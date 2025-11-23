Sallai Roland kapcsán nem csak a piros lapja miatt fakadtak ki a Galatasaraynál

Sallai Roland ezúttal nem a védelemben, hanem a támadósorban kapott helyet a Galatasaray török bajnokijának elején, de mérkőzés közben több csapattársa is megsérült, így visszatért a jobbhátvéd pozícióba. A szünetben még a Genclerbirligi vezetett, de a második félidő közepén már kétgólos volt a hazaiak előnye, ráadásul a vendégektől egy játékos piros lapot is kapott. Ezután Göktan Gürpüz Sallai sípcsontját teljes erőből eltalálta, amelynek következtében a magyar válogatott futballista percekig a földön maradt, de végül tudta folytatni a találkozót, a szabálytalanságot elkövető játékos pedig sárga lapot sem kapott. Sallai Roland azonban pirosat később igen: a hosszabbításban a tizenhatoson belül letalpalta egy védő fejét, és videózás után kiállította őt a játékvezető.

Sallai Roland a Galatasaray szombat esti török bajnokiján piros lapot kapott (Fotó: Anadolu via AFP/Uayur Subaaya)

Sallai Roland lábtörést is szenvedhetett volna

Törökországban egyébként is áll a bál a játékvezetés miatt, és a Sallaival történtek sem segítettek ennek megnyugtatásában – a 3-2-es győzelem után a Galatasaray elnökhelyettese, Abdullah Kavukcu és vezetőedzője, Okan Buruk is kiemelten beszélt erről.

– A Sallai elleni szabálytalanság akár lábtörést is okozhatott volna a játékosunknak. Ezt a szituációt feljegyeztük, és azt is tudjuk, hogy ugyanez a játékvezető ugyanilyen incidenst másképpen ítélt meg egy másik mérkőzésen. Fel szeretnénk hívni erre a figyelmet, és követeljük, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket az ügyben.

Nem akarunk feszültséget kelteni, de a VAR-nak alaposabban meg kellene vizsgálnia az ilyeneket

– nyilatkozta Kavukcu, aki jobb bíróküldést vár a Fenerbahce elleni rangadóra, és hozzátette, a játékvezető elnézheti az efféle szabálytalanságokat, de a videobíró nem.

A Galatasaray edzője is kitért a VAR-ra és a játékvezetőre

– Már a félidei szünetben tudtam, hogy ha nyugodtak maradunk és folytatjuk a játékunkat, akkor előbb utóbb gólokat szerzünk, és így is lett. Ami a mérkőzés végén kapott piros lapot illeti, a játékvezető biztos jobban látta, hogy Sallai a labdával is találkozott-e, de azt megjegyezném, hogy ebben a szituációban közbeszólt a VAR, de több másikban nem.

Jobb lenne, ha a mezszíntől függetlenül minden vitatott incidenst megvizsgálna...

– mondta Okan Buruk, aki Mario Lemina és Wilfried Singo sérülésének súlyosságáról sem tudott részleteket elárulni.