Robbie KeaneFerencvárosFenerbahceEurópa-liga

Nem várt reakció az isztambuli döntetlen után: Robbie Keane hatalmas balhét csapott + videó

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a Fenerbahce elleni 1-1-es döntetlen után nagyon kiakadt a sajtótájékoztatón. Az Európa-liga alapszakaszában az újabb szerzett pont után az ír szakember nem értette az újságírói kérdést, ami még a hétvégi, Nyíregyháza elleni 3-1-es vereségre vonatkozott részben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 4:45
Robbie Keane ismét kiakadt az egyik újságírói kérdés után
Robbie Keane ismét kiakadt az egyik újságírói kérdés után Fotó: AHMET OKATALI Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azt hinnénk, hogy Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a török Fenerbahce elleni 1-1-es döntetlen után az MLSZ-re vagy az újságírókra nem fog kiakadni, ahogy azt tette ősszel oly sokszor. Hát, csalódnunk kellett. A bravúros pontszerzés után – amellyel az FTC már 11 pontos az Európa-liga alapszakaszában, és továbbra is a nyolcaddöntőt jelentő hatodik helyen áll a tabellán – az ír vezetőedző arra a kérdésre akadt ki, ami a Nyíregyháza elleni 3-1-es vereséget elevenítette fel. 

Robbie Keane csapata, az FTC pár perc erejéig vezetett Isztambulban a Fenerbahce ellen
Robbie Keane csapata, az FTC pár perc erejéig vezetett Isztambulban a Fenerbahce ellen  Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Robbie Keane nem fogta vissza magát

Az FTC vezetőedzője és a magyar újságíró között ez a beszélgetés zajlott le a meccset követő sajtótájékoztatón:

– Az érdekelne, hogy ilyen válaszra számított a játékosaitól a Nyíregyháza elleni vereség után?

– Miért hozod fel a legutóbbi bajnoki meccsünk eredményét?– kezdte a kifakadását Keane. – Az egy teljesen másik mérkőzés. Ez az Európa-liga, az egy másik sorozat. Európában már öt mérkőzés óta veretlenek vagyunk nagyobb csapatok ellen. Beszéljünk a mai teljesítményről! 

Mindig reakciót várok a játékosaimtól Ha nyerünk, ha veszítünk, ha döntetlent játszunk. Mindig ugyanaz a mentalitás és ezen nem változtatunk – fejezte be indulatosan a kérdésre adott válaszát a vezetőedző.

Az FTC sosem játszik a döntetlenre

Ezt követően már tényleg a Fenerbahce elleni találkozó volt a téma a sajtótájékoztatón. Robbie Keane a saját csapatát méltatta.

– Az én mentalitásom az, hogy minden alkalommal győzelemre játszunk, de az élet és a futball produkál olyan eseményeket, amelyeknél előfordul, hogy el kell fogadnunk a döntetlent. Isztambulban ebbe a stadionba szinte lehetetlen idejönni és csak úgy nyerni. Ezért azt gondolom, hogy kiváló teljesítményt nyújtottak a futballistáim, akik minden dicséretet megérdemelnek. Az első félidő végén két góllal vezethettünk volna, miközben az ellenfélnek igazán nagy helyzete nem is volt a szünetig – folytatta Keane, aki ezután arra is válaszolt, hogy miért választotta a Keita-Kanikovszki-Zachariassen triót a középpályán. – Bizonyos mérkőzések esetében bizonyos játékosokra van szüksége egy edzőnek. Naby nagy rutinnal rendelkezik az ehhez hasonló összecsapások szempontjából, ismeri ezt a hangulatot, a helyszínt, és nyugodtan állt hozzá a feladatához. De ugyanilyen nyugodt volt két társa is, miközben mindketten rengeteg futottak labda nélkül. Azt gondolom, hogy most sikerült eltalálnunk a középpálya összeállítását is.

A Fenerbahce-szurkolók is imádják Keane-t

Az ír vezetőedző kitért a Fenerbahce szurkolóira és az atmoszférára is

– Én imádnék itt ilyen hangulatban játszani. Mindig is szerettem a nyomást játékosként is, ezért szerettem például elvállalni a tizenegyeseket. És nagyon tisztelettudóak voltak a Fener szurkolói is, köszöntek, képeket is kértek tőlem. Lehet, hogy ez egy rémisztő hely mások számára, de számomra egyáltalán nem.

A Fradi vasárnap a Puskás Akadémia otthonában játszik az NB I 15. fordulójában, majd egy héten belül kétszer is játszik a Kisvárdával a bajnokságban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekOrbán Viktor

Diplomáciai aprómunka

Szőcs László avatarja

Azt a biztonságot, amelyet Orbán Viktor Donald Trumppal a Fehér Házban tárgyalva elért, csak diplomáciai aprómunkával lehet elérni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu