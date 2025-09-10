Európai konzervatív reneszánsz

Mindig öröm visszatérni vendégként egy olyan rangos fórumra, mint a karpaczi konferencia. A CPAC Hungary elnökeként teljes mértékben értékelem azt az óriási munkát, amit lengyel barátaim ennek az eseménynek a megszervezésébe fektettek.

Az idei mottó – „Az átalakulás ideje – Milyen lesz a jövő Európája?” – valóban fontos kérdést vet fel. Azonban az, hogy egy kérdés sarkalatos, még nem jelenti automatikusan azt, hogy nehéz lenne megtalálni rá a választ.

Az én meglátásom szerint a válasz meglehetősen egyszerű: Európa jövője vagy valóban európai lesz – józan észre, hazaszeretetre, szuverenitásra és a családra épül –, vagy pedig nem lesz egyáltalán. A valódi kihívás abban rejlik, hogy hogyan jutunk el odáig.

Az Alapjogokért Központnál több mint egy évtizede dolgozunk azon, hogy tökéletesítsük ezt a normalitásról alkotott víziót Magyarország számára. Mert felismertük: ami még megmaradt az igazi Európából, az ma Közép-Európában található. Emellett létrehoztunk egy józan észen alapuló eszköztárat minden barátunk számára a jobboldalon – mind itt Európában, mind az Atlanti-óceán túlpartján élők számára is.

Ez lehetővé teszi, hogy a jóakaratú emberek helyi hagyományaikhoz és kultúrájukhoz igazodva alkalmazzák ezt a tudást, közös célunk, a Nyugat lelkéért és jövő­jéért vívott harc megnyerése érdekében – a posztmodern és posztliberális baloldal sötétsége ellen.

A CPAC Hungary talán a leglátványosabb gyümölcse ennek a munkának. A CPAC küldetése – az Egyesült Államokban, Magyarországon és Lengyelországban is – az, hogy a jobboldal szellemi erőit mozgósítsa, és összehangolja védelmünket a nyugati civilizáció alapvető értékei mellett: Isten, haza és család. Hogy megvédjük a helyi szabadságot a globalista törekvésektől, melyek mindenkit felcserélhető alkatrésszé akarnak tenni egy univerzalista gépezetben.

A XXI. században a politika már nem ideo­lógiák vagy pártcímkék mentén oszlik meg, hanem szuverenisták és globalisták – vagyis normalitás és abszurditás – között. Magyarország a hazaszeretet és a józan ész megtestesítésére törekszik, míg Brüsszel gyakran az ellenkezőjét képviseli.