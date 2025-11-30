Érezhető az ötvenes évek szűk levegője ezen a kiállításon

Kiscelli MúzeumNemes Jeles Lászlókiállításárva

December 7-én megnyílik a Magyarország Oscar-díjra nevezett filmje, a Nemes Jeles László Árva című alkotása apropóján rendezett kiállítás a BTM Kiscelli Múzeumban. A tárlatot a filmet forgalmazó Mozinet és az azt gyártó Pioneer Pictures rendezi Árva – A történelem torkában címmel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 14:31
Fotó: Erdély Mátyás
Az Árva – melyről itt írtunk – Budapesten játszódik az 1950-es években. Főszereplője a 12 éves Hirsch Andor. A második világháború utolsó évében született, apja eltűnt a háborúban, anyja egyedül neveli. Egy nap egy idegen férfi jelenik meg, és azt állítja, ő a fiú igazi apja. Az Árva története csak részben fikció, Andor a rendező édesapjának, Jeles Andrásnak az alteregója.

A Nemes Jeles László filmje apropóján rendezett kiállítás nyomozásra hívja a látogatót (Fotó: Erdély Mátyás)

Nemes Jeles László gyerekkorától kezdve sokszor hallotta édesapja családi történetét, így volt tudomása saját gyökereiről is. A forgatókönyvírók tehát nemcsak egy történelmi kor hiteles megmutatására törekedtek, de meg kellett őrizniük a személyes, családi sorsok hitelességét is.

A környezet rekonstruálásához a film alkotói hangsúlyosan fotóalapú nyomozást végeztek, amelyet alapvetően határoztak meg az online fotókeresők és a hozzáférhető archívumok, elsősorban a Fortepan, Magyarország legnagyobb magánkézben lévő, mindenki által szabadon használható fotógyűjteménye

– mondta Barakonyi Szabolcs fotóművész.

A film előkészítése, a forgatókönyv írása és a film világának megtervezése is tekinthető egy nyomozás eredményének. A kiállítás szintén nyomozásra hívja a látogatókat. A képekből, szövegekből felfejthetővé válnak az alkotói szándékok, érezhető az ötvenes évek szűk levegője, megközelíthető a családtörténet. A néző beléphet az Árva egyik ikonikus helyszínére, és bepillantást kaphat abba is, hogyan születnek meg egy film képei. 

A 2026. április 12-ig megtekinthető kiállítás kurátora Barakonyi Szabolcs fotóművész, látványtervezője az Európa-filmdíjas Ágh Márton.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

