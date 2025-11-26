A vidékieket és a nyugdíjasokat büntetné Magyar Péter a baloldali megszorító csomaggal

A Tisza Párt baloldali megszorító csomagja súlyos terheket róna mindenkire. A dokumentumból kiderül, hogy Magyar Péterék 1300 milliárd forintot akarnak elvenni az emberektől úgy, hogy emelnék a személyi jövedelemadót, eltörölnék a családi adókedvezményeket, bevezetnék a vagyonadót, de megadóztatnák a vállalkozásokat, a fogyasztási cikkeket, és még a tb-rendszert is privatizálnák – emlékeztet az Ellenpont, kiemelve, hogy a tervezetben ugyanakkor van egy, látszatra marginális és értelmetlen elem is, a kutyák és macskák gazdáira kivetett adó.

A baloldali megszorító csomag ebadója főképp a vidékieket érinti. Forrás: Ellenpont

Minden harmadik embert érint a kutya-macska adó

A javaslatból egyelőre nem világos, hogy a kutyákon és macskákon kívül más háziállatokra is vonatkozna-e a tervezet, de annyi bizonyos, minden harmadik magyart érinti a kérdés: a lakosság 38,5 százaléka élt egy 2022-es felmérés szerint olyan háztartásban, ahol vagy kutya, vagy macska (vagy mindkettő) volt.

A lap megjegyzi, ezzel az intézkedéssel ugyan a költségvetés nagyságához képest kisebb összeg jönne csak össze, viszont az adó súlyos hatással lenne az állattartókra.

A tervezet szerint a gazdáknak a háziállatok után évente 18 ezer forintot kellene fizetniük, ráadásul az állateledelt is plusz terhekkel sújtanák, az áfán felül további négyszázalékos adó vonatkozna rájuk. Ez azt jelenti, hogy 86–100 milliárd forint közötti adóbevételt várhatnak Magyar Péterék az állattartók megsarcolásából.

Ám valójában még ez az összeg sem számít jelentősnek az államkassza szempontjából, így joggal feltételezhető, hogy valójában ideológiai okok és Brüsszel utasításai állhatnak a terv mögött. A statisztikák szerint ugyanis az egész Európai Unióban a magyarok tartják – lakosságarányosan – a legtöbb kutyát. Ezen belül természetesen a vidéki és az idősebb emberek között jelentős a kutyatartás, tehát

Magyar Péterék a vidéki és a nyugdíjas embereket akarják büntetni.

A legérzékenyebben Békés, Bács-Kiskun, Nógrád, Somogy, Heves és Fejér vármegyét érintené az ebadó: ezekben a régiókban az egy főre jutó kutyák száma kétszerese a budapesti és Pest vármegyei számnak.