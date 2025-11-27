Dibusz Dénes odaszúrt a törököknek az isztambuli pontszerzés után

A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce otthonában csütörtökön az Európa-ligában. Robbie Keane azt mondta a mérkőzés előtt, hogy az isztambuli meccs minden eddiginél nehezebb feladat lesz. A magyar bajnok nemcsak helytállt, hanem Varga Barnabás zseniális fejesével még a vezetést is megszerezte pár perc erejéig. A lefújás után a sok védést bemutató Dibusz Dénes nyilatkozott az M4 Sportnak.

Dibusz Dénes a társaival és Robbie Keane-nel ünnepel a Fradi pontszerzése után Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztőség

Dibusz Dénes szerint megérdemelten szerzett pontot a Fradi

Nem nagyon hallottam a hármas sípszót, csak láttam, hogy a játékvezető az öltöző felé mutatott. Az utolsó néhány perc már nem igazán a futballról szólt. Kakaskodás, kis tüskék elhelyezése volt a végén

– kezdte a 35 éves kapus, aki arra utalt, hogy a hosszabbításban a Fenerbahce játékosát, Jhon Duránt a Fradi védője, Toon Raemaekers ellen irányuló fejelőmozdulat miatt kiállították, majd a törökök Nélson Semedo esése miatt tizenegyest reklamáltak. A spanyol játékvezető nem ítélt büntetőt, sőt a hazaiak edzője, Domenico Tedesco addig reklamált, hogy ki is állította őt.

Dibusz kitért arra is, milyen jól felkészültek az ellenfélből.

– Fegyelmezettek voltunk, azt kaptuk az ellenféltől, amire készültünk. Nem tudtak meglepni minket, de persze van olyan kvalitás bennük, hogy azért tudtak helyzeteket kialakítani. Összességében helytálltunk, labdával jó periódusaink voltak. Az első félidő végén akár a vezetést is megszerezhettük volna, két kapufánk volt. Azt sajnálom, hogy a Barni gólja után gyorsan egyenlítettek. Úgy éreztem, hogy a cserék után a Fenerbahce tudott váltani, ott voltak nehezebb pillanatok. De azt leszámítva jól zártunk, szívünket-lelkünket kiraktuk a pályára. Örültem, amikor a játékvezető lefújta a meccset, elégedettek lehetünk az egy ponttal – zárta szavait Dibusz az 1-1-es döntetlen után.

A magyar bajnok öt forduló után 11 pontos az Európa-liga alapszakaszában, és az esti mérkőzések előtt a negyedik helyen áll. A Fradi két hét múlva a skót Glasgow Rangers ellen folytatja a Groupama Arénában.