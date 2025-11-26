A baloldalnak mindig csak a megszorítás jutott eszébe – Bayer Zsolt az Igazság órájában, kövesse nálunk élőben! + videó

– Az ember esze megáll, a baloldalnak mindig csak a megszorítás jutott eszébe, Margaret Thatcher jut eszembe, aki azt mondta, a kommunistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak mások pénzéből, de Gyurcsány Ferenc is az ember eszébe jut, amikor azt mondta: nem kell félni, nem fog fájni – reagált Bayer Zsolt a tiszás, 1300 milliárdos baloldali megszorító csomagja kapcsán. A publicistája szerint kérdés, ki hisz még Magyar Péternek, aki az első perctől kezdve hazudik.

Arra a baloldali felvetésre, mely szerint Orbán Viktor 2010 óta az, aki ezermilliárdokat vett volna el a magyar családoktól, Bayer Zsolt megjegyzi, ő épp másképp emlékszik. – A CSOK, az adómentesség, az ezerféle család - és gyermekvállalás támogatása, vagy a rezsicsökkentés valaki szerint megszorítás? Ha valaki összehasonlítja, mit kaptak a családok 2010 előtt, ott van fekete-fehéren a leltár – sorolta Bayer Zsolt.

Hol van a mai liberalizmus a klasszikus liberalizmustól?

– tette fel a kérdést a publicista, aki egyben felidézte, a nemzetállam létrehozása volt a célja a hajdani liberalizmus eszméjének.

Nem akar békét Európa?

Amíg Trump a békén dolgozik, addig az európaiak próbálják megfúrni a béketervet, miközben százerek hallnak meg. – Azon gondolkodom, mi lehet a mesterterv, miközben százezrek halnak meg. A negyvenmilliós Ukrajna ma húszmilliósra fogyatkozott. Egy ukrán tábornok arról beszélt, kettőpercenként dezertél egy ukrán katona, a háború kitörése óta pedig 360 ezer katona dezertált. Mit akar eközben Európa vagy a német kancellár, miről beszél a francia vezérkari főnök? Hogy kezdjük el szokni annak a gondolatát, hogy a gyermekeink meghalnak? Mi ez a duma, hogy 2029-ig felkészülnek az oroszok és megtámadnak minket? – fogalmazott az újságíró, aki egyben emlékeztetett, az orosz történelmi emlékezet szerint egyszer volt mindössze olyan, amikor az oroszok nyugat felé támadtak.

Oroszország a büdös életben nem támadt rá Európára. Igaz, egyszer a Szovjetunió a 2. világháborúban az oroszok hátbatámadták a lengyeleket

– mondta.