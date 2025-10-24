Instant klasszikus született: az egyik legkiválóbb holokausztdráma után Nemes Jeles László elkészítette az egyik legjobb '56-os filmet

Nincs a teljes filmtörténelemben olyan rendező, aki az első egész estés művével mintegy hatvan nemzetközi elismerés mellett egyaránt megnyerte az Oscart, a Golden Globe-ot, a BAFTA-t és Cannes-ban is diadalmaskodott. Nemes Jeles Lászlónak mindez összejött a Saul fiával, és miként mondani szokás, innen szép nyerni. A mámor mellett ugyanis ólomsúlyú nyomást is jelentett mindezek után ismét a kamera mögé állni, mindenki azt tanácsolta, minél hamarabb essen túl a második filmjén és így is tett. Három évvel a holokauszt-drámája után debütált az első világháború előestéjét ábrázoló Napszállta, amelynek a rendkívüli részletgazdagsága és a kompromisszummentessége miatt sem érződik a gyors munkatempó és noha Velencében elnyerte a kritikusok által megítélt FIPRESCI-díjat, jóval szerényebb nemzetközi érdeklődés övezte. Viszont talán valamelyest levette a válláról a megfelelési kényszert és beleáshatta magát a saját családtörténetébe, az Árva pedig az eddigi legszemélyesebb és talán legkiválóbb műve lett.

Nemes Jeles László a saját családtörténetét dolgozta fel (Forrás: Mozinet)

Az 1957 tavaszán játszódó történet középpontjában egy kisfiú áll, aki még mindig reménykedik benne, hogy egy nap hazatér a második világháborúban eltűnt apja. Aztán az édesanyja egyre jobban összeszűri a levet egy férfival, aki idővel hozzájuk is költözik és azt állítja, ő az örege, a srác azonban nem hisz neki. Ha nem is idealizálja olyan irreális módon a felmenőjét, mint a kölyök Szabó István klasszikusában, az Apa – Egy hit naplójában, a már csak fizikailag is fenyegető, hegyomlásméretű, dühkitörésekre hajlamos, simlis fickót nem hajlandó a családtagjaként elfogadni és mindent megtesz, hogy anyjától is megmentse.

Az Árva több szempontból is eltér a rendező korábbi filmjeitől. Egyrészt a fő cselekményszál tökéletesen követhető, szemben a sokszor elharapott szavakból összeálló Napszálltával, noha itt is minden apró mondatnak jelentősége, hiszen ezeken keresztül építi fel a korhangulatot. Amely mérgezőbb nem is lehetne, számos olyan szereplő tűnik fel a vásznon, akik a forradalom utáni megtorlások alatt kiépült elnyomó rendszerrel szimpatizálnak. Vagy a puszta túlélés érdekében, vagy kicsinyességből és irigységből elégtételnek élik meg a módosabb réteg kezéből kicsavart vállalkozásokat. Ez az értékrendválság a központi szálban is tetten érhető, a felbukkanó férfi sok asszony szemében a kor férfiideálja: ugyan eljár néha a keze, de az ügyeskedésével, a kapcsolataival és agresszív kiállásával igazi túlélő és az anyagi egzisztencia – délibábszerű – záloga. És több jelenetben megmutatkozik az időszakra jellemző ,,erről nem beszélünk” mentalitás, amelynek következtében számtalan család szekrénye roskadásig telt generációkon át öröklődő csontvázakkal.