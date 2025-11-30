Csapás lenne a gyerekes családoknak a Tisza megszorítócsomagja + videó

A Tisza Párt megszorítócsomagja csapást jelentene a magyar családok számára; a Tisza 1300 milliárd forintos megszorításra és adóemelésekre készül, ahogy a baloldal mindig is tette – mondta Koncz Zsófia a kormány Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videóban. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára úgy fogalmazott: „Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy megdöbbentett a Tisza Párt megszorítócsomagja”.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Koncz Zsófia kifejtette: a Tisza megszüntetné az alacsony, 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot, és eltörölné a családi adókedvezményeket, vagyis mindkét oldalon adóemelést hajtanának végre. Magasabb adókulccsal adóztatnák a dolgozó szülőket, és radikálisan, 30–50 százalékkal csökkentenék a gyermekek után járó kedvezményeket. Ez már havi szinten is több tízezer forintot venne ki a családok zsebéből.

A Tisza programja szerint eltörölnék a gyedet, ami pedig a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása. Ez azt eredményezné, hogy a szülők a gyermek születése után jóval kevesebb támogatást kapnának

– mondta az államtitkár.

Kiemelte azt is, hogy a Tisza programja először tenné fizetőssé az ingyenes gyermekorvosi ellátást Magyarországon, nemcsak a felnőttek orvosi ellátása válna fizetőssé, hanem a gyermekeké is. „Ezek megdöbbentő és felháborító tervek” – fogalmazott Koncz Zsófia.

Az államtitkár szerint „sajnos ez is bizonyítja, hogy a Tisza túl baloldali és túl Brüsszel-párti, ez pedig óriási veszélyt jelent a magyar családok számára”. A Tisza kész behajtani a magyar családokon azt a pénzt, amelyet Brüsszel elvár a háború, Ukrajna és a migráció finanszírozására – mondta.

A kormány ezzel szemben folytatja a családi adócsökkentéseket. Januártól újabb ötven százalékkal növelik a családi adókedvezményt, a háromgyermekes édesanyák után a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentesek lesznek, valamint tovább bővítik a harminc év alatti édesanyák szja-mentességét – idézte fel Koncz Zsófia.

Mi a magyar emberek pénzét nem a háborúra, nem Ukrajnára és nem a migrációra, hanem a magyar családokra akarjuk fordítani

– jelentette ki az államtitkár.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)