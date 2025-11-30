Szentkirályi Alexandra: Ízléstelen, amit Karácsony Gergely művel + videó

„Ízléstelen, hogy miközben a főváros vezetése a felelős a jelenlegi anyagi helyzetért, Karácsony Gergely sztrájkokkal fenyegeti a budapestieket és azt a 27 ezer embert, akik Budapestért dolgoznak” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője nyilatkozik a sajtó képviselőinek a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Városháza dísztermében 2025. október 29-én

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője bejegyzésében rámutatott:

Akármilyen színjátékot is rendez a főpolgármester, a kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja.

Mint ismert, Karácsony Gergely kedden egy Orbán Viktornak címzett levelet adott át egy kormánytisztviselőnek a karmelita kolostornál, így tájékoztatva a miniszterelnököt arról, hogy amennyiben a kormány továbbra is inkasszálja a város folyószámláját, akkor januárban nem tudják majd megnyitni a város hitelkeretét. Ez pedig azt jelenti, hogy a fővárosi munkavállalók nem kapják majd meg fizetésüket, a közszolgáltatások pedig leállnak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány nevében válaszolt a főpolgármester levelére. A miniszter közölte, a kormány mindenáron biztosítani fogja a főváros működését

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)