Hatalmas botrány az Európa-ligában: megdobálták a játékost, a szurkolók a rendőrökkel verekedtek + videó

Csütörtökön nemcsak a Ferencváros játszott az Európa-ligában – és ért el 1-1-es döntetlent a török Fenerbahce otthonában –, hanem további 17 mérkőzést rendeztek a második számú kupasorozatban. Ami viszont az Aston Villa–Young Boys összecsapásán történt Birminghamben, az példa nélküli volt.
Példátlan jelenetek az Európa-ligában, a rendőröknek kellett rendet tenni
Az angol csapat hazai pályán 2-1-re nyert a svájciak ellen, de a mérkőzés eléggé egyoldalú volt. A Villa a szünetben mér kettővel vezetett Donyell Malen duplájával. A Young Boysnak lövése sem volt, a második félidőben is az egy kaput találó próbálkozással szépített a hosszabbításban.
A holland Malen a 26. percben szerezte meg a vezetést, ugyanakkor az ünneplésénél a vendégszurkolók sörös poharakat dobtak felé, az egyik pedig telibe találta. A fején jól látható nyoma volt a pohárnak.
Malen 15 perccel később megint betalált, ekkor viszont már nem ment ki a szögletzászlóhoz ünnepelni. A svájci szurkolók ennek ellenére megint poharakat dobáltak be, a helyzet odáig fajult, hogy a Young Boys csapatkapitánya, Loris Benito kiment a szurkolókhoz, hogy béke legyen.
Ez nem jött össze, a pálya széle mellé érkező rendőrökkel is összecsaptak a vendégszurkolók. A bolgár játékvezető a találkozót öt percig félbe is szakította. A felvételen jól látszik, több szurkolót is elvittek a rendőrök.
A Daily Mail cikke szerint öt szurkolót ráadásul kórházba kellett szállítani, mert a saját pirotechnikai eszközükkel megégették magukat.
A meccset végül 2-1-re az Aston Villa megnyerte, ezzel a birminghami csapat 12 pontos, a Fradit is megelőzte. Mindeközben a Young Boys hat pontjával nem áll továbbjutásra.
Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló:
Magyaros meccs a Konferencialigában
A Raków Czestochowa fölényes, 4-1-es győzelmet aratott otthon a Rapid Wien felett a labdarúgó Konferencialiga negyedik fordulójában.
A lengyel csapat, melyben Baráth Péter kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, már a szünetig kétgólos előnyt alakított ki, a folytatásban pedig az első játékrészben egyszer eredményes guineai Lamine Diaby-Fadiga megszerezte a második és harmadik gólját is. A hajrához közeledve szépítő bécsieknél Bolla Bendegúz nem szerepelt a meccskeretben. A Raków Czestochowa továbbra is veretlen, míg a Rapid Wien, amely a selejtező utolsó körében a Győrt búcsúztatta, még mindig nem szerzett pontot és az utolsó helyen áll.
Konferencialiga, alapszakasz, 4. forduló:
