Menczer Tamás beolvasott a tiszás megszorítócsomagot izzadva védő baloldali médiumoknak

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját Nyíregyházán, a DPK háborúellenes gyűlése előtt kérdezte a Partizán és a Telex újságírója a Tisza Párt megszorításairól.

2025. 11. 30. 13:55
Menczer Tamás közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, azért posztolt a kutyájával készült fotót, mert fel akarta a hívni a figyelmet arra kiszivárgott dokumentumra, amelyből kiderül, hogy a Tisza Párt a kutya- és macskaadó bevezetését, valamint az állateledel különadóztatását is tervezi. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, ez a tervezet a magyar családokat és vállalkozásokat terhelő adóemelések hosszú sorába illeszkedik, a Tisza-adó, vagyis az szja-emelés, a nyugdíjadó bevezetése, a társasági adó növelése vagy a 32 százalékos áfa mellett.

A dokumentum hitelességéről a politikus azt mondta, egyrészt ha Magyar Péter szerint hamis a dokumentum, az már önmagában elegendő a hitelesség megállapítására. Másrészt Menczer Tamás úgy látja, a tartalom összecseng korábbi, a Tisza Párthoz kötődő megszólalásokkal. Hivatkozik Felcsuti Péterre, aki állítása szerint elismerte, hogy a Tisza-adó koncepciója valós, és sajnálná is, ha a párt visszalépne az adóemelési tervektől.

Menczer Tamás elmondta, a dokumentumon szereplő egyik aláírás Lengyel Lászlóé, aki a Pénzügykutató Zrt. élén a minap ismerte be, hogy a Tisza Párt programján dolgoznak, mert nagyon nagy baj lenne, ha azt egy éjszaka alatt kellene megírni.

Hát megírták. Ez az ő programjuk, mindenki látja

 – tette hozzá a politikus.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


Orbán Viktor: A Bokros-csomag kellemes teadélután volt a Tisza népnyúzó tervéhez képest

