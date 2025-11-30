főpolgármesterKarácsony GergelySzentkirályi Alexandrafőváros

Szentkirályi Alexandra: Ízléstelen, amit Karácsony Gergely művel + videó

A főpolgármester sztrájkokkal fenyegeti a budapestieket és azt a 27 ezer embert, akik Budapestért dolgoznak – közölte a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 15:38
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI
„Ízléstelen, hogy miközben a főváros vezetése a felelős a jelenlegi anyagi helyzetért, Karácsony Gergely sztrájkokkal fenyegeti a budapestieket és azt a 27 ezer embert, akik Budapestért dolgoznak” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. október 29. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője nyilatkozik a sajtó képviselőinek a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Városháza dísztermében 2025. október 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője nyilatkozik a sajtó képviselőinek a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Városháza dísztermében 2025. október 29-én
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője bejegyzésében rámutatott:

Akármilyen színjátékot is rendez a főpolgármester, a kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja.

Mint ismert, Karácsony Gergely kedden egy Orbán Viktornak címzett levelet adott át egy kormánytisztviselőnek a karmelita kolostornál, így tájékoztatva a miniszterelnököt arról, hogy amennyiben a kormány továbbra is inkasszálja a város folyószámláját, akkor januárban nem tudják majd megnyitni a város hitelkeretét. Ez pedig azt jelenti, hogy a fővárosi munkavállalók nem kapják majd meg fizetésüket, a közszolgáltatások pedig leállnak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány nevében válaszolt a főpolgármester levelére. A miniszter közölte, a kormány mindenáron biztosítani fogja a főváros működését

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

