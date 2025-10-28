TörökországJosé MourinhoGalatasaraySuperligaFenerbacheSallai Roland

Mourinho figyelmeztetése valóra vált, Törökországban kitört az év botránya

Hatalmas botrány robbant ki hétfő este, amely alapjaiban rengetheti meg a török labdarúgást. A helyi szövetség (TFF) fegyelmi vizsgálatot indított több mint 150 profi játékvezető ellen, akik – a gyanú szerint – fogadásokat kötöttek különböző bajnoki mérkőzésekre. Az év bíróbotránya olyan méreteket ölthet, hogy akár az összes profi bajnokságot – a Szuperligától a harmadosztályig – is felfüggeszthetik.

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS
A kiszivárgott adatok szerint 571 aktív bíróból 371-nek van számlája valamelyik fogadóirodánál, 152-en közülük pedig ténylegesen is fogadtak. A vizsgálat szerint hét élvonalbeli játékvezető és tizenöt asszisztens is érintett lehet, az év bíróbotránya még óriási hullámokat gerjeszthet Törökországban.

Az év bíróbotránya Törökországban olyan csapatokat is érint, mint a Galatasaray
Fotó: ADEM KUTUCU / ANADOLU

A török szövetség lépéseket tesz az év bíróbotránya után

Az egyik legsúlyosabb eset során egyetlen bíró több mint 18 000 mérkőzésre tett fogadást (!), tízen több mint 10 000, míg 42 játékvezető több mint ezer meccsre tippelt – derült ki az olasz La Gazzetta dello Sport oldaláról.

A fegyelmi bizottságunk azonnal megkezdi a szükséges eljárásokat, a közeljövőben megtörténnek a fegyelmi eljárások, és kiszabjuk a megfelelő szankciókat. Tudjuk, hogy a török futballnak változásra van szüksége. Kötelességünk, hogy megtisztítsuk a sportágat a szennytől, és visszaadjuk méltó helyét 

– mondta el a Török Labdarúgó-szövetség (TFF) elnöke, Ibrahim Haciosmanoglu. Viszont volt valaki, aki már előre jelezte az áldatlan állapotokat.

Mourinho már megmondta korábban, mérgezett a légkör

A botrány olyan méreteket ölthet, hogy akár az összes profi bajnokságot – a Szuperligától a harmadosztályig – felfüggeszthetik. Az ügy hallatán sokakban felidéződhettek José Mourinho szavai, aki még a Fenerbahce kispadján ülve többször is figyelmeztetett a „mérgezett futballközegre”, és a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasarayt vádolta azzal, hogy a bírók rendre nekik kedveznek.

José Mourinho már figyelmeztetett az év bíróbotrányára.
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Nem akarok róluk beszélni. A Fenerbahce egyik legnagyobb problémája, hogy mentálisan nehéz felvennie a harcot a rendszer erejével. Ez valami, ami erősebb a minőségnél… valami igazán hatalmas

 – mondta akkor a portugál mester.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

