Csak egy rossz választás…

A migráció gyorsan ölő méreg – ezért annak kapcsán csak egyszer lehet rosszul dönteni. Nyugat-Európa rosszul döntött, és pár év vagy évtized után elesett.

Magyarország ma biztonságos hely, de ezt nem vehetjük magától értetődő, természetes adottságnak. Ezért az Alapjogokért Központ kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet: elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóországgá válunk.

Ennek a rémképe villant fel 2015 őszén, amikor a „Willkommenskultur” és a „Wir schaffen das” hívószavára migránsok százezrei árasztották el Budapestet, és vandál hordák támadták meg pontosan tíz éve, szeptember 16-án a határt Röszkénél. Magyarország megvédte és azóta is védi határait, kerítést emelt, megalkotta a legszigorúbb migrációs szabályokat – Brüsszel pedig akkor és ott véglegesen eldöntötte, hogy megbuktatja a jobboldalt Magyarországon.

Csak azért, mert védjük határainkat és nem engedünk be egy illegális bevándorlót sem, Brüsszel napi egymillió euróra bírságolja hazánkat. Ez teljesen nyilvánvaló zsarolás, de megéri ellenállni, mert Magyarország megmaradt biztonságos és magyar országnak.

2015 után először a klímahisztéria, majd a Covid és az ukrajnai háború elnyomta a migrációs válság zaját, de attól még maga a probléma itt van velünk. Nyugat-Európát pár évtized alatt ellepték a bevándorlók, és velük együtt beköltözött a radikális iszlám, a terror és a bűnözés. Az antiszemitizmus, a no-go zónák, a szexuális erőszak a migráció miatt a nagyvárosi élet szerves részévé vált Londonban, Brüsszelben, Párizsban, Berlinben vagy éppen Stockholmban. Csak az utóbbi évek ismert terrorakcióiban több mint ezren vesztették életüket, a legutóbbi napok vezető hírei közé pedig az tartozott, hogy magyar nők ellen követtek el erőszakot Szicílián, s hogy közel háromszáz kiskorú migráns lány fog bíróság elé állni Svédországban gyilkosságért és súlyos testi sértésért, mert a bevándorlóklánok őket használták fel eszközként a mészárlásaikhoz.

De nemcsak maga a migráció, hanem az annak következtében kialakult multikulti is veszélyes. Megváltozik az utcakép, kicserélődik a lakosság, a nyugati őslakosok már nem ismernek rá a saját országukra. Az új, kevert népességű társadalom nem Európa jövője, hanem a veszte.

A migrációs válság az elmúlt években csak felszínre hozta azt, ami eddig a mélyben készült: már 2021-ben is a Mohammed volt a negyedik leggyakoribb név a fiú újszülötteknél. Franciaországban, Németországban, Spanyolországban vagy Svédországban, de Ausztriában is bőven tíz százalék felett van az ott élő, de még csak nem is EU-s országban születettek aránya – és akkor még a másod- vagy harmadgenerációs migránsokról nem beszéltünk.

Jogászként még kimondani is abszurd, de bírósági döntés alapján az osztrákoknál polgárjogot nyert a saría. A briteknek is elegük van, milliószám vonultak Londonban utcára brit zászlókkal – aminek egyik kiváltó oka az volt, hogy a helyi hatóságok, tekintettel lévén az ott élő „nem britek” érzékenységére, elkezdték korlátozni a Union Jack használatát.