

A liberális birodalom azonban nem adta fel: a washingtoni „mélyállam” mindent megtett Trump elnökségének akadályozására, miközben a brüsszeli mocsár Európában dolgozott azon, hogy meghiúsítsa az amerikai elnök törekvéseit.

Képzeljük csak el, milyen lenne a világ az árulásuk nélkül! Az Ábrahám-megállapodások maradéktalanul kiteljesedhettek volna, Izrael és a Közel-Kelet békében és biztonságban élne, Oroszországot pedig sikerült volna kordában tartani. És hazánkat sem érnék ma azok az igazságtalan, politikai alapon meghozott, súlyos pénzügyi szankciók Brüsszelből, amelyekkel a magyar szuverenitást próbálják megtörni.

De a woke-hidra brüsszeli csápjai továbbra is aktívan működnek: Brüsszel mára saját mélyállamot épített ki, és Magyarországra küldték ügynöküket, egy negyvenes évei­ben járó, Biden-szerű figurát: Magyar Pétert, aki egy elvtelen karrierista, a globalista machinációk megtestesülése. Feladata egyértelmű: megbontani és destabilizálni a magyar kormányt.

Amikor az Egyesült Államokban az igazi Biden volt hatalmon, akkor a woke-birodalom erősebb volt, mint valaha. A USAID és Soros György dollármilliárdokat költött arra, hogy manipulálják a közbeszédet, megvesztegessék az ügyészeket, ideológiailag átneveljék a társadalmat nemcsak Amerikában, hanem Európában is. 

Az eredmény: értelmetlen háborúk, destabilizált régiók, szétszakított társadalmak, a genderideológia pedig sötét hordaként tört be az iskolákba és óvodákba, miközben a migráció újabb és újabb hullámai elárasztották Amerikát és Európát, megszüntetve a biztonság érzését és felforgatva a mindennapi életet.

A 2024-es év azonban bebizonyította, hogy megingott a woke-ideológia dominanciája, és kiderült, hogy a globalisták hazugságokra épített erődje végső soron nem állja ki az igazság próbáját. Donald Trump visszatérése történelmi politikai siker, amely a konzervatív tábor összefogásának köszönhető.
Európát pedig végül azok fogják megmenteni, akik mindig is kiálltak a nemzeti értékek mellett. A Patrióták Európáért egy új politikai szövetség, amely valódi konzervatívokat tömörít. Egy olyan közösség, amelyből kinőhet az európai szabadság új fája. Egy olyan mozgalom, amely visszahozza a békét, a biztonságot és a gyarapodást Európába. Véget fog érni a bukott liberális birodalom értelmetlen proxy háborúja Ukrajnában, Európa pedig tisztességes kereskedelmet fog folytatni a világgal.

De még nem értünk a végére. Sok munka áll előttünk, és újabb csaták várnak ránk. Világosan látjuk: ma már nem a hagyományos pártpolitikai ellentétek határozzák meg a világpolitikát. Ma globalisták és szuverenisták állnak szemben egymással. A bürokratikus elitek és a hazájukat szerető helyi emberek. Az „akárhol” és a „valahol” emberei.

Egy dolgot azonban ma már biztosan kijelenthetünk: a globalista pillanatnak vége. A globalisták megpróbálták az egész világot a saját ideológiájukhoz igazítani ahelyett, hogy ők igazodtak volna a világ valóságához. Csakhogy a valóság és a teremtett rend végül mindig győz.

Az emberek férfiak és nők, és ragaszkodnak a hagyományaikhoz, kultúrájukhoz, nemzeti identitásukhoz. Nem elszigetelt, magányos individuumok vagyunk, hanem családokhoz, közösségekhez, nemzetekhez tartozó emberek. Mi biztonságot akarunk, nem pedig azt, hogy terroristák és illegális migránsok ömöljenek be a határainkon. Mi békét akarunk, nem pedig őrült háborús uszítást. Mi kiállunk a legfontosabb értékek mellett: hogy a gyermekeinknek joguk legyen a biztonságos, egészséges fejlődéshez, és ahhoz, hogy saját születési nemük szerinti önazonosságban nőhessenek fel. Mert az igazság, az igazságosság, a jóakarat és a biológia a mi oldalunkon áll. Ha pedig a nemzeti erők nemzetközi szövetsége megmarad, végül győzni fogunk.

A határokat meg kell védeni. A békének be kell köszöntenie. Magyarország és Amerika pedig megingathatatlan szövetségesei egymásnak.
Isten áldja Amerikát! Isten áldja Magyarországot!

(A beszédet az Alapjogokért Központ főigazgatója a Fiatal Republikánusok éves nagygyűlésén (YRNC), az amerikai Nashville-ben mondta el.)

