Sallai kényszerpihenőn, a Galata őrjönghet a magyar játékosa eltiltása miatt

Vélhetően a megszerzett három bajnoki pont ellenére sem lesz a kedvenc emlékeinek egyike a Gencerbigli felett aratott 3-2-es győzelem a Galatasaray számára. A meccsen a szurkolók balhéztak, Abdullah Kavukcu, a Galatasaray elnökhelyettese szabályokat szegett meg – olyan területre lépett, ahova nem volt joga, ráadásul bírálta a játékvezetést, míg Sallai Roland a kiállítás sorsára jutott, miközben a találkozón a vendégek kis híján eltörték a lábát. A török profi liga fegyelmi bizottsága egyiket sem hagyta szó és kemény büntetések nélkül.

Sallai Roland és Okan Buruk sem lehetett boldog, hiszen a magyar játékost két meccsre eltiltották. Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas

Már a meccs lefújását követően állt a bál a bírói ténykedéssel kapcsolatban, és Sallai kiállítása miatt a Galatasaray elnökhelyettese, Abdullah Kavukcu igencsak kikelt magából. A klubvezető kijelentette, a magyar játékos akár lábtörést is szenvedhetett volna, ráadásul nem felejtette el megjegyezni, hogy ugyanez a játékvezető egy ugyanilyen incidenst másképpen ítélt meg egy másik mérkőzésen.

Megérkezett a válasz, és a Sabah.com.tr portál cikke szerint az elnökhelyettest negyvenezer török lírás – napi árfolyamon 310 ezer forintos – pénzbüntetéssel sújtotta, indoklásul azt hozták fel, hogy Kavukcu a figyelmeztetések ellenére olyan helyen tartózkodott a találkozó alatt, ahol nem volt joga. Maga a Galatasaray sem úszta meg a fegyelmi tárgyalást büntetés nélkül, ugyanis a szurkolók botrányos viselkedése miatt egyes szektorokba a következő hazai meccsen nem engedhetnek be nézőket.

Sallait szeptemberben törlesztés miatt állították ki az írek elleni, Dublinban rendezett vb-selejtezőn. Fotó: AFP/Paul Faith

Három hónapon belül másodszor állították ki Sallait, kihagyja a Fenerbache elleni rangadót

Sallai Roland kiállítása sem merült a feledés homályába, és a fegyelmi bizottság a magyar játékost két meccsre eltiltotta. Így Sallai értelemszerűen nem vehet részt a december 1-jén rendezendő, Fenerbache elleni csúcsrangadón. Pedig nagy szükség lenne a játékára, hiszen a Galata előnye mindössze egy pont legnagyobb riválisa előtt. Ráadásul Sallainak a most futó szezonban nem ez volt az első piros lapja: az írek elleni idegenbeli vb-selejtezőn törlesztésért állították ki, a Gencerbigli ellen pedig a VAR szerint durva játékért (fejbe rúgta az ellenfél védőjét).