Giccses puttók helyett kortárs képzőművészeti kincsek – 5 alternatív karácsonyi vásár Budapesten

Resident Art karácsonyi művészeti vására (December 4-től, Resident Art Budapest galéria)

Stark Attila: Buona Sera (Fotó: Resident Art)

Nyolcadik alkalommal jelentkezik a Resident Art karácsonyi művészeti vására, ezúttal Allegro Barbaro 2.0 címmel, ami a tavalyi vásár folytatása és nemcsak a vadságra és a merészségre, hanem Bartók Bélára és a róla elnevezett negyedre is utal. A galéria terében megrendezett vásárra a művészetkedvelőket, az alkalmi vásárlókat és a műgyűjtőket egyaránt várják.

Ezúttal a kurátori válogatás Schneller János művészettörténész munkája, melynek eredményeképpen egy heterogénebb és szűkebb szelekció született. Sok ismerős, már korábban is sikeresen szereplő alkotó mellett olyan új művészek is feltűnnek, akik idén szerepelnek először a vásáron, ami így továbbra is sokszínű képet mutat, és továbbra is magas színvonalat képvisel.

Ezúttal több mint 40 művész 120 műve lesz böngészhető a galéria falain és a kiállítás online katalógusában.

A seregszemle alkalmat teremt a fiatal, pályakezdő alkotók számára a bemutatkozásra és a művészeti piacra való belépésre, bevezető áraival pedig lehetőséget kínál a kortárs alkotások megszerzésére olyan műkedvelők számára is, akik korábban még nem vásároltak festményt. Az újoncok megjelenése a piacon a gyűjtők számára is izgalmas helyzetet teremt, ahol komolyabb tét nélkül lehet kipróbálni, hogy rövid vagy hosszú távon ki érez rá jobban egy-egy művész tehetségére, avagy a korszellem szavára.

A képkavalkádban az urbánus művészet és a street art hatásai mellett erősen megjelennek a bad painting, az absztrakt gesztus és a táji absztrakció képviselői,

akárcsak az architektúrákat érzékenyen átalakító vagy épp realisztikusan felhasználó művek, máshol az álmok szürreális világából táplálkozó, olykor groteszk alkotások. Mindegyikre igaz, hogy hordoz valamit a korszellemből, aktuális és friss látásmóddal lepi meg a kellően kíváncsi befogadót.

Faur Zsófi Galéria Karácsonyi Képzőművészeti Kiállítás és Vásár (November 26 – december 4., Faur Zsófi Galéria)

A Faur Zsófi Galéria Karácsonyi Képzőművészeti Kiállítás és Vásár november 26-án vette kezdetét a galéria PANEL Contemporary terében. A karácsonyi kiállítás és vásár keretében a galéria művészei olyan kisméretű műtárgyakat állítanak ki, amelyek különleges ajándékok lehetnek akár önmagunk, akár szeretteink számára. Minden műtárgy egy apró, de értékes darabja az alkotó kreatív világának, így az ajándékozás nem csupán tárgyat, hanem élményt és maradandó emléket is jelent.

Kiállító művészek: BAKSAI József, BARTL József, BENYOVSZKY-SZŰCS Domonkos, BORKOVICS Péter, DOBOS Tamás, GACSÁLYI Bíborka Lina, GULYÁS Andrea Katalin, KIS Endre, KISS Dániel, LUBLÓY Zoltán, LUKOVICZKY Endre, MISCH Ádám, ROMVÁRI Márton, SZOLNOKI Szabolcs

Az esemény a SlowXmas mozgalom és a Bartók Béla Boulevard kiemelt adventi programsorozatának keretében valósul meg.

A kiállítás és vásár december 20-ig látogatható a Faur Zsófi Galéria Panel Contemporary terében, minden hétköznap 12-18 óra között.

Ajándék Terminál (n ovember 24 – december 24., Allee Bevásárlóközpont)

Budapest legnagyobb pop-up karácsonyi vásárán 2017 óta a magyar tervezők legjobbjai mutatkoznak, idén sem lesz ez másképp. Közel 1000 négyzetméteren, 140 kiállító termékei – egyedi, kisszériás tárgyak, kézműves termelői finomságok, a hazai gasztro szcéna kedvencei – közül válogathatnak az érdeklődők. A kiállítók között találjuk mások mellett a tiszta, fenntartható alapanyagokból, kézzel készült prémium szójagyertyákat gyártó Melt My Mood-ot, a 2013 óta minőségű szörpöket készítő Spájzot, a bőrből és textilből készített ékszereket jegyző VigArtot, Hankiss Blanka (bl.unka) sajátos világú tervezéseit, és még sokan másokat.