Rendkívüli innovációt mutatott be a Néprajzi Múzeum, az intézmény Dubajban elnyerte a múzeumi multimédia Oscarját

Az ICOM F@IMP fesztivál zsűrije olyan projekteket díjaz, amelyek újszerű, közösségközpontú megoldásokkal mutatják be a kulturális örökséget. A Néprajzi Múzeum az idén pedig két pályázatával is magasan kiemelkedett a mezőnyből. Az egyik díjat a intézmény új, 2024 óta látogatható állandó kiállításának multimédiás hálózatáért kapta, amely játékos, vizuálisan látványos és adatvezérelt tartalmakon keresztül segíti a látogatókat a néprajzi összefüggések megértésében. Interaktív térképek, animációk, filmek, adattörténetek és személyre szabható digitális felületek teszik lehetővé, hogy a közönség saját tempóban, élményszerűen mélyedjen el a kulturális örökség témáiban.

A másik díjat az EthnoFusion nevű alkalmazás nyerte, az „Oktatás és közvetítés” kategória mobilapplikációs mezőnyében. Az online, bárhonnan ingyenesen elérhető felület modern zenei alapokkal és effektekkel kombinálja az eredeti népi hangszerek hangzását, így a felhasználók saját citerás dallamokat és mixeket hozhatnak létre, majd megoszthatják őket. A zsűri külön kiemelte, hogy a projekt játékosan, mégis hitelesen vonja be a felhasználókat az élő zenei örökség világába, és kreatív eszközt ad mind a fiatalok, mind a szakemberek kezébe.

A Néprajzi Múzeum és a Városliget Zrt. közös sajtótájékoztatót tart a legfrissebb, rangos nemzetközi elismerésről. Fotó: Havran Zoltán

A Néprajzi Múzeum sikerei az egész Liget Projekt sikerei is

A sikerek kapcsán Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója büszkeségét fejezte ki az intézmény eseményén. – A 2025-ös év példátlan sikersorozata mind a kollégáim kiemelkedő felkészültségét és elhivatottságát dicséri. Ezek az elismerések fényesen bizonyítják, hogy a magyar szakemberek, a magyar muzeo­lógia és a digitális innováció képes világraszólót alkotni, és nem csupán felvenni a versenyt, de a nemzetközi élvonalban is helyt állni. Ez a díjeső a mi közös sikerünk – mondta, közben felhívva a figyelmet a robbanásszerűen megemelkedett látogatószámra, és a közelmúlt más rangos elismeréseire is, amelyek egy tudatosan kitalált és felépített koncepció eredményei. Ezek közé tartozik a IF Design Award, amelyet tavaly az új állandó kiállítás látványvilágáért és koncepciójáért ítéltek oda, idén ugyanez a tárlat pedig két Red Dot díjban is részesült (a kiállítás tervezéséért és megvalósításáért, illetve a multimédiás megoldásokért).