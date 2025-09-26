Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

Csak egy rossz választás…

A migráció kapcsán csak egyszer lehet hibázni, ahogy tették azt Nyugaton.

Szánthó Miklós
2025. 09. 26.

A migráció gyorsan ölő méreg – ezért annak kapcsán csak egyszer lehet rosszul dönteni. Nyugat-Európa rosszul döntött, és pár év vagy évtized után elesett. 

Magyarország ma biztonságos hely, de ezt nem vehetjük magától értetődő, természetes adottságnak. Ezért az Alapjogokért Központ kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet: elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóországgá válunk.

Ennek a rémképe villant fel 2015 őszén, amikor a „Willkommenskultur” és a „Wir schaffen das” hívószavára migránsok százezrei árasztották el Budapestet, és vandál hordák támadták meg pontosan tíz éve, szeptember 16-án a határt Röszkénél. Magyarország megvédte és azóta is védi határait, kerítést emelt, megalkotta a legszigorúbb migrációs szabályokat – Brüsszel pedig akkor és ott véglegesen eldöntötte, hogy megbuktatja a jobboldalt Magyarországon. 

Csak azért, mert védjük határainkat és nem engedünk be egy illegális bevándorlót sem, Brüsszel napi egymillió euróra bírságolja hazánkat. Ez teljesen nyilvánvaló zsarolás, de megéri ellenállni, mert Magyarország megmaradt biztonságos és magyar országnak.

2015 után először a klímahisztéria, majd a Covid és az ukrajnai háború elnyomta a migrációs válság zaját, de attól még maga a probléma itt van velünk. Nyugat-Európát pár évtized alatt ellepték a bevándorlók, és velük együtt beköltözött a radikális iszlám, a terror és a bűnözés. Az antiszemitizmus, a no-go zónák, a szexuális erőszak a migráció miatt a nagyvárosi élet szerves részévé vált Londonban, Brüsszelben, Párizsban, Berlinben vagy éppen Stockholmban. Csak az utóbbi évek ismert terrorakcióiban több mint ezren vesztették életüket, a legutóbbi napok vezető hírei közé pedig az tartozott, hogy magyar nők ellen követtek el erőszakot Szicílián, s hogy közel háromszáz kiskorú migráns lány fog bíróság elé állni Svédországban gyilkosságért és súlyos testi sértésért, mert a bevándorlóklánok őket használták fel eszközként a mészárlásaikhoz.

De nemcsak maga a migráció, hanem az annak következtében kialakult multikulti is veszélyes. Megváltozik az utcakép, kicserélődik a lakosság, a nyugati őslakosok már nem ismernek rá a saját országukra. Az új, kevert népességű társadalom nem Európa jövője, hanem a veszte.

A migrációs válság az elmúlt években csak felszínre hozta azt, ami eddig a mélyben készült: már 2021-ben is a Mohammed volt a negyedik leggyakoribb név a fiú újszülötteknél. Franciaországban, Németországban, Spanyolországban vagy Svédországban, de Ausztriában is bőven tíz százalék felett van az ott élő, de még csak nem is EU-s országban születettek aránya – és akkor még a másod- vagy harmadgenerációs migránsokról nem beszéltünk.
Jogászként még kimondani is abszurd, de bírósági döntés alapján az osztrákoknál polgárjogot nyert a saría. A briteknek is elegük van, milliószám vonultak Londonban utcára brit zászlókkal – aminek egyik kiváltó oka az volt, hogy a helyi hatóságok, tekintettel lévén az ott élő „nem britek” érzékenységére, elkezdték korlátozni a Union Jack használatát.

A bevándorláspárti erők magukat progresszívnak, haladónak hívják, csak az a baj, hogy a haladás iránya katasztrofálisan rossz. 

A nyugat-európai társadalmak harapófogóba kerültek: a politikai korrektség és a bűnösnek nevezett múlt megtagadása miatt belülről a kiüresedés, kívülről pedig – a bevándorlás miatt – a behódolás jut nekik osztályrészül.

 Aki nem tiszteli a saját hagyományait, nem szereti magát, a saját nemzetét, az nem fogja érteni, mit jelent valójában az: „szeresd felebarátaidat” – csak megengedi nekik, hogy lerohanják.

A migráció tehát sorskérdés – de nem kell, hogy nekünk, magyaroknak is a sorsunk legyen. Ehhez azonban tudatosítanunk kell valamit: az a biztonság, ami ma hétköznapjainkat jellemzi itt Magyarországon, nem magától értetődő, nem természetes adottság – elég egy rossz választást hoznunk, ahogy tették azt Nyugaton, és minden egész eltörik. Azt is mondhatnám, hogy 

csak egy kerítés választ el minket a behódolástól. A határvédelem pedig többdimenziós küzdelem: meg kell küzdeni magával a migrációval, az azt szervező bűnözői és NGO-hálózatokkal, a migrációra megoldásként tekintő, ezért azt ösztönző brüsszeli elittel, valamint annak magyarországi kiszolgálóival.

Ők azt akarják, hogy rosszul válasszunk – a migráció kapcsán is. Mert ahogy nem lehet csak egy kicsit teherbe esni és nem lehet „csak egy pici” szuverenitásról lemondani, úgy nem lehet „csak kicsit” bevándorlóországgá válni. A migráció kapcsán csak egyszer lehet hibázni. Az Alapjogokért Központ kampánya arra hívja fel a figyelmet, hogy bár Magyarország a béke és biztonság szigete Európában, ez nem lesz mindig így, ha rosszul választunk.

(Szánthó Miklós főigazgató beszédének szerkesztett változata, amely 2025. szeptember 16-án, Röszkén hangzott el a röszkei csata tizedik évfordulójának alkalmából.)

Ágoston Balázs
Budapest: teljes csőd

Borbély Zsolt Attila
Nemzetpolitika a megmaradásért

Huth Gergely
Becsicskulunk mi is, vagy merünk-e hazafiak lenni?

Novák Miklós
Lecke Sallai Rolandnak és Varga Barnabásnak

Tömeggyilkosokat invitált meg az Európai Parlamentbe egy német képviselő

