Rendkívüli innovációt mutatott be a Néprajzi Múzeum, az intézmény Dubajban elnyerte a múzeumi multimédia Oscarját

A Néprajzi Múzeum újabb jelentős nemzetközi elismerésben részesült: két rangos AVICOM-díjat nyert Dubajban, amely a múzeu­mi digitális és audiovizuális fejlesztések egyik legfontosabb globális seregszemléje. Az intézmény e legújabb sikerekkel kapcsolatos sajtótájékoztatóján mutatta be a múzeum online gyűjteményét is, amely mától bárki számára elérhető.

2025. 11. 17. 20:40
2025. 11. 17. 20:40
A Néprajzi Múzeum két fontos díjat is nyert Dubajban, a fotón az intézmény gyűjteményi kiállításán használható multimédiás eszközök láthatóak. Fotó: Néprajzi Múzeum/Incze László
Az ICOM F@IMP fesztivál zsűrije olyan projekteket díjaz, amelyek újszerű, közösségközpontú megoldásokkal mutatják be a kulturális örökséget. A Néprajzi Múzeum az idén pedig két pályázatával is magasan kiemelkedett a mezőnyből. Az egyik díjat a intézmény új, 2024 óta látogatható állandó kiállításának multimédiás hálózatáért kapta, amely játékos, vizuálisan látványos és adatvezérelt tartalmakon keresztül segíti a látogatókat a néprajzi összefüggések megértésében. Interaktív térképek, animációk, filmek, adattörténetek és személyre szabható digitális felületek teszik lehetővé, hogy a közönség saját tempóban, élményszerűen mélyedjen el a kulturális örökség témáiban.
A másik díjat az EthnoFusion nevű alkalmazás nyerte, az „Oktatás és közvetítés” kategória mobilapplikációs mezőnyében. Az online, bárhonnan ingyenesen elérhető felület modern zenei alapokkal és effektekkel kombinálja az eredeti népi hangszerek hangzását, így a felhasználók saját citerás dallamokat és mixeket hozhatnak létre, majd megoszthatják őket. A zsűri külön kiemelte, hogy a projekt játékosan, mégis hitelesen vonja be a felhasználókat az élő zenei örökség világába, és kreatív eszközt ad mind a fiatalok, mind a szakemberek kezébe.

20251117 budapest A Néprajzi Múzeum és a Városliget Zrt. közös sajtótájékoztatót tart a legfrissebb, rangos nemzetközi elismerésről havran zoltan magyar nemzet
 A Néprajzi Múzeum és a Városliget Zrt. közös sajtótájékoztatót tart a legfrissebb, rangos nemzetközi elismerésről. Fotó: Havran Zoltán

A Néprajzi Múzeum sikerei az egész Liget Projekt sikerei is

A sikerek kapcsán Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója büszkeségét fejezte ki az intézmény eseményén. – A 2025-ös év példátlan sikersorozata mind a kollégáim kiemelkedő felkészültségét és elhivatottságát dicséri. Ezek az elismerések fényesen bizonyítják, hogy a magyar szakemberek, a magyar muzeo­lógia és a digitális innováció képes világraszólót alkotni, és nem csupán felvenni a versenyt, de a nemzetközi élvonalban is helyt állni. Ez a díjeső a mi közös sikerünk – mondta, közben felhívva a figyelmet a robbanásszerűen megemelkedett látogatószámra, és a közelmúlt más rangos elismeréseire is, amelyek egy tudatosan kitalált és felépített koncepció eredményei. Ezek közé tartozik a IF Design Award, amelyet tavaly az új állandó kiállítás látványvilágáért és koncepciójáért ítéltek oda, idén ugyanez a tárlat pedig két Red Dot díjban is részesült (a kiállítás tervezéséért és megvalósításáért, illetve a multimédiás megoldásokért). 

Ez a két, német központú elismerés számít a dizájnvilág „Oscar-díjának”, ahová évente több tízezer pályázat érkezik a világ szinte minden országából. A kiállítást az Európai Múzeumi Akadémia idén beválasztotta a kontinens leginnovatívabb múzeu­mait elismerő, nagy presztízsű Luigi Micheletti díj finalistái közé, de az intézmény fontos elismeréseket kapott a múzeumpedagógia és a kiadványtervezés (Zoom katalógus) terén is, illetve idén a Székelyek – Örökség mintázatok című tárlatát az Év kiállítása 2025 díjjal jutalmazta a hazai múzeumi szakma.

A Néprajzi Múzeum sikereit nem hagyta szó nélkül Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója sem, aki kiemelte, hogy ezekkel az elismerésekkel is bizonyossá vált, hogy a látogatók nemcsak a turizmus vagy a díjnyertes épületek miatt érkeznek, hanem a belső tartalom, a néprajz ­miatt is.

A Néprajzi Múzeum nemzetközi elismerései tökéletesen visszaigazolják a Liget Budapest Projekt azon célkitűzéseit, hogy a park új, világszínvonalú kortárs épületeiben olyan 21. századi, innovatív tartalmakat hozzon létre, melyek nemzetközi szinten is kiemelkedőek

 – fogalmazott a vezérigazgató.

A múzeum digitális fejlesztéseinek következő nagy lépéseként mától bárki számára – regisztráció nélkül – elérhető a Néprajzi Múzeum Online Gyűjteménye a gyujtemeny.neprajz.hu címen. Az adatbázisban több mint 200 ezer műtárgy szerepel, rendkívül részletes és sokrétű szűrési lehetőségekkel. A felület nemcsak a kutatók, muzeológusok, pedagógusok, vagy szépírók számára jelent hatalmas segítséget, hanem a kézművesszakembereknek, divattervezőknek, digitális alkotóknak, játékfejlesztőknek vagy akár filmes látványtervezőknek is.

 

