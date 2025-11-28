Varga Barnabás felbosszantotta a Fenerbahce edzőjét, aki kiszúrt Szoboszlaival

Újabb bravúrt ért el a Fradi az Európa-liga alapszakaszában, hiszen 1-1-es döntetlent játszott az „isztambuli pokolban”, a Fenerbahce otthonában, így öt meccs után továbbra is veretlenül (három győzelem, két döntetlen) áll az élmezőnyben, a hatodik helyen. A Ferencváros Varga Barnabás fejesgóljával szerezte meg a vezetést a 66. percben egy szöglet után. A gól felbosszantotta a Fenerbahce edzőjét, Domenico Tedescót, aki külön készült a magyar csatárra.

Varga Barnabás fejjel szerzett gólt a Fenerbahce ellen, pedig a Fradi csatárára külön készült Domenico Tedesco. Fotó: Anadolu

– Azt mondtam a játékosoknak: ha úgy érzitek, nem tudjátok megnyerni a párharcokat Vargával szemben, akkor lépjetek visszább – bosszankodott Tedesco, miután a magyar válogatott csatára olyan szituációból szerzett gólt, amiről pontosan tudták, hogy az erőssége.

Varga Barnabás gólja után máris elfelejtené, ami a Fradi ellen történt

Tedesco azért dicsérte is a védőket:

– A szokásosnál több párharcot nyertünk meg, így remek munkát végeztünk. A kapott gól egy jó beadásból és egy jó fejesből született. Ahogy korábban is mondtam, vannak ellenfelek, akiket nehéz levédekezni – utalt vissza Varga Barnabásra Tedesco.

A Fenerbahce edzője sajnálja, hogy nem sikerült nyerniük a Ferencváros ellen, a csapatnak nagy szüksége lett volna a három pontra, hiszen így csak a huszadik helyen állnak az El-tabellán. Ugyanakkor Tedesco már is el felejtené azt, ami a Fradi ellen történt. – Egy óra múlva már csak a Galatasaray-meccsre gondolok – jelentette ki Tedesco közvetlenül a Fradi elleni csata után. – Tudom, milyen fontos ez a mérkőzés. A derbiken nincs helye kifogásoknak. Motiváltak, készek és frissek leszünk.

A Fener hétfőn a Galatasaray elleni rangadón lép pályára, amelyen Sallai Roland eltiltás miatt hiányzik majd az ősi riválisnál.

A Fenerbahce edzője korábban kiszúrt Szoboszlai Dominikkal

Domenico Tedesco arról is ismert, hogy ő talán az egyetlen edző, aki nem ismerte fel a Szoboszlai Dominikban rejlő lehetőségeket. Még Lipcsében volt a magyar válogatott sztárjának az edzője, és rendszeresen a kispadra ültette Szoboszlait.

– Volt pár beszélgetésünk, leültünk, és őszintén elmondtuk a véleményünket – árulta el később Szoboszlai a kapcsolatukról. – Elmondtam, hogy 21 éves vagyok, és szeretnék minél többet játszani. Ha nem az a típusú játékos vagyok, akire szüksége van, akkor mondja ki. Kimondta, hogy nem az vagyok. A posztomon négyen voltunk, számára én voltam a negyedik.

Tedescót 2022 szeptemberében rúgták ki Lipcséből, majd érkezett a helyére Marco Rose, aki egyből alapemberként számolt Szoboszlaival. A magyar középpályást annak az idénynek a végén, 2023 nyarán vette meg a Liverpool hetvenmillió euróért.