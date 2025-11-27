Young BoysUEFA Európa-LigaAston Villa

Hatalmas botrány az Európa-ligában: megdobálták a játékost, a szurkolók a rendőrökkel verekedtek + videó

Az Aston Villa–Young Boys Európa-liga-mérkőzésen a hazaiak 2-1-re nyertek, de az összecsapás sokkal inkább marad emlékezetes a lelátón történtekről. Ugyanis ott is összecsapás volt. A vendégszurkolók előbb megdobálták az angolok gólszerzőjét, Donyell Malent, majd jöttek a rendőrök, akikkel szintén balhéztak a huligánok.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 22:39
A rendőrök vezették ki a verekedő szurkolók egy csoportját
A rendőrök vezették ki a verekedő szurkolók egy csoportját Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Csütörtökön nemcsak a Ferencváros játszott az Európa-ligában – és ért el 1-1-es döntetlent a török Fenerbahce otthonában –, hanem további 17 mérkőzést rendeztek a második számú kupasorozatban. Ami viszont az Aston Villa–Young Boys összecsapásán történt Birminghamben, az példa nélküli volt. 

A Young Boys csapatkapitánya próbálta lenyugtatni a szurkolókat az Európa-ligában
A Young Boys csapatkapitánya próbálta lenyugtatni a szurkolókat az Európa-ligában  Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Példátlan jelenetek az Európa-ligában, a rendőröknek kellett rendet tenni

Az angol csapat hazai pályán 2-1-re nyert a svájciak ellen, de a mérkőzés eléggé egyoldalú volt. A Villa a szünetben mér kettővel vezetett Donyell Malen duplájával. A Young Boysnak lövése sem volt, a második félidőben is az egy kaput találó próbálkozással szépített a hosszabbításban.

A holland Malen a 26. percben szerezte meg a vezetést, ugyanakkor az ünneplésénél a vendégszurkolók sörös poharakat dobtak felé, az egyik pedig telibe találta. A fején jól látható nyoma volt a pohárnak. 

Donyell Malen gets hit with an object thrown by Young Boys fans
byu/977x insoccer

Malen 15 perccel később megint betalált, ekkor viszont már nem ment ki a szögletzászlóhoz ünnepelni. A svájci szurkolók ennek ellenére megint poharakat dobáltak be, a helyzet odáig fajult, hogy a Young Boys csapatkapitánya, Loris Benito kiment a szurkolókhoz, hogy béke legyen. 

Ez nem jött össze, a pálya széle mellé érkező rendőrökkel is összecsaptak a vendégszurkolók. A bolgár játékvezető a találkozót öt percig félbe is szakította. A felvételen jól látszik, több szurkolót is elvittek a rendőrök.

A Daily Mail cikke szerint öt szurkolót ráadásul kórházba kellett szállítani, mert a saját pirotechnikai eszközükkel megégették magukat. 

A meccset végül 2-1-re az Aston Villa megnyerte, ezzel a birminghami csapat 12 pontos, a Fradit is megelőzte. Mindeközben a Young Boys hat pontjával nem áll továbbjutásra. 

Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló:  

  • AS Roma (olasz)–Midtjylland (dán) 2-1 
  • FC Porto (portugál)–Nice (francia) 3-0 (2-0) 
  • Feyenoord (holland)–Celtic Glasgow (skót) 1-3 (1-2) 
  • Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát) 4-0 (2-0) 
  • Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci) 2-1 (2-0) 
  • PAOK (görög)–Brann Bergen (norvég) 1-1 (0-0) 
  • Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német) 0-0
  • Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol) 3-2 (1-0) 
  • Fenerbahce (török)-FERENCVÁROSI TC 1-1 (0-0) 

A 21 órakor kezdődő meccsek eredményeivel később frissítjük a cikket.

Magyaros meccs a Konferencialigában

A Raków Czestochowa fölényes, 4-1-es győzelmet aratott otthon a Rapid Wien felett a labdarúgó Konferencialiga negyedik fordulójában.

A lengyel csapat, melyben Baráth Péter kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, már a szünetig kétgólos előnyt alakított ki, a folytatásban pedig az első játékrészben egyszer eredményes guineai Lamine Diaby-Fadiga megszerezte a második és harmadik gólját is. A hajrához közeledve szépítő bécsieknél Bolla Bendegúz nem szerepelt a meccskeretben. A Raków Czestochowa továbbra is veretlen, míg a Rapid Wien, amely a selejtező utolsó körében a Győrt búcsúztatta, még mindig nem szerzett pontot és az utolsó helyen áll.

Konferencialiga, alapszakasz, 4. forduló:  

  • Raków Czestochowa (lengyel)–Rapid Wien (osztrák) 4-1 (2-0) 
  • AZ Alkmaar (holland)–Shelbourne (ír) 2-0 (0-0) 
  • Slovan Bratislava (szlovák)–Rayo Vallecano (spanyol) 2-1 (0-1) 
  • Lech Poznan (lengyel)–Lausanne (svájci) 2-0 (0-0) 
  • Omonia (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán) 2-0 (1-0) 
  • Zrinjski Mostar (bosnyák)–Häcken (svéd) 2-1 (0-1) 
  • Sigma Olomouc (cseh)–Celje (szlovén) 2-1 (2-1) 
  • Universitatea Craiova (román)–FSV Mainz (német) 1-0 (0-0) 
  • Hamrun Spartans (máltai)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 3-1 (0-0)

A 21 órakor kezdődő meccsek eredményeivel később frissítjük a cikket. 

