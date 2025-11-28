Nem várt reakció az isztambuli döntetlen után: Robbie Keane hatalmas balhét csapott + videó

Azt hinnénk, hogy Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a török Fenerbahce elleni 1-1-es döntetlen után az MLSZ-re vagy az újságírókra nem fog kiakadni, ahogy azt tette ősszel oly sokszor. Hát, csalódnunk kellett. A bravúros pontszerzés után – amellyel az FTC már 11 pontos az Európa-liga alapszakaszában, és továbbra is a nyolcaddöntőt jelentő hatodik helyen áll a tabellán – az ír vezetőedző arra a kérdésre akadt ki, ami a Nyíregyháza elleni 3-1-es vereséget elevenítette fel.

Robbie Keane csapata, az FTC pár perc erejéig vezetett Isztambulban a Fenerbahce ellen Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Robbie Keane nem fogta vissza magát

Az FTC vezetőedzője és a magyar újságíró között ez a beszélgetés zajlott le a meccset követő sajtótájékoztatón:

– Az érdekelne, hogy ilyen válaszra számított a játékosaitól a Nyíregyháza elleni vereség után?

– Miért hozod fel a legutóbbi bajnoki meccsünk eredményét?– kezdte a kifakadását Keane. – Az egy teljesen másik mérkőzés. Ez az Európa-liga, az egy másik sorozat. Európában már öt mérkőzés óta veretlenek vagyunk nagyobb csapatok ellen. Beszéljünk a mai teljesítményről!

Mindig reakciót várok a játékosaimtól Ha nyerünk, ha veszítünk, ha döntetlent játszunk. Mindig ugyanaz a mentalitás és ezen nem változtatunk – fejezte be indulatosan a kérdésre adott válaszát a vezetőedző.

Az FTC sosem játszik a döntetlenre

Ezt követően már tényleg a Fenerbahce elleni találkozó volt a téma a sajtótájékoztatón. Robbie Keane a saját csapatát méltatta.

– Az én mentalitásom az, hogy minden alkalommal győzelemre játszunk, de az élet és a futball produkál olyan eseményeket, amelyeknél előfordul, hogy el kell fogadnunk a döntetlent. Isztambulban ebbe a stadionba szinte lehetetlen idejönni és csak úgy nyerni. Ezért azt gondolom, hogy kiváló teljesítményt nyújtottak a futballistáim, akik minden dicséretet megérdemelnek. Az első félidő végén két góllal vezethettünk volna, miközben az ellenfélnek igazán nagy helyzete nem is volt a szünetig – folytatta Keane, aki ezután arra is válaszolt, hogy miért választotta a Keita-Kanikovszki-Zachariassen triót a középpályán. – Bizonyos mérkőzések esetében bizonyos játékosokra van szüksége egy edzőnek. Naby nagy rutinnal rendelkezik az ehhez hasonló összecsapások szempontjából, ismeri ezt a hangulatot, a helyszínt, és nyugodtan állt hozzá a feladatához. De ugyanilyen nyugodt volt két társa is, miközben mindketten rengeteg futottak labda nélkül. Azt gondolom, hogy most sikerült eltalálnunk a középpálya összeállítását is.