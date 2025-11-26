Bayer ZsoltmegszorítócsomagtiszásTisza-adóigazság órájaMagyar Péter

A baloldalnak mindig csak a megszorítás jutott eszébe – Bayer Zsolt az Igazság órájában, kövesse nálunk élőben! + videó

Szerdán is van mit átbeszélni Németh Balázs műsorában.

Munkatársunktól
2025. 11. 26. 7:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az ember esze megáll, a baloldalnak mindig csak a megszorítás jutott eszébe, Margaret Thatcher jut eszembe, aki azt mondta, a kommunistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak mások pénzéből, de Gyurcsány Ferenc is az ember eszébe jut, amikor azt mondta: nem kell félni, nem fog fájni – reagált Bayer Zsolt a tiszás, 1300 milliárdos baloldali megszorító csomagja kapcsán. A publicistája szerint kérdés, ki hisz még Magyar Péternek, aki az első perctől kezdve hazudik.

Arra a baloldali felvetésre, mely szerint Orbán Viktor 2010 óta az, aki ezermilliárdokat vett volna el a magyar családoktól, Bayer Zsolt megjegyzi, ő épp másképp emlékszik. – A CSOK, az adómentesség, az ezerféle család - és gyermekvállalás támogatása, vagy a rezsicsökkentés valaki szerint megszorítás? Ha valaki összehasonlítja, mit kaptak a családok 2010 előtt, ott van fekete-fehéren a leltár – sorolta Bayer Zsolt.

Hol van a mai liberalizmus a klasszikus liberalizmustól? 

– tette fel a kérdést a publicista, aki egyben felidézte, a nemzetállam létrehozása volt a célja a hajdani liberalizmus eszméjének. 

Nem akar békét Európa?

Amíg Trump a békén dolgozik, addig az európaiak próbálják megfúrni a béketervet, miközben százerek hallnak meg. – Azon gondolkodom, mi lehet a mesterterv, miközben százezrek halnak meg. A negyvenmilliós Ukrajna ma húszmilliósra fogyatkozott. Egy ukrán tábornok arról beszélt, kettőpercenként dezertél egy ukrán katona, a háború kitörése óta pedig 360 ezer katona dezertált. Mit akar eközben Európa vagy a német kancellár, miről beszél a francia vezérkari főnök? Hogy kezdjük el szokni annak a gondolatát, hogy a gyermekeink meghalnak? Mi ez a duma, hogy 2029-ig felkészülnek az oroszok és megtámadnak minket? – fogalmazott az újságíró, aki egyben emlékeztetett, az orosz történelmi emlékezet szerint egyszer volt mindössze olyan, amikor az oroszok nyugat felé támadtak. 

Oroszország a büdös életben nem támadt rá Európára. Igaz, egyszer a Szovjetunió a 2. világháborúban az oroszok hátbatámadták a lengyeleket 

– mondta.

Tiszás jelöltállítás, Magyar Péter szavaz csak

Arról, hogy a tiszás jelöltállítás első fordulójában Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán is csak a második helyen végzett, Bayer Zsolt szerint van némi remény, hogy még a tiszások is tisztán látnak, de Németh Balázs szerint csak arról van szó, hogy Magyar Péter így számol le a már nem kívánatos embereivel. 

– Itt nem a Tisza-szigetek, hanem csak Magyar Péter szavaz, de Tarr Zoltán azért még küzd, aki elindította saját TikTok csatornáját is, azzal a felütéssel, hogy kulisszatitkokat oszt meg majd a csatornáján.... Hát ő nyomta ki az adóemelést is – jelezte Németh Balázs, kiemelve, hogy lehet kirakja még a mai nap folyamán a több száz oldalas megszorítócsomagot is.

Arról, hogy Magyar Péter azt állítja, fél év alatt ezer jelölttel beszélt, egy órát, és ezek a jelöltek nem nyilatkozhatnak a sajtónak, Bayer Zsolt emlékeztet, ha valaki jelölt lesz, egyben közszereplővé is válik, akinek fontos nyilatkoznia arról, miképp látja a világot, hogyan tud segíteni az emberek problémáin. 

A publicista megjegyezte, nincs egyszerű dolga a jelölt-jelölteknek sem, az egyik Heves vármegyei, egri jelölt például, aki kiesett az első fordulóban, kiderült, ő volt az egyetlen, akinek köze volt a vármegyéhez és Egerhez.

 Ráadásul ő volt a legnépszerűbb. Ebből is látszik, hogy kamu az egész, a Peti valamiért utálja ezt az egri nőt 

– mondta.

Cikkünk folyamatosan frissül....

A műsorban többek között terítékre kerül Magyar Péterék 1300 milliárd forintos baloldali megszorító csomagja, de arra is választ keresnek, hogy jön ki a matek a Tisza elnökénél, aki tízezer jelentkezővel beszélt fél év alatt, napi több mint 54 órában.

Borítókép: Bayer Zsolt publicista (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Baloldali megszorítócsomag

Menczer Tamás: Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem?

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Újból a rend haláláról 

Kondor Katalin avatarja

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu