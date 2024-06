Az öt legjobb Humprey Bogart-film – Afrika királynője + videó

A Humphrey Bogart filmjeit bemutató sorozatunk toplistáján az ötödik helyezett egy kevésbé ismert, de annál jelentősebb mozi, A Sierra Madre kincse (The Treasure of the Sierra Madre) lett. Az előkelő negyedik pozíciót a Raymond Chandler amerikai író által megteremtetett magándetektív, Philip Marlowe első esetét bemutató Hosszú álom (Big Sleep) című krimi szerezte meg. A bronzérmet pedig egy igazi klasszikus film, egy romantikus dráma az Afrika királynője (The African Queen) érte el.

3. Afrika királynője (1951)

A filmet John Huston rendezte, ugyanúgy, mint a sorozatunk első darabját a Sierra Madre kincsét. A mozi C. S. Forester 1935-ben megjelent azonos című könyve alapján készült. Huston a jogok megszerzése után maga kezdett bele a forgatókönyv megírásába, melyben aztán James Agee segítségét kérte. A szakmában veteránnak számító költő és novellista korábban Charlie Chaplin számára is írt forgatókönyvet. 1994-ben az amerikai Kongresszusi Könyvtár Filmmegőrzési bizottsága a filmet beválasztotta az amerikai nemzeti filmregiszterbe. Az Amerikai Filmintézet pedig beválasztotta az Afrika királynőjét minden idők 100 legjobb filmjének listájára is. 2010-ben a Paramount Pictures felújította mind a hangot, mind a képet. A filmet több Oscar-díjra jelölték, amiből egyet kapott meg; Humphrey Bogart a férfi főszerepért járó szobrot zsebelte be.

Fotó: Mafab

A történet

Az első világháború kitörésének idején valahol Afrikában a németek feldúlnak egy kis falut. Sayer, az ott dolgozó angol misszionárius kétségbeesésében öngyilkos lesz, vénkisasszony húga pedig elindul lefelé a folyón, egy mogorva, részeges kapitány hajóján. A történet a gőzös ápolatlan, iszákos kapitánya (Humprey Bogart) és egy puritán misszionáriusnő (Katharine Hepburn) meglehetősen távolról induló egymásra találásának kalandjait meséli el, páratlan szereposztában. Az elsőre össze nem illő pár végül egymásra talál, de addig számtalan kalandba lesz részük az útjuk során. A film nagy részét Belga-Kongó – Belgium közép-afrikai gyarmata – területén vették fel, és néhány jelenetet Angliában rögzítettek.