A globalista pillanatnak vége

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves bará­taim, patrióták és konzervatívok!

Megtiszteltetés számomra, hogy Magyarországról érkezve a countryzene világfővárosában, Nashville-ben szólhatok önökhöz, de még inkább öröm, hogy nemcsak a zene, hanem közös értékeink is összekötnek bennünket: a haza, a hit és a család szeretete.

Isten, haza, család – ez a három szó nemcsak politikai iránytűként szolgál számunkra, hanem életmódunkat is meghatározza.

Ma már nem kérdés, hogy Magyarország miért van jelen a nemzetközi konzervatív porondon. Hazánk úttörője lett egy új, nemzetközi összefogásnak, amely a globalizmus térhódításával szemben kínál alternatívát, amelynek a CPAC Hungary egyik kulcsfontosságú eleme.

Mi, magyarok a demográfiai kihívásokat nem migránsok tömeges betelepítésével, hanem határaink megvédésével és a családok támogatásának megerősítésével kezeljük. Rendületlenül hiszünk zsidó–keresztény hagyományainkban, amelyeket az alaptörvényünk is rögzít. Józan ésszel elutasítjuk a woke-izmus ostobaságát, a szülői jogokat pedig alapvetőnek tekintjük.

Fontos újra és újra kimondani mindezt, mert saját magunk dicsérete oly fontos feladat, hogy azt nem bízhatjuk másokra. És azért is, mert mindez egy rendkívül lényeges, reménykeltő és dicsőséges valóságra világít rá a patriotizmus állapotáról: Együtt erő vagyunk! Szövetségben harcolunk civilizációnk megmentéséért, a nemzeti mozgalmak nemzetközi összefogása ma már valóság.

Álljunk meg egy pillanatra, és becsüljük meg ezt a tényt!

2018 környékén, amikor elkezdtük összegyűjteni azokat a legkülönbözőbb jobboldali erőket, amelyek készek voltak fellépni az egyre erősebb és veszélyesebb globalista baloldallal szemben, sokan csak legyintettek. Azt mondták: összehangolni Európa – hát még a világ – hazafias mozgalmainak törekvé­seit olyan, mintha macskákat próbálnánk összeterelni. Lengyel, olasz, amerikai barátaink is megkapták ugyanezt a „jó tanácsot”. És mégis, most itt vagyunk. Kiderült, hogy még a jobboldali macskák is képesek összefogni, ha a cél elég nemes, és a veszély elég komoly.

A globalista baloldal fenyegetése ma is igen jelentős. Hatalmuk csúcsán, Barack Obama elnöksége idején olyan kifinomult, globális befolyásolási hálózatot építettek ki, amely igyekezett elszakítani bennünket történelmünktől, gyermekeinktől, és szét akarta vágni azokat az ősi kötelékeket, amelyek nemzeteinket összefűzik.

Az Obama-korszak liberális birodalma szinte akadálytalanul működhetett, és majdnem sikerült is aláásnia civilizációnk két fő pillérét: Amerikát és Európát. Egy dologban azonban kétségtelenül eredményesek voltak: Washington után Brüsszelt is a mérgező ideológiák politikai mocsarává változtatták.