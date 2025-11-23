török fociGalatasaraypiros lapSallai Roland

Sallai Roland kapcsán nem csak a piros lapja miatt fakadtak ki a Galatasaraynál

A török labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában a Galatasaray 3-2-re győzött a vendég Genclerbirligi ellen. Sallai Roland ellen a mérkőzés közben durva szabálytalanságot követtek el, majd a hosszabbításban a magyar játékos piros lapot kapott, így az ő játéka is téma volt a lefújás után.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 5:55
Sallai Roland ellen több szabálytalanságot is elkövettek (Fotó: Anadolu via AFP/Muhammed Enes Yildirim)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sallai Roland ezúttal nem a védelemben, hanem a támadósorban kapott helyet a Galatasaray török bajnokijának elején, de mérkőzés közben több csapattársa is megsérült, így visszatért a jobbhátvéd pozícióba. A szünetben még a Genclerbirligi vezetett, de a második félidő közepén már kétgólos volt a hazaiak előnye, ráadásul a vendégektől egy játékos piros lapot is kapott. Ezután Göktan Gürpüz Sallai sípcsontját teljes erőből eltalálta, amelynek következtében a magyar válogatott futballista percekig a földön maradt, de végül tudta folytatni a találkozót, a szabálytalanságot elkövető játékos pedig sárga lapot sem kapott. Sallai Roland azonban pirosat később igen: a hosszabbításban a tizenhatoson belül letalpalta egy védő fejét, és videózás után kiállította őt a játékvezető.

Sallai Roland a Galatasaray szombat esti török bajnokiján piros lapot kapott
Sallai Roland a Galatasaray szombat esti török bajnokiján piros lapot kapott (Fotó: Anadolu via AFP/Uayur Subaaya)

Sallai Roland lábtörést is szenvedhetett volna

Törökországban egyébként is áll a bál a játékvezetés miatt, és a Sallaival történtek sem segítettek ennek megnyugtatásában – a 3-2-es győzelem után a Galatasaray elnökhelyettese, Abdullah Kavukcu és vezetőedzője, Okan Buruk is kiemelten beszélt erről.

– A Sallai elleni szabálytalanság akár lábtörést is okozhatott volna a játékosunknak. Ezt a szituációt feljegyeztük, és azt is tudjuk, hogy ugyanez a játékvezető ugyanilyen incidenst másképpen ítélt meg egy másik mérkőzésen. Fel szeretnénk hívni erre a figyelmet, és követeljük, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket az ügyben. 

Nem akarunk feszültséget kelteni, de a VAR-nak alaposabban meg kellene vizsgálnia az ilyeneket

nyilatkozta Kavukcu, aki jobb bíróküldést vár a Fenerbahce elleni rangadóra, és hozzátette, a játékvezető elnézheti az efféle szabálytalanságokat, de a videobíró nem.

A Galatasaray edzője is kitért a VAR-ra és a játékvezetőre

– Már a félidei szünetben tudtam, hogy ha nyugodtak maradunk és folytatjuk a játékunkat, akkor előbb utóbb gólokat szerzünk, és így is lett. Ami a mérkőzés végén kapott piros lapot illeti, a játékvezető biztos jobban látta, hogy Sallai a labdával is találkozott-e, de azt megjegyezném, hogy ebben a szituációban közbeszólt a VAR, de több másikban nem. 

Jobb lenne, ha a mezszíntől függetlenül minden vitatott incidenst megvizsgálna...

mondta Okan Buruk, aki Mario Lemina és Wilfried Singo sérülésének súlyosságáról sem tudott részleteket elárulni.

A bajnokságban éllovas Galatasaray kedden a belga Royale Union Saint-Gilloise csapatát fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszában, majd december 1-jén a Fenerbahce otthonában vív városi rangadót – utóbbi összecsapást Sallai biztosan kihagyja.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu