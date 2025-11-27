Hatalmas botrány az Európa-ligában: megdobálták a játékost, a szurkolók a rendőrökkel verekedtek + videó

Csütörtökön nemcsak a Ferencváros játszott az Európa-ligában – és ért el 1-1-es döntetlent a török Fenerbahce otthonában –, hanem további 17 mérkőzést rendeztek a második számú kupasorozatban. Ami viszont az Aston Villa–Young Boys összecsapásán történt Birminghamben, az példa nélküli volt.

A Young Boys csapatkapitánya próbálta lenyugtatni a szurkolókat az Európa-ligában Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Példátlan jelenetek az Európa-ligában, a rendőröknek kellett rendet tenni

Az angol csapat hazai pályán 2-1-re nyert a svájciak ellen, de a mérkőzés eléggé egyoldalú volt. A Villa a szünetben mér kettővel vezetett Donyell Malen duplájával. A Young Boysnak lövése sem volt, a második félidőben is az egy kaput találó próbálkozással szépített a hosszabbításban.

A holland Malen a 26. percben szerezte meg a vezetést, ugyanakkor az ünneplésénél a vendégszurkolók sörös poharakat dobtak felé, az egyik pedig telibe találta. A fején jól látható nyoma volt a pohárnak.

Malen 15 perccel később megint betalált, ekkor viszont már nem ment ki a szögletzászlóhoz ünnepelni. A svájci szurkolók ennek ellenére megint poharakat dobáltak be, a helyzet odáig fajult, hogy a Young Boys csapatkapitánya, Loris Benito kiment a szurkolókhoz, hogy béke legyen.

Ez nem jött össze, a pálya széle mellé érkező rendőrökkel is összecsaptak a vendégszurkolók. A bolgár játékvezető a találkozót öt percig félbe is szakította. A felvételen jól látszik, több szurkolót is elvittek a rendőrök.

A Daily Mail cikke szerint öt szurkolót ráadásul kórházba kellett szállítani, mert a saját pirotechnikai eszközükkel megégették magukat.

Young Boys fans are kicking off with the English police. The game has been stopped#AstonVilla #youngboys #AVFC #UEFAEuropaLeague pic.twitter.com/Lv7VFE8d2J — Every Week We Follow 🦁 (@ewwf_avfc) November 27, 2025

A meccset végül 2-1-re az Aston Villa megnyerte, ezzel a birminghami csapat 12 pontos, a Fradit is megelőzte. Mindeközben a Young Boys hat pontjával nem áll továbbjutásra.

Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló: AS Roma (olasz)–Midtjylland (dán) 2-1

FC Porto (portugál)–Nice (francia) 3-0 (2-0)

Feyenoord (holland)–Celtic Glasgow (skót) 1-3 (1-2)

Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát) 4-0 (2-0)

Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci) 2-1 (2-0)

PAOK (görög)–Brann Bergen (norvég) 1-1 (0-0)

Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német) 0-0

Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol) 3-2 (1-0)

Fenerbahce (török)-FERENCVÁROSI TC 1-1 (0-0) A 21 órakor kezdődő meccsek eredményeivel később frissítjük a cikket.

Magyaros meccs a Konferencialigában

A Raków Czestochowa fölényes, 4-1-es győzelmet aratott otthon a Rapid Wien felett a labdarúgó Konferencialiga negyedik fordulójában.

A lengyel csapat, melyben Baráth Péter kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, már a szünetig kétgólos előnyt alakított ki, a folytatásban pedig az első játékrészben egyszer eredményes guineai Lamine Diaby-Fadiga megszerezte a második és harmadik gólját is. A hajrához közeledve szépítő bécsieknél Bolla Bendegúz nem szerepelt a meccskeretben. A Raków Czestochowa továbbra is veretlen, míg a Rapid Wien, amely a selejtező utolsó körében a Győrt búcsúztatta, még mindig nem szerzett pontot és az utolsó helyen áll.